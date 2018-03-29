Британские власти рассматривают возможность ограничения обслуживания российских евробондов
Об этом пишет газета The Guardian. По её данным, накануне в британском парламенте обсуждались вероятные финансовые меры против российских капиталов. В результате премьер Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о введении запрета для ведущих западных клиринговых палат на обслуживание российских евробондов. Издание отмечает, что это может усложнить западным инвесторам покупку российских бумаг.
Комментарии1
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danko_klisma 29 марта 2018 | 05:29
Тереза Мей свихнулась с ума. Её надо отправить в психушку ка неодекватной бабке данко1.