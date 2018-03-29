Философа Юлию Кристеву заподозрили в сотрудничестве с разведкой Болгарии в годы социализма

Об этом сообщает агентство Рейтер. Согласно опубликованным данным, проживая во Франции, в 1971 году Кристева начала работу на Первое главное управление Комитета государственной безопасности, которое занималось внешней разведкой. Такие данные обнародовала болгарская комиссия, которая занимается раскрытием данных о работе граждан на спецслужбы в годы социализма. Какие-либо подробности не приводятся. Юлия Кристева является автором книг по психоанализу, философии. Журнал Foreign Policy включил её в число ста величайших мыслителей XX века.