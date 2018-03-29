Россия недооценила международную реакцию на отравление Сергея Скрипаля, заявил глава британского МИДа Борис Джонсон
На традиционном банкете, устроенном для глав дипломатических представительств зарубежных стран в Лондоне, министр провёл аналогию с романом Достоевского «Преступление и наказание». «Мы все знаем, кто – преступник, и единственный вопрос состоит в том, признается ли он сам или его поймают», — сказал Джонсон. Его цитирует агентство ТАСС.
В Лондоне уверены в том, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия. Великобритания выслала часть российских дипломатов. Её примеру последовали многие страны, их количество приближается к 30.
Комментарии6
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sokal123 29 марта 2018 | 04:13
Гопник должен быть изолирован от общества приличных людей.
proxit 29 марта 2018 | 05:19
sokal123:
Борис Джонсон, в отличии от вас - вонючих портянок, - не гопник...
Вам - совковым педерастам, остаётся только завидовать свободным и толерантным Лондонским геям, типа Бори.
rifles 29 марта 2018 | 04:14
"Повадился кувшин по воду ходить - там ему и голову сломить".
beautyqueen 29 марта 2018 | 05:06
Репутация, дорогие мои, репутация. Врали везде и по всякому поводу, и теперь вас будут винить во всем, даже если вы и не совершали ничего. Кто пятикратно солгал, тому доверия нет.
condor00 29 марта 2018 | 05:09
А знаете, я ведь тоже недооценил. Более того, я наплевал на проведение политики двойных стандартов Запада. И самое главное - никакой простой даже мыслью не собираюсь её поддерживать и даже соприкасаться с ней.
prof57 29 марта 2018 | 05:14
Борис тоже недооценил свою возможность бесконечно врать... Вот сменит его новый.... ему то зачем поддерживать его брехню?