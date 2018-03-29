Россия недооценила международную реакцию на отравление Сергея Скрипаля, заявил глава британского МИДа Борис Джонсон

На традиционном банкете, устроенном для глав дипломатических представительств зарубежных стран в Лондоне, министр провёл аналогию с романом Достоевского «Преступление и наказание». «Мы все знаем, кто – преступник, и единственный вопрос состоит в том, признается ли он сам или его поймают», — сказал Джонсон. Его цитирует агентство ТАСС.

В Лондоне уверены в том, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия. Великобритания выслала часть российских дипломатов. Её примеру последовали многие страны, их количество приближается к 30.