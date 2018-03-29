Количество задержанных участников акции против мусорного полигона в Коломне выросло до 20
Об этом «Новой газете» сообщила активистка Ирина Налётова. Акция протеста около полигона «Воловичи» продолжается с воскресенья. Участники акции не пускают на свалку мусоровозы из Москвы. Они дежурят круглосуточно, сменяя друг друга. До вчерашнего дня полиция наблюдала за ситуацией, накануне приехал ОМОН.
Комментарии5
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sokal123 29 марта 2018 | 04:11
Не хотят холопы дышать вонью . Надо научить их родину любить .А родина вонючая -пусть привыкают .
archibald_dandy_esquire 29 марта 2018 | 04:57
sokal123:
Россия - Родина Мусора!
Гордиться надо
che21 29 марта 2018 | 04:19
не нравится,уезжайте,никто вас дышать не звставляет.
alexx2101 29 марта 2018 | 04:34
che21: В Кемерово?
kochar 29 марта 2018 | 05:06
che21: Такой ответ в последнее время часто слышу и заметил одну закономерность.
Говорят то эту фразу люди без образования и без совести.
То бишь плебеи.