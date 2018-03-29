Следственный комитет и МЧС разошлись во мнении о причинах пожара в торговом центре «Зимняя вишня»

Об этом пишет газета «Коммерсант». Следователи склоняются к версии о замыкании электропроводки, за которое грозит наказание уже арестованным фигурантам дела. Местные пожарные и обвиняемые по делу о гибели людей убеждены, что кто-то поджог игровую комнату. С момента начала пожара до полного задымления помещения прошла одна минута. В момент ЧП не работала система дымоудаления. При этом не была отключена общая вентиляция, что способствовало быстрому распространению пожара, пишет издание со ссылкой на специалистов, которые занимаются расследованием. По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека, в основном, дети.