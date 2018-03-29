Следственный комитет и МЧС разошлись во мнении о причинах пожара в торговом центре «Зимняя вишня»
Об этом пишет газета «Коммерсант». Следователи склоняются к версии о замыкании электропроводки, за которое грозит наказание уже арестованным фигурантам дела. Местные пожарные и обвиняемые по делу о гибели людей убеждены, что кто-то поджог игровую комнату. С момента начала пожара до полного задымления помещения прошла одна минута. В момент ЧП не работала система дымоудаления. При этом не была отключена общая вентиляция, что способствовало быстрому распространению пожара, пишет издание со ссылкой на специалистов, которые занимаются расследованием. По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека, в основном, дети.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
che21 29 марта 2018 | 04:14
если терракт,то тогда надо искать виновных,что ФСБ и СК не хотят и не умеют,проще вот дежурную жопу, охранника и администратора осудить
arabmot 29 марта 2018 | 05:13
Это как одна голова Змея Горыныча спорит с другой)))
sergoder172 29 марта 2018 | 04:32
В-о-о-от! В этом - и главное! Никакие "поролоны" не могли поджечь 4-хэтажное здание за 1 минуту!
Копайте, ребята, копайте!
sergei_tn 29 марта 2018 | 05:10
В одном они сходятся - это умысел врагов!