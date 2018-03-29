Потушен крупный пожар в промзоне на юго-востоке Москвы

По официальным данным МЧС, горел ангар в районе Рязанского проспекта на площади 500 квадратных метров. Там, в частности, размещены деревообрабатывающее производство и автосервис. По данным источников Интерфакса, площадь пожара была в полтора раза больше. Сведений о пострадавших не поступало.