Потушен крупный пожар в промзоне на юго-востоке Москвы
По официальным данным МЧС, горел ангар в районе Рязанского проспекта на площади 500 квадратных метров. Там, в частности, размещены деревообрабатывающее производство и автосервис. По данным источников Интерфакса, площадь пожара была в полтора раза больше. Сведений о пострадавших не поступало.
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