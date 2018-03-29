В американском штате Пенсильвания задержали ученика по подозрению в подготовке атаки на школу

Об этом сообщает телеканал ABC News. По данным полиции, в доме 18-летнего школьника нашли, в том числе, арбалет, стрелы, патроны и защитные наушники для стрельбы. В интернете он искал информацию о том, как купить автомат Калашникова и американскую полуавтоматическую винтовку.