В американском штате Пенсильвания задержали ученика по подозрению в подготовке атаки на школу
Об этом сообщает телеканал ABC News. По данным полиции, в доме 18-летнего школьника нашли, в том числе, арбалет, стрелы, патроны и защитные наушники для стрельбы. В интернете он искал информацию о том, как купить автомат Калашникова и американскую полуавтоматическую винтовку.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт