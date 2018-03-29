Сергей и Юлия Скрипали, по всей вероятности, были отравлены в Солсбери на пороге их дома
Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества обнаружена у входной двери, сообщил Скотленд-Ярд. По данным ВВС, отравляющее вещество могло быть добавлено в липкую массу, нанесённую на дверную ручку. Это объясняет тот факт, что следы вещества также нашли на автомобиле Скрипаля и в ресторане, где бывший офицер ГРУ обедал с дочерью, заключает телерадиокомпания.
Полицейские, между тем, уточняют, что следы нервно-паралитического вещества обнаружили и в других местах города, но не в таких количествах, как дома у Скрипалей.
Комментарии1
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minerr 29 марта 2018 | 03:50
Если они были отравлены дома, то там у двери их и нашли бы. Ведь Мэй говорит что это была не вакцина замедленной усваяимости а боевое нервно-паралитическое оружие. Или Мэй врёт?