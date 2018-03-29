Показательной отставки главы Кузбасса после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» не будет, заявляют источники
Показательной отставки главы Кузбасса после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» не будет, заявляют источники. Собеседники РБК, близкие к Кремлю, рассказали, что губернатор Кемеровской области покинет свой пост, но это произойдёт позднее. По словам источников, решение об отставке Амана Тулеева было принято ещё до пожара, в котором погибли 64 человека. Если губернатор уйдёт сейчас, это будет выглядеть как решение, принятое под давлением, а президент Владимир Путин, кадровых решений под давлением не любит, — добавил один из собеседников. Напомню, что требования отставки Тулеева звучали на траурных митингах и памятных акциях после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Комментарии6
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kup1964 29 марта 2018 | 03:09
Голос народа - это давление? Да пофиг ему на ваше мнение, выбрали же уже....
zaqs 29 марта 2018 | 03:12
Просто давление слабое. Сильней надавить - полюбит.
fr_perren 29 марта 2018 | 03:23
Каддафи тоже не любил давления, особенно давления черенка от лопаты.
viktorova 29 марта 2018 | 03:33
Ну раз не любит, пусть мрут холопы.
all_seeing74 29 марта 2018 | 03:39
Кто бы сомневался, путин такой предсказуемый!!))
vansun 29 марта 2018 | 03:45
любой царь повелевает и никогда не отвечает за свои повелевания - отвечают исполнители мандражирующие перед повелителем даже зная, что это приведёт к трупам их родственников.