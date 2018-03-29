Показательной отставки главы Кузбасса после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» не будет, заявляют источники. Собеседники РБК, близкие к Кремлю, рассказали, что губернатор Кемеровской области покинет свой пост, но это произойдёт позднее. По словам источников, решение об отставке Амана Тулеева было принято ещё до пожара, в котором погибли 64 человека. Если губернатор уйдёт сейчас, это будет выглядеть как решение, принятое под давлением, а президент Владимир Путин, кадровых решений под давлением не любит, — добавил один из собеседников. Напомню, что требования отставки Тулеева звучали на траурных митингах и памятных акциях после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».