Варшава договорилась с Вашингтоном о покупке американских ЗРК Patriot
Сумма сделки по оружию, которую агентство Рейтер называет крупнейшей в истории Польши, составит около пяти миллиардов долларов. Ожидается, что первые противоракетные комплексы поступят в Польшу из США в 2022 году. Варшава ведёт переговоры о покупке ещё двух американских систем ПРО.
Комментарии5
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alarich 29 марта 2018 | 02:15
Эх поляки... как в супермаркете хватают всё подряд. Деньги за "Патриот" - деньги на ветер. Бесполезная игрушка.
danko_klisma 29 марта 2018 | 02:28
alarich: ну Польша будет первой мишенью. Варшава красивый город, а поляки пшеки.
kinnlade 29 марта 2018 | 02:17
Польша -гиена европы
zemljanka 29 марта 2018 | 02:25
Паршиво. Гонка вооружений. Вместо доброго соседства.
perestarok 29 марта 2018 | 03:35
zemljanka: "Паршиво. Гонка вооружений. Вместо доброго соседства."
ВПК США нужны заказы.