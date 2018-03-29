Варшава договорилась с Вашингтоном о покупке американских ЗРК Patriot

Сумма сделки по оружию, которую агентство Рейтер называет крупнейшей в истории Польши, составит около пяти миллиардов долларов. Ожидается, что первые противоракетные комплексы поступят в Польшу из США в 2022 году. Варшава ведёт переговоры о покупке ещё двух американских систем ПРО.