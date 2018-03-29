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02:05, 29 марта 2018

В Париже прошёл многотысячный марш против антисемитизма

Поводом стало жестокое убийство 85-летней француженки Мирей Кноль, пережившей Холокост, сообщает телеканал BFMTV. Женщине нанесли 11 ножевых ранений, затем подожгли её квартиру. Полиция арестовала двух подозреваемых. Власти заявили, что убийство, вероятно, совершено на почве религиозной ненависти.

К маршу против антисемитизма присоединились, в том числе, бывшие кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон. Обоих освистали.

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