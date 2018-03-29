В Москве вчера вечером задержали блогера Илью Варламова
По его словам, это сделали сотрудники ФСО или ФСБ, когда он у станции метро «Чистые пруды» давал интервью РБК. Варламов рассказал, что позже его передали полиции. Причину задержания ему не назвали. Изданию РБК в полиции сказали, что Варламов вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения, какого именно – там не уточнили. Позже в Твиттере Варламов написал, что отказался от общения с полицейскими и его отпустили.
Комментарии4
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zemljanka 29 марта 2018 | 02:20
Берегут. И охраняют. Граждан.
vinning7 29 марта 2018 | 02:36
Пусть блогер Варламов скажет блогеру Варламову спасибо, был бы не блогер Иванов так легко бы не отделался
fedor_v_glaz 29 марта 2018 | 02:41
vinning7: так модет, как раз искали блогера Иванова, в миру Камикадзе, а перепутали с Одуваном?
davi__koloradov 29 марта 2018 | 03:01
В рашке посреди улицы людей хватают ни за что. Путлеровская Германия прямо.