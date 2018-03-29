В Москве вчера вечером задержали блогера Илью Варламова

По его словам, это сделали сотрудники ФСО или ФСБ, когда он у станции метро «Чистые пруды» давал интервью РБК. Варламов рассказал, что позже его передали полиции. Причину задержания ему не назвали. Изданию РБК в полиции сказали, что Варламов вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения, какого именно – там не уточнили. Позже в Твиттере Варламов написал, что отказался от общения с полицейскими и его отпустили.