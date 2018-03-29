Россия недооценила международную реакцию на отравление Сергея Скрипаля, считает глава британского МИДа
Россия недооценила международную реакцию на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, считает глава британского МИДа. По словам Бориса Джонсона, высылка российских дипломатов из разных стран свидетельствует о конце всеобщего терпения. С таким заявлением министр выступил на традиционном банкете для глав дипломатических представительств зарубежных стран в Лондоне, передаёт агентство Рейтер. О высылке российских дипломатов за последние дни объявили около 30 стран.
Комментарии14
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zemljanka 29 марта 2018 | 02:13
Несомненная победа.
zemljanka 29 марта 2018 | 02:15
Отца народов. Признали. Всех сплотил.
r88w556xl4 29 марта 2018 | 02:21
высылка российских дипломатов из разных стран свидетельствует...
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...свидетельствует о том, что готовится военное вторжение в Россию, которое начнётся скорее всего с Крыма.
nikvol 29 марта 2018 | 02:24
r88w556xl4: готовится военное вторжение в Россию
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Зассат.
danko_klisma 29 марта 2018 | 02:30
zemljanka: а тебя признали, лошадка? Бен лиии! Ли бен! Дурочканаулице.
danko_klisma 29 марта 2018 | 02:32
nikvol: Путин испугался и завтра пойдёт извиняться перед потоатым джонсом. Как дальше жить???
monik_7 29 марта 2018 | 03:07
nikvol: не, просто побрезгуют.
sim202_ 29 марта 2018 | 03:49
r88w556xl4:
\\\ готовится военное вторжение в Россию, которое начнётся скорее всего с Крыма. \\\
Это шо - Санек Хлорный начнет-таки
бомбить Воронеж?
salut__521 29 марта 2018 | 02:15
Недооценила? Ну дооценит, когда чемпионату мира по футболу придёт кердык.
minerr 29 марта 2018 | 02:31
salut__521: Интересно а почему РФ вообще должна оценивать провокации британских спецслужб?
sim202_ 29 марта 2018 | 03:51
minerr: \\\почему РФ вообще должна оценивать провокации британских спецслужб?\\\
Минетт, а её кто-то спрашивает?
davi__koloradov 29 марта 2018 | 02:44
путинское бычье краев не видит, вот и довыеживалось. Теперь путирашку насилуют в грубой форме все цивилизованные страны.
shalunok 29 марта 2018 | 02:46
Привыкли что свои подданные все стерпят-схавают, вот и не заложились на отпор независимых. Да и в атмосфере самовосхваления потеряли чувство трезвой оценки реальности.
vebis 29 марта 2018 | 03:43
Новый советник президента по национальной безопасности – сторонник решительной реакции на действия России
Джон Болтон, которого президент США Дональд Трамп решил сделать новым советником по национальной безопасности, известен не только как «ястреб» в своих воззрениях на Северную Корею и Иран, но и как человек, выступающий за то, чтобы США дали жесткий ответ на российскую агрессию против Запада и остального мира,
...
Гарри Казианис (аналитик из Центра за национальные интересы) разделяет мнение, согласно которому Москве следует правильно оценить изменения в Вашингтоне.
«Я думаю, что Джон Болтон –это наихудший кошмар для России. Он был ястребом по отношению к России на протяжении всей своей карьеры, он всегда выступал за жесткую позицию по отношению к Москве», – подчеркивает Казианис. – Я вижу, что Болтон рекомендует президенту немало изменений в политике, одно из которых – продолжение поставок оружия Украине».