Россия недооценила международную реакцию на отравление Сергея Скрипаля, считает глава британского МИДа

Россия недооценила международную реакцию на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, считает глава британского МИДа. По словам Бориса Джонсона, высылка российских дипломатов из разных стран свидетельствует о конце всеобщего терпения. С таким заявлением министр выступил на традиционном банкете для глав дипломатических представительств зарубежных стран в Лондоне, передаёт агентство Рейтер. О высылке российских дипломатов за последние дни объявили около 30 стран.