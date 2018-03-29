К пожару в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове могли привести проблемы с электропроводкой

Этого не исключают в Следственном комитете. Есть показания посетителей, которые жаловались на запах горящей проводки ещё за день до пожара, сказал глава ведомства Александр Бастрыкин. Он считает, что в «Зимней вишне» периодически возникали подобные проблемы, но на них не обращали особого внимания, пишет РБК.

По словам Бастрыкина, версия фигурантов уголовного дела, которые говорят о поджоге, маловероятна. Приоритетной стала версия о проблемах с системой пожарной безопасности.

По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них более 40 детей.