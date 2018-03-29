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01:10, 29 марта 2018

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили доступа в интернет

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили доступа в интернет. По данным, издания Metro Ecuador, это произошло после того, как он раскритиковал высылку российских дипломатов из западных стран.

Основатель WikiLeaks с 2012 года живёт в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил политическое убежище, опасаясь, что его передадут Вашингтону – в США Ассанжа обвиняют в разглашении секретных данных. В конце прошлого года основатель WikiLeaks дал письменное обязательство не распространять сообщения, которые могут повлиять на отношения Эквадора с другими странами.

Комментарии

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com30 29 марта 2018 | 01:18

Не кусай руку, которая тебя кормит, тем более в комплекте с рукой идут ноги, которыми кусачим дают пинка.

ltvjrhfn1 29 марта 2018 | 01:52

com30:
место этого насильника и распространителя нежелательных для американского госдепа данных - тюрьма!

kinnlade 29 марта 2018 | 01:19

Пиндосня она и есть пиндосня

metlag 29 марта 2018 | 01:47

kinnlade: Точно, ставит раком и вставляет кому хочет. А вы терпилы терпите. Только горько плачете и ссытесь по ночам от страха.

kinnlade 29 марта 2018 | 01:50

metlag: Сученок, утомил, вот честно!

metlag 29 марта 2018 | 02:01

kinnlade: Я и и деру вас до крови. Чтобы помнили. И вздрагивали.
перед тем как снова нагадить захотите.
Спасибо за высокую оценку.

snips 29 марта 2018 | 02:05

kinnlade: никто не говорил что принудиловка будет приятной

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