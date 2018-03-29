Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили доступа в интернет. По данным, издания Metro Ecuador, это произошло после того, как он раскритиковал высылку российских дипломатов из западных стран.

Основатель WikiLeaks с 2012 года живёт в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил политическое убежище, опасаясь, что его передадут Вашингтону – в США Ассанжа обвиняют в разглашении секретных данных. В конце прошлого года основатель WikiLeaks дал письменное обязательство не распространять сообщения, которые могут повлиять на отношения Эквадора с другими странами.