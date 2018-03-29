Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили доступа в интернет
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили доступа в интернет. По данным, издания Metro Ecuador, это произошло после того, как он раскритиковал высылку российских дипломатов из западных стран.
Основатель WikiLeaks с 2012 года живёт в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил политическое убежище, опасаясь, что его передадут Вашингтону – в США Ассанжа обвиняют в разглашении секретных данных. В конце прошлого года основатель WikiLeaks дал письменное обязательство не распространять сообщения, которые могут повлиять на отношения Эквадора с другими странами.
Комментарии7
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com30 29 марта 2018 | 01:18
Не кусай руку, которая тебя кормит, тем более в комплекте с рукой идут ноги, которыми кусачим дают пинка.
ltvjrhfn1 29 марта 2018 | 01:52
com30:
место этого насильника и распространителя нежелательных для американского госдепа данных - тюрьма!
kinnlade 29 марта 2018 | 01:19
Пиндосня она и есть пиндосня
metlag 29 марта 2018 | 01:47
kinnlade: Точно, ставит раком и вставляет кому хочет. А вы терпилы терпите. Только горько плачете и ссытесь по ночам от страха.
kinnlade 29 марта 2018 | 01:50
metlag: Сученок, утомил, вот честно!
metlag 29 марта 2018 | 02:01
kinnlade: Я и и деру вас до крови. Чтобы помнили. И вздрагивали.
перед тем как снова нагадить захотите.
Спасибо за высокую оценку.
snips 29 марта 2018 | 02:05
kinnlade: никто не говорил что принудиловка будет приятной