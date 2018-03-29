Число задержанных участников акции против мусорного полигона в Коломне выросло до 20

Об этом «Новой газете» сообщила активистка Ирина Налётова. Акция протеста около полигона «Воловичи» продолжается с воскресенья. Участники акции не пускают на свалку мусоровозы из Москвы. Они дежурят круглосуточно, сменяя друг друга. До вчерашнего дня полиция наблюдала за ситуацией, накануне приехал ОМОН.