Число задержанных участников акции против мусорного полигона в Коломне выросло до 20
Об этом «Новой газете» сообщила активистка Ирина Налётова. Акция протеста около полигона «Воловичи» продолжается с воскресенья. Участники акции не пускают на свалку мусоровозы из Москвы. Они дежурят круглосуточно, сменяя друг друга. До вчерашнего дня полиция наблюдала за ситуацией, накануне приехал ОМОН.
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