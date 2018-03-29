Максимальная концентрация вещества, которым отравили Скрипалей, обнаружена на входной двери их дома

Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, обнаружена на входной двери их дома. Об этом сообщил Скотленд-Ярд. По данным английской полиции, вещество было найдено и в других местах, где в последние недели работали специалисты, расследующие дело, но уже в меньших концентрациях.

Бывшего полковника ГРУ и его дочь отравили в начале марта. Британские власти уверены, что за этим стоит Россия.