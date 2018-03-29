Максимальная концентрация вещества, которым отравили Скрипалей, обнаружена на входной двери их дома
Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, обнаружена на входной двери их дома. Об этом сообщил Скотленд-Ярд. По данным английской полиции, вещество было найдено и в других местах, где в последние недели работали специалисты, расследующие дело, но уже в меньших концентрациях.
Бывшего полковника ГРУ и его дочь отравили в начале марта. Британские власти уверены, что за этим стоит Россия.
Комментарии10
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kit07_12 29 марта 2018 | 01:14
Скрипали значит вышли из дома, вместе подержались за ручку двери, обсыпанную новичком, отравились, не заметили этого и пошли гулять, по магазинам, в кафе, потом вдруг одновременно отключились на лавочке.
Хайли лайкли, подданные ее Величества фуфло толкают.
metlag 29 марта 2018 | 01:51
kit07_12: Удачно изображаешь идиота. Вам же за идиотизм доплачивают.
На Новичок не порошок.
Дальше не интересно.
тебе поставили раком и дерут независимо от того веришь ты или нет. разрешение на то, чтобы драть тебя им не нужно.
Всоси.
kara 29 марта 2018 | 01:16
а что ОЗХО? а где ОЗХО? а почему ничего не слышно про ОЗХО?
metlag 29 марта 2018 | 01:53
kara: А ОЗХО даст отсосать тебе на загладочку. Жди. Они 3 недели попросили.
nikvol 29 марта 2018 | 02:02
kara: а что ОЗХО?
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А что может ОЗХО? Виноватого уже назначили, не может же ОЗХО объявить премьер-министра Великобритании лжецом, а всех их союзников клоунами. Этак придется извиняться перед Россией, кто позволит какой-то там ОЗХО такие шутки?
com30 29 марта 2018 | 01:31
Опять как с полонием 210 загадили все вокруг, не столько убивали конкретную жертву, сколько подвергли смертельной опасности массу совершенно случайных людей.
metlag 29 марта 2018 | 01:59
com30: Да, полностью дисквалифицировалась российская авгентура. Полностью.
И ранее полонием загадили самолет, в котором его из Москвы везли.
И Ковтун полонием загадил всю квартиру бывшей жены в Германии.
Ну теще бывшей тоже нагадил, это понятно. Но зачем же квартиру жегны травить, там же его дети живут.
Полная дисквалификация.
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В ноябре 2006 года по пути в Лондон Ковтун останавливался в Гамбурге, в квартире своей бывшей жены, где было обнаружено сильное загрязнение полонием. Также следы радиоактивного вещества были найдены в доме бывшей тещи Ковтуна и в автомобиле, на котором он ездил по Гамбургу.
nikitin43 29 марта 2018 | 01:41
вполне возможно есть уже имя подозреваемого в убийстве .
kara 29 марта 2018 | 01:43
nikitin43: так уже Борис озвучил-Путин
nikvol 29 марта 2018 | 01:58
Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, обнаружена на входной двери их дома.
Британские власти уверены, что за этим стоит Россия.
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Раз на двери - точно Россия. Вот если бы на крыльце, тогда highly likely Иран. А на печной трубе - Сирия.