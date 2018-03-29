В Краснодаре второй раз за неделю из-за задымления эвакуировали детскую краевую больницу

На этот раз источник дыма обнаружили на чердаке, из здания вывели более 130 человек сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что в минувшие выходные пациентов и персонал эвакуировали из этой же больницы, после того как в здании загорелись вещи на лестнице.