В Краснодаре второй раз за неделю из-за задымления эвакуировали детскую краевую больницу
На этот раз источник дыма обнаружили на чердаке, из здания вывели более 130 человек сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что в минувшие выходные пациентов и персонал эвакуировали из этой же больницы, после того как в здании загорелись вещи на лестнице.
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grigol331 29 марта 2018 | 01:44
Четвертые сутки пылают станицы...