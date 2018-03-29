Крупный пожар в промзоне на юго-востоке Москвы
Загорелся ангар, огонь охватил около восьмисот квадратных метров, сообщает со ссылкой на источник агентство Интерфакс. По его данным, в ангаре могут находиться газовые баллоны. Сведений о пострадавших не поступало.
Комментарии8
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malanoff 29 марта 2018 | 01:25
Самое противное , что сегодня происходит с Россией , это то , что все это можно трактовать как за Путина , так и в против Путина. И в этом виноваты сами граждане России. А Путин просто статист. Простой бамбук.
lnmanusnostras1 29 марта 2018 | 01:35
malanoff: к любой новости надо путина приплести, никак без этого не можете да?
grigol331 29 марта 2018 | 01:47
lnmanusnostras1:
Нужно объяснить товарищу, что это догорает проклятое наследие лихих девяностых, и что гореть ему осталось всего 6 лет.
canary 29 марта 2018 | 01:36
malanoff: А Путин просто статист. Простой бамбук.
????? А я -то думала-президент, лицо ответственное за благополучие россиян. Неужели нет?
irdo 29 марта 2018 | 01:35
Крупный пожар в промзоне на юго-востоке Москвы
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Россия в огне.
jetsam 29 марта 2018 | 01:41
никогда такого не было и, вот, опять (с)Черномырдин.
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природа что ли мстит или карма подмочена.
что-то у гаранта то понос то золотуха...
jetsam 29 марта 2018 | 01:53
01:05 *В Краснодаре второй раз за неделю из-за задымления эвакуировали детскую краевую больницу
01:04 *Крупный пожар в промзоне на юго-востоке Москвы
01:03 *Полиция Берлина остановила неисправный туристический автобус, перевозивший 40 российских детей
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и это всего лишь новости часа..... мистика или знак?
hrzn877 29 марта 2018 | 02:03
jetsam: И ни то, и ни другое - англичанка гадит... а по ночам агенты Трампа подъезды унавоживают и на стенках пишут... а насчёт вывоза мусора - это всё Меркель проделки.