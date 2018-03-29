Полиция Берлина остановила неисправный туристический автобус, перевозивший 40 российских детей

Они ехали из Германии в Россию. Как уточняет Дойче Велле, это произошло ещё в понедельник. Полицейским показался подозрительным транспорт, его отправили на техосмотр. Выяснилось, что у автобуса неисправна тормозная система, кроме того, глушитель был повреждён настолько, что в любой момент мог начаться пожар. Детям пришлось некоторое время провести в гостинице. Сопровождавшая их учительница выразила недоумение. Она считает, что это были мелкие неисправности и реакция полиции, на её взгляд, оказалась излишней.