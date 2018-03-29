Полиция Берлина остановила неисправный туристический автобус, перевозивший 40 российских детей
Они ехали из Германии в Россию. Как уточняет Дойче Велле, это произошло ещё в понедельник. Полицейским показался подозрительным транспорт, его отправили на техосмотр. Выяснилось, что у автобуса неисправна тормозная система, кроме того, глушитель был повреждён настолько, что в любой момент мог начаться пожар. Детям пришлось некоторое время провести в гостинице. Сопровождавшая их учительница выразила недоумение. Она считает, что это были мелкие неисправности и реакция полиции, на её взгляд, оказалась излишней.
Комментарии21
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fashist_putin 29 марта 2018 | 01:13
Отсталая, вонючая путинская Па-Раша приехала в Европу со скрепами.
Обрано не доехала :)
igorrrpadlowitchs 29 марта 2018 | 01:27
fashist_putin: и эта училка будет учить немцев по поводу технического состояния автобуса! Вот, как таким тупым доверять детей?
vlastimil_popogrebski 29 марта 2018 | 01:33
igorrrpadlowitchs: только тупым Пендосам и их прихлебателям гейропейцам без тормозов никак до сих не могут. А широкую натуру Русского человека никакими тормозами не обломаешь
gordy 29 марта 2018 | 02:01
"Она считает, что это были мелкие неисправности и реакция полиции, на её взгляд, оказалась излишней."
Русская авоська?
alehan11174 29 марта 2018 | 01:44
igorrrpadlowitchs: какой ужас:((( все сыпится, горит...агония путинской рашки. А Вошдь мультики показывает и сам от них угорает...позорище и посмешище одновременно.
superkievlyanin 29 марта 2018 | 01:49
В этом вся Россия - со скрепами и без тормозов.
osj99 29 марта 2018 | 01:13
кроме сакраментального "дебилы, б***" ничего не приходит на ум. Учительница... без тормозов в автобусе и мозгов в голове. Непонятно, что опаснее
grigol331 29 марта 2018 | 01:23
osj99: Учительница... без тормозов в автобусе и мозгов в голове
____
О чем Вы? Это же немцы. Вот она и бросилась грудью на амбразуру. Теперь заслуженного дадут и в областное заксобрание зеленый свет, тем более, что дура. А как же.
sasha2011 29 марта 2018 | 02:04
grigol331:
Вот на таких, как эта МАЛОГРАМОТНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА и держится... нет, не земля русская, а русское "авось", русский бардак.
Потому и самолёты падают, и ракеты не туда летят, и РТЦ горят вместе с людьми.
zapadnay 29 марта 2018 | 01:15
Вот из-за таких и гибнут дети..., что они ничего не видят.
ringmenn 29 марта 2018 | 01:16
А случись что - сказали бы, что гады немцы подожгли. Даже немцы наших детей спасают, которые судя по автобусу нам самим не нужны! Видимо опять оппозиция виновата - лодку раскачивают!!
grigol331 29 марта 2018 | 01:26
ringmenn: Даже немцы наших детей спасают
______
чтобы вот такие училки завершили процесс воспитания рабов.
kara 29 марта 2018 | 01:19
а что же это автобус неделю по европе катался и никому до него дела не было?
kostia1971 29 марта 2018 | 01:25
kara: Там никому и в голову не придет,что детей могут на таком ведре возить.Тормознули случайно. Там техосмотр проходят,а не покупают,как в Раше. Так же и ТРЦ принимают в эксплуатацию не за бабло....потому и дети у немцев не горят заживо и в автобусах без тормозов не гибнут.
metlag 29 марта 2018 | 01:29
kara: А ЧТО ТЫ СЧИТАЕШЬ, ЧТО ВСЕ АВТОБУСЫ, КОТОРЫЕ ВЫЕХАЛИ ИЗ РОССИИ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ НЕМЕДЛЕННОМУ ДЕТАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ?
Мол что от этих головожопых и жопоруких ждать, да?
Может ты и прав.
grigol331 29 марта 2018 | 01:37
kara:
Ну да! Кто там в ЕС ответственный за техническое состояние русских экскурсионных автобусов со школьниками? А подать его сюда!
И вообще, в Европе д. б. установлено следующее правило для полицейских: увидел русский автобус с туристами - сразу отправляй на техосмотр, а если еще и с детьми - без размышлений в автомастерскую и на капремонт.
hihi2raza 29 марта 2018 | 01:20
Тварь не учительница.
pusin_patriot 29 марта 2018 | 01:21
Похоже последняя шестилетка у недогоранта будет весьма трагичной. У него уже своё кровавое воскресенье появилось.
Вот кто дал техосмотр этому автобусу, ещё с перевозкой детей?
Каков размер домины, единиц в автопарке, количество квартир у этого главного гаишника того кто заведует выдачей техосмотра и разрешений, откуда автобус? В других случаях было иначе по инцидентам?
Пансионаты, хромые лошади - всё это с повышением мер с негодуем уже много-много раз было.
Это система с пирамидой на вершине которой заседает несменямец, когда коррупция убивает, когда за деньги закрывают глаза, когда одного местячкового сменит другой местячковый, первые несколько месяцев погоняют ещё допроверками и всё вернётся на обычные ежедневные коррупционные будни. Здесь коррупция и немыслимые нарушения приближенными уже норма, это и есть система.
canary 29 марта 2018 | 01:32
Она считает, что это были мелкие неисправности и реакция полиции, на её взгляд, оказалась излишней.
эта самка что-то ещё считает...кому нужны её считалки? безответственность на каждом шагу!!! грохнули бы 40 детей и потом мягкие игрушки и цветочки -это всё на что способны. нация желает самоуничтожиться? похоже именно на это.
jetsam 29 марта 2018 | 01:39
Пипец. Теперь путен снимет меркель. не дожидаясь гласа народа....
* снимаю шляпу перед бюргерами. все-таки у них совесть на первом месте, а обида на втором.
koda 29 марта 2018 | 02:00
Вот такие учителя отвечают за наших детей. Дура!!!