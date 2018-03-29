Родственники погибших в Кемерове подали жалобу в прокуратуру на действия сотрудников МЧС и МВД
Авторы заявлений считают, что во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» спасатели и полицейские не сделали того, что могло спасти жизни. Как уточняет РБК, в прокуратуру, в частности, обратились Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, потерявшие сразу пять родственников. Надежда Вострикова рассказала, что на коленях просила пожарных спасти её семью, на что ей ответили, что ничем не могут помочь, поскольку ждут бригаду спасателей и необходимые спецсредства. Родственники погибших считают, что на тот момент ещё не было пламени и людей можно было вывести из здания.
Комментарии16
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andrang2 29 марта 2018 | 01:08
А толку-то?
vvietham 29 марта 2018 | 01:11
они в своем праве подавать любые жалобы
если кто-то что-то сделал не так он будет наказан и без их жалоб
тут важно другое
состязательность сторон
что-бы победила истина
el_borz 29 марта 2018 | 01:38
vvietham: А я ожидал, что ты напишешь и приведешь статистику, как пожарные США спасают в год на много меньше живых душ, чем в России. И сколько пожарники США могут купить на свою зарплату бургеров после пожара по сравнению с пожарниками из Бурятии.
hrzn877 29 марта 2018 | 01:53
vvietham: В России не действуют элементарные, казалось бы, законы и истины, это полное Зазеркалье. Если кто-то что-то сделал не так, он будет не наказан, а скорее всего, награждён. И наоборот - тот, кто ищет правду, будет наказан вне всякой меры. Искать истину у бандитов?
alehan11174 29 марта 2018 | 01:56
vvietham: те кто виновны в халатности, недосмотре итд - фсб со своими тупыми инструкциями закрывать двери, пожарники, мчс ни на что не годный, бизнес/владельцы тц если будет доказана их вина - должны либо сесть либо выплатить много млн компенсации в $. А вообще то путинская рашка по пожарной безопасности находится на уровне самых нищебродных и отсталых африканских стран...тотальная коррупция, все прогнило от обычного мента до тулеева с путлером:(((
igorrrpadlowitchs 29 марта 2018 | 01:33
andrang2: до чего глуп народ! Неудели , после Беслана, после Норд- Оста они еще не поняли, что с властью судится в этом государстве бесполезно!!! Только народный суд может, что- то изменить в этой стране - и в первую очередь ищменить отношение власти к народу, но для этого нужно выволочь таких, как тулеев и его замы за ноги на площадь и рылом в землю!!!
serge_moro 29 марта 2018 | 01:45
andrang2: Этого Тулееваи расстрелять мало.Вот какие путинские губернаторы ,которых отбирает тщательно лично Путин.Этого Тулеева и человеком то сложно назвать.Пресмыкающая гадина ,которая в годы войны в 1941-1945 могла быть и полицаем и предателем.Редкой паскудной породы мразь.Да только за однoго ребенка он должен был висеть в центре Кемерово .А тут их аж 41 . Путинский режим самый паскудный,гнилой,античеловеческий и полностью мафиозный.Россией правит ярко выраженная мафия с ее вечным мафиози Путиным.
sparky 29 марта 2018 | 01:12
Искренние соболезнования потерявшим родных и близких.
Но судиться с пожарными и спасателями дело бесполезное, да и скорее всего неправильное. Они - самые распоследние стрелочники из всех возможных.
vvietham 29 марта 2018 | 01:22
а у вас какие кандидаты не на стрелочников в свете давления на власть по внедрению "грузинского опыта" нулевого контроля за бизнесом
sparky 29 марта 2018 | 01:33
vvietham: в свете давления на власть по внедрению "грузинского опыта" нулевого контроля за бизнесом
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Что, у вас уже бузина в огороде во всю прет, а дядька переехал в Тбилиси?
Когда "контроль" не будет заключаться в коррупции или захвате этого бизнеса, тогда о нем и стоит рассуждать. Поищите именно с этих позиций не стрелочников.
thesonhuman 29 марта 2018 | 01:23
"на коленях просила пожарных спасти её семью, на что ей ответили, что ничем не могут помочь, поскольку ждут бригаду спасателей и необходимые спецсредства".\\
Не нужно было ждать человека ушедшего с ключом от двери и не ждать спасателей, а нужно было немедленно брать лом из противопожарного места и взламывать дверь
А теперь этих пожарников самих нужно запереть в помещении и сделать то, что они сделали с детьми. Мои соболезнования родителям.
lnmanusnostras1 29 марта 2018 | 01:41
thesonhuman: не было никакой закрытой двери, сколько можно уже врать то? Люди не вышли потому что когда дверь открыли там был жар и все уже заволокло и они закрыли дверь и заложили щели, оставшись ждать спасения, которое не пришло...
putinnavsegda 29 марта 2018 | 01:54
thesonhuman: Зато они наверное ограждений понаставили, как поется в одной песне "туда нельзя, сюда нельзя - никуда нельзя"
aleksandrfedorov 29 марта 2018 | 01:40
Это у нас в фильмах и на награждениях показывают какие спасатели герои, идущие в огонь, ради спасения на пожаре. А на деле, чаще всего, подавляющее большинство из них ссыкуны, боящиеся за свою шкуру, и прикрывающиеся бюрократическими формальными отговорками. У них есть изолирующие противогазы, и они могли спасти многих погибших (конечно, с некоторым риском для жизни).
petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 01:51
Наконец то стали задавать вопросы в прокуратуру , а не на митинге....
С этими проплаченными пропагандонами типа Соловьева , которые врут как дышат , можно разговаривать только через прокуратуру - где сгоревшие 200 детей , запертых в кинозалах ?
Почему пожарники их не спасали, почему никого не пускали к детям, даже родителей, хотя огня еще не было ?
Ждали когда дети выгорят , чтоб не было 200 погибших ?
Они сволочи этого достигли, даже пепла не осталось, который смыли брансбойтами в канализацию !!!
Уроды продажные, пиарятся на костях детей сволочи !
podpindosny_homyachok 29 марта 2018 | 02:05
для вас изобрели интернет и торренты
дома сидите мультики смотрите, и бесплатно
нех по кинотеатрам шастать