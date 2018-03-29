Умер актер и музыкант Олег Анофриев
Прощание с народным артистом России Олегом Анофриевым пройдет уже завтра. Как рассказали ТАСС родные артиста и музыканта, церемония состоится в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента.
Это был одарённый и яркий человек, — сказал агентству ТАСС композитор Максим Дунаевский:
«Тяжелая утрата. Замечательный актер, певец — человек, с которым я много работал и общался. Человек необыкновенно творческий был: и композитор, и автор, и певец, и актер. Много пел моих произведений в самых разных фильмах и спектаклях, Были годы, когда мы достаточно часто сотрудничали. Очень, мне кажется, был еще и замечательным человеком, очень общительным, веселым и оставившим, конечно, очень яркий след в искусстве».
Олег Анофриев начал работать в кино еще в 1954 году. В общей сложности он снялся более чем в пятидесяти картинах.
Комментарии9
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fresh_breeze 29 марта 2018 | 00:28
Его голос, как и его имя, всегда вызывают из закоулков моей памяти воспоминания о счастливом детстве периода застоЛья.
Земля ему пухом!
malanoff 29 марта 2018 | 00:38
fresh_breeze: Ставили детям в середине 80-х пластинки с его голосом и уходили в кино. Сейчас это наверно невозможно. В головах только Путин ,Сирия Украина и как накормить 13 друзей Путина.
t_philippova 29 марта 2018 | 00:41
malanoff: Браво!
kinnlade 29 марта 2018 | 01:00
malanoff: malanoff: Так и не пиши об этом , хотя бы на этой ветке
kinnlade 29 марта 2018 | 00:58
fresh_breeze: Самый лучший бременский музыкант в мире!!! Земля пухом!
t_philippova 29 марта 2018 | 00:49
Светлая память! Для нашей семьи Олег Анофриев - это синоним счастья! Моя дочь, когда была маленькой, просто обожала "Бременских музыкантов". Пластинку заслушали до дыр. Юноша и Принцесса, срисованные мной с конверта пластинки и вырезанные, стали членами семьи. Благословенное время. Спасибо мастеру. Светлая память!
skvorec 29 марта 2018 | 00:50
гармоничный был человек. Светлая память!
ed10075 29 марта 2018 | 01:02
Земля пухом светлому человеку, оставившему после себя столько добрых ролей, песен, музыки и тёплых воспоминаний о детстве. Вечная ему память.
timber_head 29 марта 2018 | 02:01
Один из тех, с кем связаны только светлые ассоциации. И память ему светлая.