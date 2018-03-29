Умер актер и музыкант Олег Анофриев

Прощание с народным артистом России Олегом Анофриевым пройдет уже завтра. Как рассказали ТАСС родные артиста и музыканта, церемония состоится в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента.

Это был одарённый и яркий человек, — сказал агентству ТАСС композитор Максим Дунаевский:

«Тяжелая утрата. Замечательный актер, певец — человек, с которым я много работал и общался. Человек необыкновенно творческий был: и композитор, и автор, и певец, и актер. Много пел моих произведений в самых разных фильмах и спектаклях, Были годы, когда мы достаточно часто сотрудничали. Очень, мне кажется, был еще и замечательным человеком, очень общительным, веселым и оставившим, конечно, очень яркий след в искусстве».

Олег Анофриев начал работать в кино еще в 1954 году. В общей сложности он снялся более чем в пятидесяти картинах.