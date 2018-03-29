Представители Северной и Южной Кореи сегодня обсудят дату и повестку грядущего межкорейского саммита

Встрече делегаций на высшем уровне запланирована на следующий месяц.

Переговоры представителей КНДР и Республики Кореи пройдут в пограничном пункте Пханмуджом в демилитаризованной зоне. Как ожидается, обе делегации возглавят руководители национальных ведомств по мирному воссоединению. Представители двух стран обсудят детали приближающегося межкорейского саммита – события, важного не только для полуострова, но, пожалуй, и для всего азиатско-тихоокеанского региона. На съезде, который должен пройти в конце апреля, встретятся глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В последний раз лидеры соседних государств садились за стол переговоров одиннадцать лет назад.

Грядущий саммит призван способствовать «потеплению» отношений между странами. На днях лидер КНДР впервые совершил зарубежную поездку – в Пекине он встретился с главой Китая Си Цзиньпином.

Ранее Пхеньян говорил о готовности начать мирный диалог с Вашингтоном, и даже обсуждал возможность встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа.