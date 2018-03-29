Представители Северной и Южной Кореи сегодня обсудят дату и повестку грядущего межкорейского саммита
Встрече делегаций на высшем уровне запланирована на следующий месяц.
Переговоры представителей КНДР и Республики Кореи пройдут в пограничном пункте Пханмуджом в демилитаризованной зоне. Как ожидается, обе делегации возглавят руководители национальных ведомств по мирному воссоединению. Представители двух стран обсудят детали приближающегося межкорейского саммита – события, важного не только для полуострова, но, пожалуй, и для всего азиатско-тихоокеанского региона. На съезде, который должен пройти в конце апреля, встретятся глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В последний раз лидеры соседних государств садились за стол переговоров одиннадцать лет назад.
Грядущий саммит призван способствовать «потеплению» отношений между странами. На днях лидер КНДР впервые совершил зарубежную поездку – в Пекине он встретился с главой Китая Си Цзиньпином.
Ранее Пхеньян говорил о готовности начать мирный диалог с Вашингтоном, и даже обсуждал возможность встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа.
Комментарии5
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alena01 29 марта 2018 | 00:42
Трамп напугал Ынку "кнопкой", а потом пообещал угостить биг маком...
И - мир...
vlastimil_popogrebski 29 марта 2018 | 00:51
как и предполагалось общекорейская конфедерация на условиях Толстяка. Ну а Мордор в жёстком пролете
andrang2 29 марта 2018 | 01:02
Это радует.
Вроде образование получил импортное, а не чекистское.
Еще бы этот Ын показал бы путЫну свой Ын и послал бы его на этот Ын.
us101 29 марта 2018 | 01:02
Ким Сукэнс Ын, будет соглашаться со всем, чтобы выиграть время для заканчивая носителя ОМП. Потом его тон поменяется. До него, это уже делали его СукэнЫ родители и мир это помнит.
vlastimil_popogrebski 29 марта 2018 | 01:18
Чтобы завалить добычу пожирнее Трамп пойдет на все, может быть даже поцелует прилюдно Ына в мягонькую его попочку