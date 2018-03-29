Откладывается сделка по продаже доли в проекте строительства первой турецкой атомной электростанции

Скорее всего, она будет перенесена на следующий год, — сказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Как пишет «Интерфакс», речь идет почти о половине расходов на строительство станции. Причина переноса в том, что консорциум турецких инвесторов фактически развалился. В компании не захотели вкладывать в проект свои средства. До продажи доли в проекте строительство будет самостоятельно финансировать «Росатом».

Между тем, в следующем месяце, по данным РБК, планируется закладка фундамента будущей АЭС с участием президентов России и Турции.