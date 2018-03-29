Откладывается сделка по продаже доли в проекте строительства первой турецкой атомной электростанции
Скорее всего, она будет перенесена на следующий год, — сказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Как пишет «Интерфакс», речь идет почти о половине расходов на строительство станции. Причина переноса в том, что консорциум турецких инвесторов фактически развалился. В компании не захотели вкладывать в проект свои средства. До продажи доли в проекте строительство будет самостоятельно финансировать «Росатом».
Между тем, в следующем месяце, по данным РБК, планируется закладка фундамента будущей АЭС с участием президентов России и Турции.
Комментарии3
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grigol331 29 марта 2018 | 00:38
Причина переноса в том, что консорциум турецких инвесторов фактически развалился. В компании не захотели вкладывать в проект свои средства. До продажи доли в проекте строительство будет самостоятельно финансировать «Росатом»
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И сколько миллиардов турецкого долга через пару лет спишет Путин ради сохранения теплых отношений с братом Эрдоганом?
igorrrpadlowitchs 29 марта 2018 | 00:47
grigol331: пущай, Россия строит за свой счёт , ей это больше надо, чем туркам! А когда придёт время расплачиваться, турки предложат свои помидоры или извините- денег нет.
grigol331 29 марта 2018 | 01:08
igorrrpadlowitchs:
Так и я о том же.