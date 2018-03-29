Покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, по всей видимости, произошло в их доме

Местом первого контакта обоих с веществом «Новичок» была входная дверь в квартире Скрипаля в Солсбери, считают в полиции. Именно на ней сотрудники ведомства обнаружили самую высокую концентрацию нервно-паралитческого вещества. Его следы также находили в других местах города, но не в таких количествах, как у дома Скрипалей. Бывший разведчик и его дочь уже три недели находятся в больнице после отравления неизвестным веществом. Британские власти обвинили российские спецслужбы в этом покушении. Москва обвинения отвергает. Результатом стала высылка уже более ста сотрудников российских посольств из зарубежных стран. Кроме того, некоторые государства отзывают своих послов из Москвы.