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00:01, 29 марта 2018

Покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, по всей видимости, произошло в их доме

Местом первого контакта обоих с веществом «Новичок» была входная дверь в квартире Скрипаля в Солсбери, считают в полиции. Именно на ней сотрудники ведомства обнаружили самую высокую концентрацию нервно-паралитческого вещества. Его следы также находили в других местах города, но не в таких количествах, как у дома Скрипалей. Бывший разведчик и его дочь уже три недели находятся в больнице после отравления неизвестным веществом. Британские власти обвинили российские спецслужбы в этом покушении. Москва обвинения отвергает. Результатом стала высылка уже более ста сотрудников российских посольств из зарубежных стран. Кроме того, некоторые государства отзывают своих послов из Москвы.

Комментарии

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fraps 29 марта 2018 | 00:13

О... мля !!!

Оказывается в скотленд-ярде сплошь конченные
дебилы :)

Скрипали нанюхались БОЕВЫМ (как ранее утверждали сами англичане)
нервно-паралитическим веществом у своего дома и...
спокойненько, как ни в чем не бывало (бодренькие такие),
отправились гулять..., закусили в ресторане Zizzi, поболтали...
и ВДРУГ(!!!) БОЕВОЕ (!!!) отравляющее вещество подействовало,
а к ним уже со всех ног мчалась помощь с НЕОБХОДИМЫМ
антидотом ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО конкретного боевого
отравляющего вещества : )))

Не.... ну.... более идиотской версии сложно себе представить.
Особо доставляет - реакция таких же дебилоидов, кто
в это верит :)

Для того чтобы от души поржать над авторами этой "версии"
и всеми теми кто верит в такой откровенный фейк -
вполне может и сойти, но не более того :)))

patrik04 29 марта 2018 | 00:14

Местом первого контакта обоих с веществом «Новичок» была входная дверь в квартире Скрипаля в Солсбери, считают в полиции...

Наложили "новичка" в бумажный пакет, положили его на порог Скрипалей, подожгли, позвонили в дверь и убежали?

kit07_12 29 марта 2018 | 00:56

patrik04: Хайли лайкли, Скрипали отключились одновременно, на лавочке. А это значит, непосредственно после воздействия новичка - если, конечно, это был новичок. Хайли лайкли, сложно представить, что Скрипали могли словить новичка у входной двери, потом погулять, посидеть в кафе, и одновременно отключиться.

splin2 29 марта 2018 | 01:12

kit07_12: Поинтересуйтесь, сколько времени понадобилось для полного отключения Кивилиди и его секретаря-референта, а потом 3.14здите.

kit07_12 29 марта 2018 | 01:22

splin2: //Поинтересуйтесь, сколько времени понадобилось для полного отключения Кивилиди и его секретаря-референта//

Интересуюсь - они тоже ОДНОВРЕМЕННО отключились?

kara 29 марта 2018 | 00:29

fraps: еще пара заявлений про криминальный российский капитал и скоро сами борцуны с режимом найдут того кто это сделал, главное, чтобы это не Россия, а то и деньги заберут и назад в Россию отправят

tks 29 марта 2018 | 01:06

fraps: Отложенное м.б. действие....

kara 29 марта 2018 | 00:22

ключевое слово в этой новости-"по всей видимости"
по всей видимости в чемодане с собой привезла, по всей видимости через машину залезло, по всей видимости квадрокоптер распылил над ними.
по всей видимости это был не Новичек и, по всей видимости, комиссию ОЗХО Великобритания в застенках держит принуждая подписать нужный вердикт.
да,я помню как на брифинге Алмаз Антея по Боингу , иностранная журналистка спросила:-почему вы все время врете. где наш журналист с таким вопросом к Мэй?

salut__521 29 марта 2018 | 00:30

Ох и брехливы эти путриоты! Чужим - брешут, своим - брешут. Не дай бог, прилетят инопланетяне, так и им такой лапши навешают про дружбу межпланетных народов, а сами под шумок чего-нибудь у них слямзют или, хуже того, отравют, чтоб спокойно инопланетное барахлишко прибрать...

nikitin43 29 марта 2018 | 00:30

лугового наградили и посадили в госдуму , это показывает что власть россии убивала литвиненко и скрипалей , тем не менее вина лугового доказана полностью .

kara 29 марта 2018 | 00:33

nikitin43: да,а Луговой другое рассказывает, и пока как я понял.,слово против слова

nikitin43 29 марта 2018 | 00:43

kara: конечно он скажет - да , убивал и за это телохранителю орден мужества вован дал )))) с каких пор убийцы сознаваться стали , это по бытовухе бывает . здесь обычный чекист - убийца , ему мать свою отравить как 2 пальца ...в британии был суд , это не басманный скотозагон.

kara 29 марта 2018 | 00:49

nikitin43: так кажется и суда полноценного не было, слушания вроде, и эксперт как то подозрительно умер

kara 29 марта 2018 | 00:55

nikitin43: а вот и Луговой у Соловьева

nikvol 29 марта 2018 | 00:46

nikitin43: вина лугового доказана полностью
====================================
Доказана полностью - это как со Скрипалем: highly likely.

neon999 29 марта 2018 | 00:56

Что за ссылки на английскую полицию ? У ЭМ с ними прямой контакт налажен, или цитируются сплетни, источники которых настолько сомнительны, что даже неудобно упоминать ? И если логику включить: что за странная задержка с действием этого "Новичка" ? Если правда, что это такое убойное средство, то почему оно не подействовало сразу же, у дверей ?

marek 29 марта 2018 | 00:56

Так-так, ну посмотрим, кого ещё наградят и в Думу посадят.
Дверная ручка... что может быть проще?
Троллики пляшут, будто их за верёвочку кто-то дёргает. Или под ними сковородка нагревается?
А расследование идёт своим чередом. Надеюсь, фигура отравителя нам ещё будет явлена.

kit07_12 29 марта 2018 | 01:02

marek: //Дверная ручка... что может быть проще? //

За дверную ручку обычно держится кто-то один. Тот, кто открывает или запирает дверь. Второй обычно просто рядом стоит. Здесь два человека отключились, причем, хайли лайкли, что одновременно - их нашли обоих на лавочке. Как это может быть - словили новичка у входной двери, потом погуляли, посидели в кафе, и одновременно отключились? Почему одновременно? Они что, настолько одинаковые дозы словили, что одновременно начало действовать?

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