Телеканал «России-24» обвинили в грубом искажении информации в одном из сюжетов о трагедии в Кемерове
Как говорится в сообщении редакции интернет-издания «Батенька, да вы трансформер», госканал неверно передал слова их специального корреспондента Петра Маняхина о ситуации с погибшими в Кемерово. Петра ложно обвинили в распространении непроверенной информации о количестве погибших во время пожара. При этом была вырвана из контекста его цитата, сказанная в эфире телеканала «Дождь». Это уже не первый сюжет, посвященный Маняхину. Ранее в одном из материалов госканала утверждалось, что журналист якобы может быть связан с Госдепартаментом США. В редакции интернет-самиздата подчеркнули, что оставляют за собой право требовать опровержения, в том числе и в судебном порядке.
Комментарии17
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kinnlade 29 марта 2018 | 00:10
Я все жду когда эхо обвинят
mayk18 29 марта 2018 | 00:15
kinnlade: Обвинять эхо-это то же самое что обвинять зеркало в том что рожа-крива...
patrik04 29 марта 2018 | 00:28
Петра ложно обвинили в распространении непроверенной информации о количестве погибших во время пожара...
А чего тут удивительного, до сих пор все либеральные журналисты, да и просто подонки из интернета, всячески дают понять, что власти врут и занижают количество жертв, прямо так и говорят, что жертв намного больше и что даже украинского пранкера власти выдумали нарочно, чтобы скрыть истинное количество жертв.
aleksandrfedorov 29 марта 2018 | 01:47
patrik04: // даже украинского пранкера власти выдумали нарочно // Да у наших пропагандонов Украина везде затычка. Начиная от визиток Яроша, и ПЗРК, из которого якобы был сбит самолет в Сирии, и взрывчатка, из беспилотников сирийских ополченцев, якобы произведенная на Шосткинском химзаводе, и т.п. и заканчивая украинским пранкером, о котором сегодня звездели по зомбоящику.
yozhovy_kvach 29 марта 2018 | 00:22
Госканалы РФ это такая фабрика мутантов, что воздействовать на них может только высший суд. Пока же они напрямую подчиняются дьяволу.
cilovit 29 марта 2018 | 00:29
yozhovy_kvach: Да. все" истина "по трогедии был в интернете
lacosta1969 29 марта 2018 | 00:27
Веник и Эхо это отдельная тема, сразу подхватили тему 300 погибших и тащили её, когда уже врать дальше было невозможно. Всех своих анальных и мусорных блогеров собрали.
pusin_patriot 29 марта 2018 | 00:40
lacosta1969: Просто пусть обнародуют все записи полностью, со всех видеокамер наблюдения.
Ведь это так просто, вот записи, все камеры, что происходило полностью, сколько человек зашло, сколько вышло. Сколько поднялось на 4-ый этаж, сколько вышло.
Потому что даже на единственном распространенном видео в зоне возгорания - вырезано около 4 минут.
Вот там ходят, занимаются, вырезка 4 минут с прыг - уже возгорание, что они вырезали и почему? Что там было?
Т.е. записи у них есть, сервер - диски остались рабочими, данные с одной камеры в зоне возгорания предоставили с большой вырезкой посередине.
Кто что там, был ли человек с черной сумкой, вышел до возгорания, тоже с сумкой или уже нет?
Казалось бы, чего проще, вот записи, целиком, столько зашло - столько вышло, столько поднималось на 4-ый этаж, столько вышло.
pusin_patriot 29 марта 2018 | 00:47
Учитесь как они работают с видеоматериалами, хотя бы по фильму, который по историческим-фактическим и произошедшему инциденту в Бостоне. Просто по кадрам разбирают со всех источников, просто раскадровка со всего возможного с составлением и сопоставлением раскадровки со всех источников. Ознакомьтесь на досуге, "День патриота / Patriots Day", 2016
cypher 29 марта 2018 | 00:47
lacosta1969: так Вы то что тогда тут делаете, или все, как ежики, плакали, кололись и продолжали жрать кактус...
nanaryfive 29 марта 2018 | 00:36
Чья бы корова мычала. Эхо - это кладез распространения фейков и искажения информации.
anji70 29 марта 2018 | 00:46
nanaryfive: А чего тогда здесь трешься?
pavelmistery 29 марта 2018 | 00:53
" Эхо - это кладез распространения фейков и искажения информации. "
Помню когда читал подобные комментарий кремлевских троллей (я даже не знал, что они вообще тролли), то просил показать хотя бы один фейк со стороны эха, но они просто молчали, либо начинали уводить тему в сторону. Вот такие тролли ))
kinnlade 29 марта 2018 | 01:05
pavelmistery: Посмотри на мальчика вверху "Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» чем тебе не фейк?
yasnovilyashi 29 марта 2018 | 02:02
kinnlade:
Не нужно ни на кого смотреть. Пусть эти брехуны опубликуют данные всех погибших и живых, но обгоревших. Ну как после самолётных катастроф. И тогда родители и родственники невключённых в эти списки сами отдерут у брехунов болтающиеся органы. Пусть люди потребуют списков.
needroid 29 марта 2018 | 00:37
А что именно конкретно исказили - не сообщили...
com30 29 марта 2018 | 01:34
Эка невидаль, кремлевские каналы это делают постоянно с регулярной стабильностью.
Вот если бы не соврали,не исказили, это было бы чудом.