Телеканал «России-24» обвинили в грубом искажении информации в одном из сюжетов о трагедии в Кемерове

Как говорится в сообщении редакции интернет-издания «Батенька, да вы трансформер», госканал неверно передал слова их специального корреспондента Петра Маняхина о ситуации с погибшими в Кемерово. Петра ложно обвинили в распространении непроверенной информации о количестве погибших во время пожара. При этом была вырвана из контекста его цитата, сказанная в эфире телеканала «Дождь». Это уже не первый сюжет, посвященный Маняхину. Ранее в одном из материалов госканала утверждалось, что журналист якобы может быть связан с Госдепартаментом США. В редакции интернет-самиздата подчеркнули, что оставляют за собой право требовать опровержения, в том числе и в судебном порядке.