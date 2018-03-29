Z Архив новостей новости
5 12 6 1206
00:01, 29 марта 2018

В Кремле решили не отправлять в отставку Амана Тулеева после пожара в Кемерово

Главу региона планируют уволить, но не раньше, чем через несколько месяцев, сообщает РБК.

Губернатор Кемеровской области может покинуть свой пост ближе к концу весны – Кремль не хочет, чтобы уход Тулеева выглядел как показательная отставка. Один из собеседников РБК, близких к президентской администрации, напомнил, что Владимир Путин «не любит принимать кадровых решений под давлением». Еще одна причина, по которой Тулеев пока остается на посту – былые заслуги губернатора и хорошее личное отношение президента.

Ранее Путин сказал, что отставка губернатора «не делается под камеры» и «для красного словца». Кроме того, президент призвал сначала определить, кто в чем виноват, и лишь потом принимать решение.

Призывы отправить Тулеева в отставку прозвучали на стихийном митинге жителей Кемерово, организованном после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Глава региона в ответ заявил о «бузотерах», специально приехавших из других регионов «пиариться на трагедии».

Ранее сообщалось, что на посту главы региона Тулеева может заменить вице-губернатор Сергей Цивилев, назначенный на должность в начале марта.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sarov 29 марта 2018 | 00:05

Ахренеть!

russkie_za_sverjenie 29 марта 2018 | 00:06

sarov: Это ВСЁ, что нужно знать о современной России и Путине. ВВП важнее подельник в кресле губера, чем сгоревшие дети. Кто поддерживает его - будьте прокляты и горите в аду.

putinnavsegda 29 марта 2018 | 00:08

russkie_za_sverjenie: Да насрать ему и на Тулеева. Главное для ботоксной крысы не уволить его сейчас, по требованию народа.

malanoff 29 марта 2018 | 00:20

putinnavsegda: Хотят так , чтобы и были овцы целы и волки сыты. Нет уж Владимир Владимирович , оставь кемеровчанам Тулеева навсегда и мавзолей ему построй А они сами решат , гадить в этом мавзолее или цветы к нему приносить. Демократии тебе надо было раньше учиться в.в. ( с маленькой буквы).

popov_m 29 марта 2018 | 00:07

На эту НОВОСТЬ есть очень хорошее выражение, ...ДИ!

ospa82 29 марта 2018 | 00:15

"Ворон,извиняюсь,ворону глаз, извиняюсь, не выколет"

prosto_tak 29 марта 2018 | 00:16

Подонки оба. И эта подстилка Цивилев тоже.

grossalexis_032018 29 марта 2018 | 00:16

Это все, что Вам рашкованы надо знать о новом сроке, который вы сами себе выписали;:)) Вы выписали себе шестерик, каждому, включая ваших детишек. Детишек очень жалко, вас уродов нет, совсем нет !!!

salut__521 29 марта 2018 | 00:17

Не, отправют в отставку, уйдёт от наказания. Народным массам этих мерзавцев нужно брать прямо на посту, тёпленькими, и тут же на кол.

davi__koloradov 29 марта 2018 | 00:17

Навыки глубокого лизания очень пригодились Тулееву.

yozhovy_kvach 29 марта 2018 | 00:18

Это в качестве вечного эксперимента: а вот так вытерпят? А если я его еще и награжу?

norgemann 29 марта 2018 | 00:26

Вор вора покрывает.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 177 6 14359 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 225 6 18573 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 144 6 14346 24.03
Kистория, государство, мнения
Новости

США отказали в визах сборной России по вольной борьбе Она должна была участвовать в Кубке мира в начале апреля…

5 65 6 6468
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 216 6 21983 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 522 6 57404 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9379 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Новости

На митинге в Кемерово было не мало случайных людей, утверждает вице-губернатор Кемерово Владимир Чернов По его оценке, мероприятие было, в том числе, направлено на дискредитацию власти. «Губернатор Тулеев правильно сделал, что не вышел к митингующим

5 64 6 7082
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2905814

5 94 6 10795 23.03
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Голосование
5 63 6 7214 28.03
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6738 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Новости

Произошедшая в Кемерово трагедия это удар в спину Владимиру Путину, — считает сенатор Елена Мизулина Накануне в телеэфире она выразила соболезнование президенту, который, как она считает, «делает сегодня для страны невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, а внутри проводя реформы невероятной силы»

5 189 6 22263
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 216 6 26055 22.03
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14281 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 94 6 11980 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

2908812

5 72 6 9258 28.03
#слушать 37:36 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Управление МЧС по Москве просит жителей города после 6-ти вечера постараться не выходить на улицу Как сообщается на сайте ведомства, в столичном регионе ожидаются метеорологические условия, которые будут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе…

5 43 6 90141
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это неправда, что у Путина на этих выборов не было соперников. У него был соперник. Его звали Навальный. И вся стратегия выборов была построена именно на то, чтобы победить этого соперника…

5 252 6 130794 24.03
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 143 6 37945 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 374 6 528422 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 445 6 465983 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6826794
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3373596

Сегодня в эфире