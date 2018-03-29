В Кремле решили не отправлять в отставку Амана Тулеева после пожара в Кемерово
Главу региона планируют уволить, но не раньше, чем через несколько месяцев, сообщает РБК.
Губернатор Кемеровской области может покинуть свой пост ближе к концу весны – Кремль не хочет, чтобы уход Тулеева выглядел как показательная отставка. Один из собеседников РБК, близких к президентской администрации, напомнил, что Владимир Путин «не любит принимать кадровых решений под давлением». Еще одна причина, по которой Тулеев пока остается на посту – былые заслуги губернатора и хорошее личное отношение президента.
Ранее Путин сказал, что отставка губернатора «не делается под камеры» и «для красного словца». Кроме того, президент призвал сначала определить, кто в чем виноват, и лишь потом принимать решение.
Призывы отправить Тулеева в отставку прозвучали на стихийном митинге жителей Кемерово, организованном после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Глава региона в ответ заявил о «бузотерах», специально приехавших из других регионов «пиариться на трагедии».
Ранее сообщалось, что на посту главы региона Тулеева может заменить вице-губернатор Сергей Цивилев, назначенный на должность в начале марта.
Комментарии12
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sarov 29 марта 2018 | 00:05
Ахренеть!
russkie_za_sverjenie 29 марта 2018 | 00:06
sarov: Это ВСЁ, что нужно знать о современной России и Путине. ВВП важнее подельник в кресле губера, чем сгоревшие дети. Кто поддерживает его - будьте прокляты и горите в аду.
putinnavsegda 29 марта 2018 | 00:08
russkie_za_sverjenie: Да насрать ему и на Тулеева. Главное для ботоксной крысы не уволить его сейчас, по требованию народа.
malanoff 29 марта 2018 | 00:20
putinnavsegda: Хотят так , чтобы и были овцы целы и волки сыты. Нет уж Владимир Владимирович , оставь кемеровчанам Тулеева навсегда и мавзолей ему построй А они сами решат , гадить в этом мавзолее или цветы к нему приносить. Демократии тебе надо было раньше учиться в.в. ( с маленькой буквы).
popov_m 29 марта 2018 | 00:07
На эту НОВОСТЬ есть очень хорошее выражение, ...ДИ!
ospa82 29 марта 2018 | 00:15
"Ворон,извиняюсь,ворону глаз, извиняюсь, не выколет"
prosto_tak 29 марта 2018 | 00:16
Подонки оба. И эта подстилка Цивилев тоже.
grossalexis_032018 29 марта 2018 | 00:16
Это все, что Вам рашкованы надо знать о новом сроке, который вы сами себе выписали;:)) Вы выписали себе шестерик, каждому, включая ваших детишек. Детишек очень жалко, вас уродов нет, совсем нет !!!
salut__521 29 марта 2018 | 00:17
Не, отправют в отставку, уйдёт от наказания. Народным массам этих мерзавцев нужно брать прямо на посту, тёпленькими, и тут же на кол.
davi__koloradov 29 марта 2018 | 00:17
Навыки глубокого лизания очень пригодились Тулееву.
yozhovy_kvach 29 марта 2018 | 00:18
Это в качестве вечного эксперимента: а вот так вытерпят? А если я его еще и награжу?
norgemann 29 марта 2018 | 00:26
Вор вора покрывает.