В Кремле решили не отправлять в отставку Амана Тулеева после пожара в Кемерово

Главу региона планируют уволить, но не раньше, чем через несколько месяцев, сообщает РБК.

Губернатор Кемеровской области может покинуть свой пост ближе к концу весны – Кремль не хочет, чтобы уход Тулеева выглядел как показательная отставка. Один из собеседников РБК, близких к президентской администрации, напомнил, что Владимир Путин «не любит принимать кадровых решений под давлением». Еще одна причина, по которой Тулеев пока остается на посту – былые заслуги губернатора и хорошее личное отношение президента.

Ранее Путин сказал, что отставка губернатора «не делается под камеры» и «для красного словца». Кроме того, президент призвал сначала определить, кто в чем виноват, и лишь потом принимать решение.

Призывы отправить Тулеева в отставку прозвучали на стихийном митинге жителей Кемерово, организованном после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Глава региона в ответ заявил о «бузотерах», специально приехавших из других регионов «пиариться на трагедии».

Ранее сообщалось, что на посту главы региона Тулеева может заменить вице-губернатор Сергей Цивилев, назначенный на должность в начале марта.