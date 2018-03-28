Генпрокуратура отказалась проверять информацию о связях Олега Дерипаски с Сергеем Приходько

Генпрокуратура отказалась проверять информацию о связях миллиардера Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нее исключал коррупционной составляющей в отношениях бизнесмена и чиновника. Однако в ведомстве посчитали, что надзор за владельцем компании «Базовый элемент» и заместителем председателя правительства не относится к компетенции органов прокуратуры, пишет РБК. Ранее сам Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, после того как Алексей Навальный выпустил материал расследования о предпринимателе и вице-премьере. Миллиардер обвинил Настю Рыбку, на чьих материалах было основано расследование, в размещении сведений о его частной жизни.