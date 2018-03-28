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23:02, 28 марта 2018

Генпрокуратура отказалась проверять информацию о связях Олега Дерипаски с Сергеем Приходько

Генпрокуратура отказалась проверять информацию о связях миллиардера Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нее исключал коррупционной составляющей в отношениях бизнесмена и чиновника. Однако в ведомстве посчитали, что надзор за владельцем компании «Базовый элемент» и заместителем председателя правительства не относится к компетенции органов прокуратуры, пишет РБК. Ранее сам Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, после того как Алексей Навальный выпустил материал расследования о предпринимателе и вице-премьере. Миллиардер обвинил Настю Рыбку, на чьих материалах было основано расследование, в размещении сведений о его частной жизни.

Комментарии

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mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 23:13


Очевидно, существует список лиц, неприкосновенных для прокурорских и прочих карательных органов.
Если нацлидеру понадобится кого-нибудь посадить, то он просто вычеркнет этого человека из списка.

fig__wam 28 марта 2018 | 23:21

mikhail_spb_: Генпрокуратура отказалась проверять информацию о связях Олега Дерипаски с Сергеем Приходько.

И правильно, гомосексуализм в России не преследуется. Совершенно верно миллиардер обвинил Настю Рыбку в размещении сведений о его частной жизни.

alehan11174 28 марта 2018 | 23:13

правильно, оба и Дерипаска и Приходько относятся к категории неподсудных бояр в холопской путинской рашке.

kinnlade 28 марта 2018 | 23:28

alehan11174: Посол Великобритании в Австрии многократно пытался надавить на власти страны, которые отказались высылать российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля. Об этом, сообщила глава МИД Австрии Карин Кнайсль

metlag 28 марта 2018 | 23:42

kinnlade: Ассанжа оставили без интернета и связи из-за оценки «дела Скрипаля»
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж остался без средств связи — так его наказало правительство Эквадора, в британском посольстве которого он скрывается. Эквадор посчитал твиты Ассанжа о «деле Скрипаля» нарушениями договоренностей


«Правительство Эквадора приостановило работу всех систем, которые позволяют Джулиану Ассанжу общаться с внешним миром. Данная мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами», — цитирует издание сообщение Министерства связи Эквадора.

Суки, у США длинные руки, и Ассанжу пасть заткнули.

kinnlade 28 марта 2018 | 23:48

metlag: Пиндосы это враг, враг лютый и беспощадный, мне очень жаль что что мы с ними как то связаны, по мне так порвать с ними да и ладно, но видимо нельзя по каким то там политическим делам

alehan11174 29 марта 2018 | 00:13

kinnlade: если не будет "пиндосов" то ты будешь сидеть на березе и вытирать свою ж***пу соломой...в крайнем случае туал. бум. но по талонам...как в любимом ссср.

sculll 29 марта 2018 | 00:10

metlag: Мобильный интернет ещё не пришёл в лондонскую глушь?)

max_luger 28 марта 2018 | 23:23

Олежа и Сережа, хреновых "рыбок" вы выбираете...Чтобы "жарить" их на яхте. Либо рыбок выбирайте других. Либо место, где их "жарить".
А лучше занимайтесь любовью с любимыми.

edun1952 28 марта 2018 | 23:27

Правильно.Зачем проверять очевидное.

ed10075 28 марта 2018 | 23:28

Уже даже не смешно читать это дерьмо. Про прокурорскую компетенцию-импотенцию.

futbolist73 28 марта 2018 | 23:35

Ещё бы генеральная прокуратура братвы согласилась проверить братву на их братство! Омерзительно, но это правда. Цапки, путины, медведевы, мизулины, да и вся остальная братва, допрыгаются когда-нибудь!

bunsh_vania 28 марта 2018 | 23:37

Суд должен учесть, что это и рыбкина частная жизнь

max3446 28 марта 2018 | 23:46

Скажите кто-нибудь унылому мерзкому днищенскорму дну ничтожеству навральному и также недоюристу ничтожеству навральному о том, что услуги нематериального характера не являются предметом взятки, так что в принципе отдых на какой то там яхте коррупцией не является и не может являться в принципе

bakero 28 марта 2018 | 23:52

Настя Рыбка - символ современной власти, как Распутин когда-то

sadda 29 марта 2018 | 00:12

Да кто бы сомневался! Покуратура даже смотреть в сторону путинской шоблы боится, не то что бы проверки проводить.

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