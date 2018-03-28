Женские полицейские патрули впервые появятся в Арабских Эмиратах

Они будут дежурить на дорогах эмирата Рас-эль-Хайма. По данным газеты «Халидж Таймс», всего таких патрулей будет два. Они будут работать в ночное время в четверг, пятницу и субботу. Их задачей станет обеспечение безопасного движения, а также расследование ДТП, если хотя бы одним из участников инцидента окажется женщина.

В странах Персидского залива в последнее время было принято несколько важных шагов, направленных на расширение прав и возможностей женщин.