Женские полицейские патрули впервые появятся в Арабских Эмиратах
Они будут дежурить на дорогах эмирата Рас-эль-Хайма. По данным газеты «Халидж Таймс», всего таких патрулей будет два. Они будут работать в ночное время в четверг, пятницу и субботу. Их задачей станет обеспечение безопасного движения, а также расследование ДТП, если хотя бы одним из участников инцидента окажется женщина.
В странах Персидского залива в последнее время было принято несколько важных шагов, направленных на расширение прав и возможностей женщин.
Комментарии2
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max_luger 28 марта 2018 | 23:18
Ничего удивительного. Мы то думаем, что это - отсталое нефтяное государство типа нас. А там лишь 30 % доходов бюджета от нефти. Еще 30 % от банковского бизнеса, еще 30 % от туризма - редкий пример когда в пустыне при авторитаризме вырастает дельное способное отвечать на окружающие вызовы государство.
conscientia 28 марта 2018 | 23:41
Интересно, а женщины-полицейские в форменных никабах должны быть?