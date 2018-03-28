«Мемориал» обратился в правоохранительные органы Дагестана после нападения на главу регионального отделения организации Сиражутдина Дациева. Правозащитники просят расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности, а также обеспечить государственную защиту сотрудникам центра. Там напомнили о серии инцидентов, которые произошли в республике. В частности, в конце января был подожжен автомобиль представительства «Мемориала» в Махачкале. Сотрудники офиса получали угрозы по телефону.

Сегодня утром неизвестные напали на главу махачкалинского офиса правозащитного центра, когда он выходил из дома на работу. В «Мемориале» связывают это нападение с профессиональной деятельностью Дациева.