Басманный суд Москвы продлил арест учредителю калининградской газеты «Новые колеса» Игорю Рудникову
Его обвиняют в вымогательстве 50-ти тысяч долларов у главы следственного управления СКР по Калининградской области. Сам Рудников на первых допросах утверждал, что это руководитель следственного управления провоцировал его на получение взятки.
Комментарии5
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vel225 28 марта 2018 | 23:09
Свободу ИГРЮ РУДНИКОВУ. Его хотели убить, выжил. Теперь провели провокацию. Не верят калининградцы в это. НЕ Верят...
mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 23:21
Ни один трезвый человек в эту муть не поверит, а басманное правосудие верит.
И не просто верит, а гнобит честного мужика в тюряге.
aleksandr39 28 марта 2018 | 23:38
Коррумпированная власть " великого вождя " сфабриковала уголовное дело против Рудникова .
ivfn 28 марта 2018 | 23:45
*// руководитель следственного управления провоцировал его на получение взятки.//
Провоцировал ,это чито ,уговаривал. Однако
sklar39 29 марта 2018 | 00:24
Рудников более четверти века только прикидывался порядочным человеком, публикуя в своей газете статьи о воровстве и взяточничестве местного начальства. А как только из Чечни прислали беззащитную овечку на должность главы следственного комитета, так сразу на него набросился, вымогая взятку, грозя опубликовать стоимость купленного особнячка намалого и золотых пистолетах- унитазах, которыми полон особняк. Верю...