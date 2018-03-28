Автобус, на котором журналисты ехали проверять пожаробезопасность торговых центров, загорелся во Владимире
Местная пресса пишет, что все пассажиры успели покинуть салон. Автобус сразу же стал тушить водитель. Машина принадлежит МЧС, в пресс-службе местного управления ведомства сказали «Российской газете», что причиной ЧП стало короткое замыкание. Автобус эксплуатируется довольно давно, однако до сегодняшнего дня никаких инцидентов с ним не происходило.
Комментарии23
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kir_pich_101 28 марта 2018 | 23:03
Вот уже и не удивляет такая новость...
russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 23:06
kir_pich_101: Это логичные и закономерные результаты планомерной работы коррупционеров. А кто стоит во главе пирамиды коррупции?
snegir_pravosekovich 28 марта 2018 | 23:08
Предупреждение "пожаром" тем, кто хотел нос не в своё дело всунуть.
Это раисся!
fig__wam 28 марта 2018 | 23:26
snegir_pravosekovich: Символично очень.
В этом вся Россия: поехали проверять пожаробезопасность и загорелись.
mayk18 28 марта 2018 | 23:26
russkie_za_sverjenie: Ну теперь следующая новость-как загорится пожарная машина МЧС по дороге на тушение пожара-потому шотона долго эксплатировалась , но раньше ишо не горела?
grigol331 28 марта 2018 | 23:26
kir_pich_101:
Маня, я фигею!
Катафалк задавил несколько участников похоронной процессии.
archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 23:35
kir_pich_101:
в Расее всё как-то с опозданием - год Красного Петуха прошёл, а полыхнуло сейчас.
sborisych 28 марта 2018 | 23:56
kir_pich_101:
Да скорее ещё больше пугает...
andy66 29 марта 2018 | 00:09
а если бы они ехали проверять бассейны - они бы утонули
bozk 28 марта 2018 | 23:06
Надеюсь водитель извинился перед Путиным
uhovostro 28 марта 2018 | 23:08
bozk: И перед Кадыровым тоже! На всякий случай...
bugsy 28 марта 2018 | 23:26
bozk: ха-ха! молодец, на верные вещи обращаешь внимание :)
vlastimil_popogrebski 28 марта 2018 | 23:08
Путин - Бог. А как всякому порядочному божеству необходимо приносить жертвы. В данном случае боженька жертву не принял. Ждём худшего
avalonger 28 марта 2018 | 23:11
что случилось с автобусом? он загорелся.
kinnlade 28 марта 2018 | 23:12
Журналисты ? Ехали проверять? Что происходит ?Небось либеральные шлюхи? Сколько стоит либеральная шлюха?
mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 23:15
Видимо, у автобуса тоже были "надзорные каникулы"?
russianfromdonetsk 28 марта 2018 | 23:27
Офигенная шутка. Нарочно не придумаешь.
mladek 28 марта 2018 | 23:29
Земля горит под ногами узурпаторов
benga_medok 28 марта 2018 | 23:40
"Автобус, на котором журналисты ехали проверять пожаробезопасность торговых центров, загорелся во Владимире"
У нас теперь журналисты проверяют пожаробезопасность ? Если это журналисты с федеральных каналов, жаль, что отделались легким испугом.
zurrog_ 28 марта 2018 | 23:40
Если бы путин носил шапку, она бы тоже полыхала. Но он головных уборов не признаёт.
salut__521 28 марта 2018 | 23:54
Счас путин поручит проверить все древние автобусы на пожаробезопасность. Впрочем, раз жертв не было, то и фюрерское поручение подождёт...
holodez_na_palochke 29 марта 2018 | 00:01
В этой новости прекрасно всё.
molchun 29 марта 2018 | 00:01
Это просто анекдот