"Автобус, на котором журналисты ехали проверять пожаробезопасность торговых центров, загорелся во Владимире"

Местная пресса пишет, что все пассажиры успели покинуть салон. Автобус сразу же стал тушить водитель. Машина принадлежит МЧС, в пресс-службе местного управления ведомства сказали «Российской газете», что причиной ЧП стало короткое замыкание. Автобус эксплуатируется довольно давно, однако до сегодняшнего дня никаких инцидентов с ним не происходило.