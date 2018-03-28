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23:01, 28 марта 2018

Автобус, на котором журналисты ехали проверять пожаробезопасность торговых центров, загорелся во Владимире

Местная пресса пишет, что все пассажиры успели покинуть салон. Автобус сразу же стал тушить водитель. Машина принадлежит МЧС, в пресс-службе местного управления ведомства сказали «Российской газете», что причиной ЧП стало короткое замыкание. Автобус эксплуатируется довольно давно, однако до сегодняшнего дня никаких инцидентов с ним не происходило.

Комментарии

23

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kir_pich_101 28 марта 2018 | 23:03

Вот уже и не удивляет такая новость...

russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 23:06

kir_pich_101: Это логичные и закономерные результаты планомерной работы коррупционеров. А кто стоит во главе пирамиды коррупции?

snegir_pravosekovich 28 марта 2018 | 23:08

Предупреждение "пожаром" тем, кто хотел нос не в своё дело всунуть.
Это раисся!

fig__wam 28 марта 2018 | 23:26

snegir_pravosekovich: Символично очень.
В этом вся Россия: поехали проверять пожаробезопасность и загорелись.

mayk18 28 марта 2018 | 23:26

russkie_za_sverjenie: Ну теперь следующая новость-как загорится пожарная машина МЧС по дороге на тушение пожара-потому шотона долго эксплатировалась , но раньше ишо не горела?

grigol331 28 марта 2018 | 23:26

kir_pich_101:
Маня, я фигею!
Катафалк задавил несколько участников похоронной процессии.

archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 23:35

kir_pich_101:
в Расее всё как-то с опозданием - год Красного Петуха прошёл, а полыхнуло сейчас.

sborisych 28 марта 2018 | 23:56

kir_pich_101:
Да скорее ещё больше пугает...

andy66 29 марта 2018 | 00:09

а если бы они ехали проверять бассейны - они бы утонули

bozk 28 марта 2018 | 23:06

Надеюсь водитель извинился перед Путиным

uhovostro 28 марта 2018 | 23:08

bozk: И перед Кадыровым тоже! На всякий случай...

bugsy 28 марта 2018 | 23:26

bozk: ха-ха! молодец, на верные вещи обращаешь внимание :)

vlastimil_popogrebski 28 марта 2018 | 23:08

Путин - Бог. А как всякому порядочному божеству необходимо приносить жертвы. В данном случае боженька жертву не принял. Ждём худшего

(комментарий скрыт)

avalonger 28 марта 2018 | 23:11

что случилось с автобусом? он загорелся.

kinnlade 28 марта 2018 | 23:12

Журналисты ? Ехали проверять? Что происходит ?Небось либеральные шлюхи? Сколько стоит либеральная шлюха?

mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 23:15


Видимо, у автобуса тоже были "надзорные каникулы"?

russianfromdonetsk 28 марта 2018 | 23:27

Офигенная шутка. Нарочно не придумаешь.

mladek 28 марта 2018 | 23:29

Земля горит под ногами узурпаторов

benga_medok 28 марта 2018 | 23:40

"Автобус, на котором журналисты ехали проверять пожаробезопасность торговых центров, загорелся во Владимире"

У нас теперь журналисты проверяют пожаробезопасность ? Если это журналисты с федеральных каналов, жаль, что отделались легким испугом.

zurrog_ 28 марта 2018 | 23:40

Если бы путин носил шапку, она бы тоже полыхала. Но он головных уборов не признаёт.

salut__521 28 марта 2018 | 23:54

Счас путин поручит проверить все древние автобусы на пожаробезопасность. Впрочем, раз жертв не было, то и фюрерское поручение подождёт...

holodez_na_palochke 29 марта 2018 | 00:01

В этой новости прекрасно всё.

molchun 29 марта 2018 | 00:01

Это просто анекдот

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