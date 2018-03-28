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23:01, 28 марта 2018

Пожарный инспектор прекратил проверку кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» из-за надзорных каникул

Ему предоставили информацию о том, что компания, которая арендует помещения на четвертом этаже, числится в реестре как малое предприятие, сказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Плановая проверка проводилась летом 2016 года. Инспектор ее прекратил, это указано в документах, добавили в ведомстве.

Комментарии

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ostapbey 28 марта 2018 | 23:03

на клетке со львом была надпись "КРОЛИК" он и туда бы вошел?
Этот инспектор?
Даже??

kottigr1 28 марта 2018 | 23:06

ostapbey: Неужели главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев обвиняет Владимира Путина во лжи !?
Ведь со слов самого Путина, он видел "документ об осмотре здания в 2016 году — «в том числе сотрудниками противопожарной службы». «Что прочитал? Странно даже звучит: «Без замечаний»"..
Получается, что и осмотр с проверкой были и даже результат под роспись принят !

ignachio 28 марта 2018 | 23:14

Путин подписал Указ, по которому такие ТРЦ освобождаются от пожарной инспекции. Он никогда не читает то, что подписывает? За это надо судить.

patrik04 28 марта 2018 | 23:14

Пожарный инспектор прекратил проверку кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» из-за надзорных каникул...

Даже если бы они прошли проверку, устранили бы все недостатки выявленные этой проверкой, а потом, через несколько дней, опять закрыли бы все двери, то чем бы помогла эта инспекция?

ostapbey 28 марта 2018 | 23:06

Ему предоставили информацию о том, что компания, которая арендует помещения на четвертом этаже, числится в реестре как малое предприятие, сказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

kottigr1 28 марта 2018 | 23:09

ostapbey: Президент России Владимир Путин потребовал от главы СКР Александра Бастрыкина найти документ об осмотре кемеровского торгово-развлекательного центра в 2016 году и узнать, кто его подписал. По словам президента, тогда оказалось, что к торговому центру нет замечаний.

Путин пояснил, что посмотрел документ об осмотре здания в 2016 году — «в том числе сотрудниками противопожарной службы». «Что прочитал? Странно даже звучит: «Без замечаний», — цитирует ТАСС слова Путина на встрече с главой СКР.
Как уже писал РБК, выездная плановая проверка ООО «Зимняя вишня Кемерово» проводилась в июне 2016 года, следует из отчета о проверках федерального государственного пожарного надзора (.pdf). Согласно документу замечаний к торговому центру не было (запись под номером 424). В отчете также указано, что проводил проверку государственный инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Максим Ганак. Результаты проверки были зафиксированы в акте № 154 от 22 июня 2016 года.

В документе указано, что проверка проходила в период с 6 по 22 июня. При этом там же говорится, что акт о проверке был вручен представителю «Зимней вишни» уже 7 июня, на 15 дней раньше официальной даты составления акта. «Акт № 154 от 22.06.2016 вручен 07.06.2016. Нет нарушений», — гласит отчет.

т.е. невзирая ни на что ООО «Зимняя вишня Кемерово» было пожарными осмотрено, проверено, результаты подписаны и подшиты.

(комментарий скрыт)

russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 23:04

Надзорные каникулы - это законодательная норма, подписанная Путиным лично.

ostapbey 28 марта 2018 | 23:08

russkie_za_sverjenie:
Так путин и уверен, что в России есть только одно малое предприятие. КООП ОЗЕРО, которое.
И в "озере" он ввел каникулы, потому что Канары.. с Майамами тоже требуют времени..
Так

mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 23:10


Получив взятку, пожарник проверку прекратил.

ostapbey 28 марта 2018 | 23:13

mikhail_spb_: \
Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза? - вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу.

- А в чем дело, товарищ?

Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил:

- Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны.

Завхоз застыдился.

- Да, да, - сказал он, конфузясь, - это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать.

- Вам нечего беспокоиться, - великодушно заявил Остап, - я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение.

sbk 28 марта 2018 | 23:12

Он не арестован? На 2 месяца для начала?

kir_pich_101 28 марта 2018 | 23:14

Круговая порука мажет как копоть...

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