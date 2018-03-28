Пожарный инспектор прекратил проверку кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» из-за надзорных каникул...

Ему предоставили информацию о том, что компания, которая арендует помещения на четвертом этаже, числится в реестре как малое предприятие, сказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Плановая проверка проводилась летом 2016 года. Инспектор ее прекратил, это указано в документах, добавили в ведомстве.