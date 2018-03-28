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23:00, 28 марта 2018

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома, в Солсбери

Причем это произошло у входной двери, говорят представители британской полиции. Там обнаружена максимальная концентрация отравляющего вещества. Лондон считает, что при покушении использовали вещество «Новичок». И к этому нападению причастна Россия. Москва обвинения отвергает.

Комментарии

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kara 28 марта 2018 | 23:06

почтальон принес Правду?

patrik04 28 марта 2018 | 23:10

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома, в Солсбери...

А про чемодан Юлии Скрипаль уже забыли? Или про лавочку, на которой они сидели и от соприкосновения с которой отравился полицейский?

kara 28 марта 2018 | 23:14

patrik04: пока все логично-она же с ним домой приехала

mymymy 28 марта 2018 | 23:18

kara: Ну да. Они были отравлены нервно-паралитическим газом у себя дома, потом пошли прогуляться, зайти в кафе, поболтать о том, о сем и скопытиться на скамейке в нескольких милях от входа в дом.
Верим.
А Белые каски, в шлепанцах собирающие образцы зарина, так и вообще аплодируют стоя и конспектируют этот бесценный опыт.

kit07_12 29 марта 2018 | 00:05

mymymy: //А Белые каски, в шлепанцах собирающие образцы зарина, так и вообще аплодируют стоя и конспектируют этот бесценный опыт. //

Белые каски еще могут унюхать запах зарина:

"Жители Восточной Гуты, пригорода Дамаска, сообщили о появлении запаха зарина вскоре после ракетного удара, нанесенного сирийскими правительственными войсками. Об этом информирует Би-би-си. По сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с признаками отравления ядовитым газом."

При этом, если верить Вики, зарин "Представляет собой изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты, жидкость без цвета и запаха".

Однако ж унюхают ведь.

znajka 29 марта 2018 | 00:12

mymymy: не хочу обзываться, но с чего ты решил что это был газ? Газом невозможно так насладиться - он быстро улетает.

znajka 29 марта 2018 | 00:15

znajka:так наследить (в ресторане, пабе, на скамейке, внутри машины скорой помощи)

patrik04 28 марта 2018 | 23:18

Больше похоже на то, что британские полицейские не расследуют это отравление, а наоборот, следы заметают, запудривают всем мозги.

bozman1944 28 марта 2018 | 23:24

patrik04: Не расписывайся за всех! Вот тебе мозг точно запудрили.

patrik04 28 марта 2018 | 23:30

bozman1944:

За кого за всех я расписываюсь, с чего ты это взял, где в моём комменте я сказал "за всех"?

anatolr 28 марта 2018 | 23:31

bozman1944: //Вот тебе мозг точно запудрили.//

А я вот с вами КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен! :-)))

Ну сами посудите, ну какие у многономерного патрика мозги? А без мозгов пудрить нечего. Если патрику, с любым номером, посветить в ухо, то свет можно будет легко в другом ухе! :-))

Анатолий - сосед Госдепа

buzukin939 28 марта 2018 | 23:39

anatolr: Ну, Толян! Так и сосет у госдепа :) Смотри, там зарин-зоман-хлорпикрин стелется и забивается под противогаз :) Дальше знаешь што? Медленно падает ядерный фугас :) А ну, сучье вымя, говночист! Гимн РВСН исполнять стоя на коленях!

kit07_12 29 марта 2018 | 00:07

buzukin939: //anatolr: Ну, Толян! Так и сосет у госдепа :) //

Анатолий водопроводчик. Он не сосет у Госдепа, а как бы... подмывает, что ли. Трубы прочищает Госдепу, от какашек всяких.

bl 28 марта 2018 | 23:50

bozman1944: не могли запудрить. за неимением

vagrancy 28 марта 2018 | 23:24

patrik04: жалко что лучшие российские эксперты, типа патрика, безвылазно сидят в блогах Эхо Москвы. А то они бы... :-)

patrik04 28 марта 2018 | 23:32

vagrancy:

Я такой же расследователь, как и знаменитые журналисты-расследователи "Эхо Москвы", которые ведут свои расследования не выходя из редакции.

zombonutik 29 марта 2018 | 00:08

patrik04:"Я такой же расследователь, как и знаменитые журналисты-" И пукаешь ты отлично. Молодец, прошмандюлкин, тобой все гордятся!

ostapbey 28 марта 2018 | 23:27

patrik04: всем??Нет, не всем. Только тем, кто за решеткой.
И то до суда.
Потому что англичане не просто бросают камни в воду. Но и наблюдают разбегающиеся при сем круги...
Даже..

zombonutik 29 марта 2018 | 00:03

patrik04: запудривают всем мозги.
====================================
Ну , мы то с тобой знаем, что это ты отравил скрипалика сверхсекретным вонючим пропуком. Да, ротожопенький?

fresh_breeze 29 марта 2018 | 00:03

kara:

" пока все логично-она же с ним домой приехала"
--------------------------------------------------------------------------

Да это понятно, кто же спорит.
Вон Луговой полоний в ширинке штанов спрятал, так и вёз его из Москвы до Лондона. Да и там потом ждал, пока Литвиненко отвернётся, чтобы лёгким движением руки расстегнуть молнию на штанах, достать радиоактивное вещество, и сыпануть тому в чай. Как он (Луговой) жив до сих пор, вот это загадка. Британская сторона, конечно, и на это знает ответ, потому что всем известно: англичане первые в мире по части логики. (LOL)

cuzmich35 28 марта 2018 | 23:15

patrik04: Не не ! Начиналось все с букета цветов !!!!!!
Вот какая незадача для Терезки!!!! Она уже все решила!!!

glotov 28 марта 2018 | 23:27

patrik04: Похоже, обоих Скрипалей уже ввели в беспробудно невменяемое состояние, как и обещали. Других свидетелей нет. Теперь все,что угодно можно придумать. Полная свобода творчества: хоть обвинительный роман в стихах сочиняй .

ostapbey 28 марта 2018 | 23:29

glotov: при чем тут русские предатели Скрипали? Скрапали заглотили наживку.. А судить будут Россиию за применение химического оружия.
И больно..Даже..

kryymsdyk 28 марта 2018 | 23:32

glotov: а тебе за держваву обидно?

ostapbey 28 марта 2018 | 23:34

kryymsdyk: и ДУЖЭ!!!!
даже..))))

glotov 28 марта 2018 | 23:38

kryymsdyk: Не, мне за Британию обидно. Наследники Шекспира и Байрона опустились до циничных махинаций - от такого можно веру в человечество потерять.

kryymsdyk 28 марта 2018 | 23:43

glotov: Брутания переживет

vis_a_vis 28 марта 2018 | 23:46

\\ glotov: мне за Британию обидно. Наследники Шекспира и Байрона опустились до циничных махинаций... //

Можешь выпускать здесь большую лицемерную слезу, но Великобритания будет защищать своих граждан, тем более от теракта на британской территории.

glotov 28 марта 2018 | 23:50

vis_a_vis: Лицемеры - это те, что фальшивыми пробирками в ООН трясут(Пауэр), и фабрикуют ложные обвинения (Мэй).

zombonutik 29 марта 2018 | 00:05

patrik04: Ты прям как Мегре, мандвавошкин) Из оперов в ротожопые взяли?

znajka 29 марта 2018 | 00:10

patrik04: Патрик, ты же опытный портяночный тролль, а так мелко лажаешь. Про полицейского давно было известно, что он побывал у Скрипаля дома.
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/russian-spy-poisoned-home-fresh-12160478

sculll 29 марта 2018 | 00:12

patrik04: Всё сходится. Везла папаше в чемодане хорошую входную дверь " Торекс"...

b054026 28 марта 2018 | 23:44

kara: почтальон принес Правду?
нет, принес "Советскую Россию"

mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 23:08


Ну что, кремлежулики, влипли?
Теперь вас возьмут за самое чувствительное место - за ваши награбленные богатства.

nikita_troitsk 28 марта 2018 | 23:12

И после этого они пошли гулять?

putinnavsegda 29 марта 2018 | 00:04

nikita_troitsk: mikhail_spb_: А если помазать дверную ручку с внешней стороны, без всякого прямого нападения?

nikita_troitsk 29 марта 2018 | 00:25

putinnavsegda:По тому, что писалось, вроде Новичок очень быстро начинает действовать. Даже при введении через кожу.

allasc 28 марта 2018 | 23:16

россияне.... дорого нам обойдутся шалости Путина......

ostapbey 28 марта 2018 | 23:32

allasc: а ведь начиналось сие действо с медали за Крым.. С одним днем раньше срока.
Примета же..
А Путин приметы в гробу видел. С "Курска" начиная.. Но бог не фраер.. Видит и капает по темечку..
Дпже..

nikvol 28 марта 2018 | 23:37

allasc: россияне.... дорого нам обойдутся шалости Путина
=============================
Вам - это кому? Кто еще пострадавший от России?

vebis 28 марта 2018 | 23:47

nikvol: Кто еще пострадавший от России?
-----
Совсем охренел, тролль поганый?
Напомню тебе, дебилу: Грузия, Украина, Сирия. Причём это вовсе не полный список военных преступлений "президента"-чекиста (убийцы и бандита) Путина.

nikvol 28 марта 2018 | 23:58

vebis: Радует, что враги России - вот такое хамоватое овно. Значит, всё делается правильно.

zombonutik 29 марта 2018 | 00:12

nikvol: "Радует, что враги России" А вафлерши все тоже Россию любят?

fresh_breeze 29 марта 2018 | 00:22

vebis:

Бандиты те, кто великую страну превратили в какие-то грузии и украины, невесть откуда взявшиеся на карте.

И те, кто разрушил Ирак и Ливию, до того, как принялся разрушать Сирию, тоже архибандит.
Если б Россия вовремя не вмешалась, сейчас бы тот бандит на пару с ИГИЛ пировал бы в Дамаске.
Но вышел облом, дальше будет больше.

vtodorol 28 марта 2018 | 23:48

nikvol: От России никто не страдает !!! Она сама страдает от Путирашки.

vebis 28 марта 2018 | 23:28

BBC:
"Британская полиция считает, что местом первого контакта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с "Новичком" была входная дверь их дома.
Специалисты Скотланд-Ярда, расследующее отравление бывшего офицера ГРУ, выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитческого вещества на пороге входной двери его дома в Солсбери в графстве Уилтшир.
Ранее полицейские оцепили паб в центре города и пиццерию, куда Скрипаль с дочерью отправились из паба. После обеда в пиццерии их нашли на скамейке в соседнем сквере без сознания".

vebis 28 марта 2018 | 23:36

BBC:
"Комитет иностранных дел Палат общин начал расследование под названием "Российская коррупция в Британии". На первых слушаниях депутаты расспрашивали экспертов, сколько в Британии грязных денег из России, как они связаны с Путиным, и почему правительство так неохотно борется с ними.
На первые слушания о "российской коррупции" депутаты пригласили исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, организатора "Клептократия-туров" - экскурсий к особнякам российских богачей в Лондоне - Романа Борисовича, директора Центра исследований финансовых преступлений и проблем безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Тома Китинга и трех британских журналистов, изучающих российскую тематику: Люка Хардинга, Оливера Буллоу и Джулиет Гарсайд.
"Я говорил примерно то же самое, что говорю в последние пять лет - и другие участники панели тоже. Мы очень редко имеем такой уровень дискуссии, но на самом деле ничего нового, в принципе, не было сказано. Остается только надеяться, что британский политический истеблишмент наконец-то что-то предпримет в отношении коррумпированных финансовых потоков, которые приходят из России", - сказал Би-би-си соратник Алексея Навального Владимир Ашурков, который получил в Британии политическое убежище от преследований в России".

bbegun 28 марта 2018 | 23:30

Новичок - это оружие, о котором все говорят много и по разному, но едины в одном выжить после его воздействия не возможно

nikvol 28 марта 2018 | 23:40

bbegun: Новичок - это оружие, о котором все говорят много и по разному, но едины в одном выжить после его воздействия не возможно
===================================
Ну, если после применения можно погулять по магазинам и ресторанам, то отчего бы и не выжить?

vebis 28 марта 2018 | 23:58

nikvol: Искренно желаю тебе, мрази, попробовать Новичка на собственной продажной шкуре. Даст Бог (или дьявол) - ещё попробуешь.

nikvol 29 марта 2018 | 00:10

vebis: А не пошли бы Вы нах.

znajka 29 марта 2018 | 00:23

nikvol: а выше писал, что "враги России" хамоватой рано, стало быть сам "враг"? Любитель советской аэронавтики.

zombonutik 29 марта 2018 | 00:17

nikvol: " отчего бы и не выжить? " Так это ты скрипалю под нос пукнула, признавайся вафлерша!?

buzukin939 28 марта 2018 | 23:42

bbegun: Тереза хомячка-новичка нанюхалась и уже в коме, только еще не поняла этого - вот и несет всякую херню. Млять - ну разве можно быть такими тупыми??? Оказывается, таки да - и еще тупее! Англичайники, фуле...

zombonutik 29 марта 2018 | 00:20

buzukin939: "ереза хомячка-новичка нанюхалась и" с такими имбецилами как ты, путену точно кирдык., пригожин уже из деревень полуграмотных прошмандовок набирает

anatolr 28 марта 2018 | 23:46

bbegun: //Новичок - это оружие, о котором все говорят много и по разному, но едины в одном выжить после его воздействия не возможно//

В данном контексте словосочетание "невозможно" пишется слитно.

Для того, чтобы делать такие тупо-глубокомысленные заявления, нужно предварительно пропить мозги и провалить тест по химии в ЕГЭ.

Пример. Молоток. Могу погладить по голове, могу несильно ударить, могу нанести удар изо всей силы, а могу уронить молоток с пятого (шестого, восьмого... или 15 этажа). И каждый раз воздействие будет разным. Я доступно излагаю?

Пока никто не знает какой концентрации применили яд и сколько его хранили до атаки. Также очевидно, что в лицо не плескали, а то были бы свидетели, записи и следы. Если жертвы могли после поражения передвигаться, то концентрация яда была небольшой и действие "длинным", чтобы убийца смог сделать ноги. Наверняка англичане имеют намного больше информации, чем говорят, что еще больше раздражает Рашку-говняшку (#цитата). А другие страны, которые подключились к акциям, наверняка получили более подробную информацию и верят англичанам, а не Рашке-говняшке (#цитата).

Рашка-говняшка (#цитата) приплыла, правда смешно?

Анатолий - сосед Госдепа

sculll 29 марта 2018 | 00:07

anatolr: Гляжу уже даже говночисты стали разбираться в " Новичке")))
2 мл этого газа хватит, чтобы отравить 500 человек. Газ обнаружен дома, в кафе и на лавке. Так что концентрация должна быть достаточной.
Так что, Толя-сосёт у Госдепа, чисть лучше какашки за животными и не позорь колбасных эмигрантов своей тупостью.
Я доступно излагаю?
П.С. Если твой сынок-юрист, пошел в папу и такой же тупой, то США скоро придет маленький пушной зверёк.

zhrv 28 марта 2018 | 23:43

Помнится, и дача Латыниной была обработана снаружи... Тренировка?

fresh_breeze 28 марта 2018 | 23:43

То дочь притащила ту бадягу в чемодане из России.
То в машине вентиляция была отравлена.
Теперь вот новая версия британских пинкертонов.

Не меняется только одно: ВИНОВАТА РОССИЯ!!!

nikvol 29 марта 2018 | 00:14

fresh_breeze: То дочь притащила ту бадягу в чемодане из России.
То в машине вентиляция была отравлена.
Теперь вот новая версия британских пинкертонов
==================================
А им деваться некуда - виновный уже объявлен и теперь никакие другие результаты невозможны. Так что наиболее вероятна ситуация, когда результаты расследования будут либо подтасованы, либо засекречены.

estamp 28 марта 2018 | 23:47

подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома, в Солсбери
---
И пошли отпраздновать это дело? ;)))
А бе шуток. Это бриты только-только сейчас стали в общих чертах прорисовывать картинку что же там произошло. А истерят уже сколько? А чему там "поверили на слово другие джентельмены из ЕС?

java_php 29 марта 2018 | 00:15

Вот это здоровье у Скрипалей. Занюхнуть БОВ и пойти погулять. Надо как с Боингом провести следственный эксперимент.Взять какого нибудь либерала, дать занюхать новичка и посмотреть на ощущения неполживого.

eshunko 29 марта 2018 | 00:18

Все места, где Сергей с дочерью останавливаются обычно, были "подготоалены" к их приходу. Включая входную дверь дома, особенно ручку!, которую они бы, по возвращению, не избежали потрогать руками: вспомним телефонную трубку банкира ...

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