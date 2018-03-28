Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома, в Солсбери
Причем это произошло у входной двери, говорят представители британской полиции. Там обнаружена максимальная концентрация отравляющего вещества. Лондон считает, что при покушении использовали вещество «Новичок». И к этому нападению причастна Россия. Москва обвинения отвергает.
Комментарии63
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kara 28 марта 2018 | 23:06
почтальон принес Правду?
patrik04 28 марта 2018 | 23:10
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома, в Солсбери...
А про чемодан Юлии Скрипаль уже забыли? Или про лавочку, на которой они сидели и от соприкосновения с которой отравился полицейский?
kara 28 марта 2018 | 23:14
patrik04: пока все логично-она же с ним домой приехала
mymymy 28 марта 2018 | 23:18
kara: Ну да. Они были отравлены нервно-паралитическим газом у себя дома, потом пошли прогуляться, зайти в кафе, поболтать о том, о сем и скопытиться на скамейке в нескольких милях от входа в дом.
Верим.
А Белые каски, в шлепанцах собирающие образцы зарина, так и вообще аплодируют стоя и конспектируют этот бесценный опыт.
kit07_12 29 марта 2018 | 00:05
mymymy: //А Белые каски, в шлепанцах собирающие образцы зарина, так и вообще аплодируют стоя и конспектируют этот бесценный опыт. //
Белые каски еще могут унюхать запах зарина:
"Жители Восточной Гуты, пригорода Дамаска, сообщили о появлении запаха зарина вскоре после ракетного удара, нанесенного сирийскими правительственными войсками. Об этом информирует Би-би-си. По сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с признаками отравления ядовитым газом."
При этом, если верить Вики, зарин "Представляет собой изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты, жидкость без цвета и запаха".
Однако ж унюхают ведь.
znajka 29 марта 2018 | 00:12
mymymy: не хочу обзываться, но с чего ты решил что это был газ? Газом невозможно так насладиться - он быстро улетает.
znajka 29 марта 2018 | 00:15
znajka:так наследить (в ресторане, пабе, на скамейке, внутри машины скорой помощи)
patrik04 28 марта 2018 | 23:18
Больше похоже на то, что британские полицейские не расследуют это отравление, а наоборот, следы заметают, запудривают всем мозги.
bozman1944 28 марта 2018 | 23:24
patrik04: Не расписывайся за всех! Вот тебе мозг точно запудрили.
patrik04 28 марта 2018 | 23:30
bozman1944:
За кого за всех я расписываюсь, с чего ты это взял, где в моём комменте я сказал "за всех"?
anatolr 28 марта 2018 | 23:31
bozman1944: //Вот тебе мозг точно запудрили.//
А я вот с вами КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен! :-)))
Ну сами посудите, ну какие у многономерного патрика мозги? А без мозгов пудрить нечего. Если патрику, с любым номером, посветить в ухо, то свет можно будет легко в другом ухе! :-))
Анатолий - сосед Госдепа
buzukin939 28 марта 2018 | 23:39
anatolr: Ну, Толян! Так и сосет у госдепа :) Смотри, там зарин-зоман-хлорпикрин стелется и забивается под противогаз :) Дальше знаешь што? Медленно падает ядерный фугас :) А ну, сучье вымя, говночист! Гимн РВСН исполнять стоя на коленях!
kit07_12 29 марта 2018 | 00:07
buzukin939: //anatolr: Ну, Толян! Так и сосет у госдепа :) //
Анатолий водопроводчик. Он не сосет у Госдепа, а как бы... подмывает, что ли. Трубы прочищает Госдепу, от какашек всяких.
bl 28 марта 2018 | 23:50
bozman1944: не могли запудрить. за неимением
vagrancy 28 марта 2018 | 23:24
patrik04: жалко что лучшие российские эксперты, типа патрика, безвылазно сидят в блогах Эхо Москвы. А то они бы... :-)
patrik04 28 марта 2018 | 23:32
vagrancy:
Я такой же расследователь, как и знаменитые журналисты-расследователи "Эхо Москвы", которые ведут свои расследования не выходя из редакции.
zombonutik 29 марта 2018 | 00:08
patrik04:"Я такой же расследователь, как и знаменитые журналисты-" И пукаешь ты отлично. Молодец, прошмандюлкин, тобой все гордятся!
ostapbey 28 марта 2018 | 23:27
patrik04: всем??Нет, не всем. Только тем, кто за решеткой.
И то до суда.
Потому что англичане не просто бросают камни в воду. Но и наблюдают разбегающиеся при сем круги...
Даже..
zombonutik 29 марта 2018 | 00:03
patrik04: запудривают всем мозги.
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Ну , мы то с тобой знаем, что это ты отравил скрипалика сверхсекретным вонючим пропуком. Да, ротожопенький?
fresh_breeze 29 марта 2018 | 00:03
kara:
" пока все логично-она же с ним домой приехала"
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Да это понятно, кто же спорит.
Вон Луговой полоний в ширинке штанов спрятал, так и вёз его из Москвы до Лондона. Да и там потом ждал, пока Литвиненко отвернётся, чтобы лёгким движением руки расстегнуть молнию на штанах, достать радиоактивное вещество, и сыпануть тому в чай. Как он (Луговой) жив до сих пор, вот это загадка. Британская сторона, конечно, и на это знает ответ, потому что всем известно: англичане первые в мире по части логики. (LOL)
cuzmich35 28 марта 2018 | 23:15
patrik04: Не не ! Начиналось все с букета цветов !!!!!!
Вот какая незадача для Терезки!!!! Она уже все решила!!!
glotov 28 марта 2018 | 23:27
patrik04: Похоже, обоих Скрипалей уже ввели в беспробудно невменяемое состояние, как и обещали. Других свидетелей нет. Теперь все,что угодно можно придумать. Полная свобода творчества: хоть обвинительный роман в стихах сочиняй .
ostapbey 28 марта 2018 | 23:29
glotov: при чем тут русские предатели Скрипали? Скрапали заглотили наживку.. А судить будут Россиию за применение химического оружия.
И больно..Даже..
kryymsdyk 28 марта 2018 | 23:32
glotov: а тебе за держваву обидно?
ostapbey 28 марта 2018 | 23:34
kryymsdyk: и ДУЖЭ!!!!
даже..))))
glotov 28 марта 2018 | 23:38
kryymsdyk: Не, мне за Британию обидно. Наследники Шекспира и Байрона опустились до циничных махинаций - от такого можно веру в человечество потерять.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 23:43
glotov: Брутания переживет
vis_a_vis 28 марта 2018 | 23:46
\\ glotov: мне за Британию обидно. Наследники Шекспира и Байрона опустились до циничных махинаций... //
Можешь выпускать здесь большую лицемерную слезу, но Великобритания будет защищать своих граждан, тем более от теракта на британской территории.
glotov 28 марта 2018 | 23:50
vis_a_vis: Лицемеры - это те, что фальшивыми пробирками в ООН трясут(Пауэр), и фабрикуют ложные обвинения (Мэй).
zombonutik 29 марта 2018 | 00:05
patrik04: Ты прям как Мегре, мандвавошкин) Из оперов в ротожопые взяли?
znajka 29 марта 2018 | 00:10
patrik04: Патрик, ты же опытный портяночный тролль, а так мелко лажаешь. Про полицейского давно было известно, что он побывал у Скрипаля дома.
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/russian-spy-poisoned-home-fresh-12160478
sculll 29 марта 2018 | 00:12
patrik04: Всё сходится. Везла папаше в чемодане хорошую входную дверь " Торекс"...
b054026 28 марта 2018 | 23:44
kara: почтальон принес Правду?
нет, принес "Советскую Россию"
mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 23:08
Ну что, кремлежулики, влипли?
Теперь вас возьмут за самое чувствительное место - за ваши награбленные богатства.
nikita_troitsk 28 марта 2018 | 23:12
И после этого они пошли гулять?
putinnavsegda 29 марта 2018 | 00:04
nikita_troitsk: mikhail_spb_: А если помазать дверную ручку с внешней стороны, без всякого прямого нападения?
nikita_troitsk 29 марта 2018 | 00:25
putinnavsegda:По тому, что писалось, вроде Новичок очень быстро начинает действовать. Даже при введении через кожу.
allasc 28 марта 2018 | 23:16
россияне.... дорого нам обойдутся шалости Путина......
ostapbey 28 марта 2018 | 23:32
allasc: а ведь начиналось сие действо с медали за Крым.. С одним днем раньше срока.
Примета же..
А Путин приметы в гробу видел. С "Курска" начиная.. Но бог не фраер.. Видит и капает по темечку..
Дпже..
nikvol 28 марта 2018 | 23:37
allasc: россияне.... дорого нам обойдутся шалости Путина
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Вам - это кому? Кто еще пострадавший от России?
vebis 28 марта 2018 | 23:47
nikvol: Кто еще пострадавший от России?
-----
Совсем охренел, тролль поганый?
Напомню тебе, дебилу: Грузия, Украина, Сирия. Причём это вовсе не полный список военных преступлений "президента"-чекиста (убийцы и бандита) Путина.
nikvol 28 марта 2018 | 23:58
vebis: Радует, что враги России - вот такое хамоватое овно. Значит, всё делается правильно.
zombonutik 29 марта 2018 | 00:12
nikvol: "Радует, что враги России" А вафлерши все тоже Россию любят?
fresh_breeze 29 марта 2018 | 00:22
vebis:
Бандиты те, кто великую страну превратили в какие-то грузии и украины, невесть откуда взявшиеся на карте.
И те, кто разрушил Ирак и Ливию, до того, как принялся разрушать Сирию, тоже архибандит.
Если б Россия вовремя не вмешалась, сейчас бы тот бандит на пару с ИГИЛ пировал бы в Дамаске.
Но вышел облом, дальше будет больше.
vtodorol 28 марта 2018 | 23:48
nikvol: От России никто не страдает !!! Она сама страдает от Путирашки.
vebis 28 марта 2018 | 23:28
BBC:
"Британская полиция считает, что местом первого контакта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с "Новичком" была входная дверь их дома.
Специалисты Скотланд-Ярда, расследующее отравление бывшего офицера ГРУ, выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитческого вещества на пороге входной двери его дома в Солсбери в графстве Уилтшир.
Ранее полицейские оцепили паб в центре города и пиццерию, куда Скрипаль с дочерью отправились из паба. После обеда в пиццерии их нашли на скамейке в соседнем сквере без сознания".
vebis 28 марта 2018 | 23:36
BBC:
"Комитет иностранных дел Палат общин начал расследование под названием "Российская коррупция в Британии". На первых слушаниях депутаты расспрашивали экспертов, сколько в Британии грязных денег из России, как они связаны с Путиным, и почему правительство так неохотно борется с ними.
На первые слушания о "российской коррупции" депутаты пригласили исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, организатора "Клептократия-туров" - экскурсий к особнякам российских богачей в Лондоне - Романа Борисовича, директора Центра исследований финансовых преступлений и проблем безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Тома Китинга и трех британских журналистов, изучающих российскую тематику: Люка Хардинга, Оливера Буллоу и Джулиет Гарсайд.
"Я говорил примерно то же самое, что говорю в последние пять лет - и другие участники панели тоже. Мы очень редко имеем такой уровень дискуссии, но на самом деле ничего нового, в принципе, не было сказано. Остается только надеяться, что британский политический истеблишмент наконец-то что-то предпримет в отношении коррумпированных финансовых потоков, которые приходят из России", - сказал Би-би-си соратник Алексея Навального Владимир Ашурков, который получил в Британии политическое убежище от преследований в России".
bbegun 28 марта 2018 | 23:30
Новичок - это оружие, о котором все говорят много и по разному, но едины в одном выжить после его воздействия не возможно
nikvol 28 марта 2018 | 23:40
bbegun: Новичок - это оружие, о котором все говорят много и по разному, но едины в одном выжить после его воздействия не возможно
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Ну, если после применения можно погулять по магазинам и ресторанам, то отчего бы и не выжить?
vebis 28 марта 2018 | 23:58
nikvol: Искренно желаю тебе, мрази, попробовать Новичка на собственной продажной шкуре. Даст Бог (или дьявол) - ещё попробуешь.
nikvol 29 марта 2018 | 00:10
vebis: А не пошли бы Вы нах.
znajka 29 марта 2018 | 00:23
nikvol: а выше писал, что "враги России" хамоватой рано, стало быть сам "враг"? Любитель советской аэронавтики.
zombonutik 29 марта 2018 | 00:17
nikvol: " отчего бы и не выжить? " Так это ты скрипалю под нос пукнула, признавайся вафлерша!?
buzukin939 28 марта 2018 | 23:42
bbegun: Тереза хомячка-новичка нанюхалась и уже в коме, только еще не поняла этого - вот и несет всякую херню. Млять - ну разве можно быть такими тупыми??? Оказывается, таки да - и еще тупее! Англичайники, фуле...
zombonutik 29 марта 2018 | 00:20
buzukin939: "ереза хомячка-новичка нанюхалась и" с такими имбецилами как ты, путену точно кирдык., пригожин уже из деревень полуграмотных прошмандовок набирает
anatolr 28 марта 2018 | 23:46
bbegun: //Новичок - это оружие, о котором все говорят много и по разному, но едины в одном выжить после его воздействия не возможно//
В данном контексте словосочетание "невозможно" пишется слитно.
Для того, чтобы делать такие тупо-глубокомысленные заявления, нужно предварительно пропить мозги и провалить тест по химии в ЕГЭ.
Пример. Молоток. Могу погладить по голове, могу несильно ударить, могу нанести удар изо всей силы, а могу уронить молоток с пятого (шестого, восьмого... или 15 этажа). И каждый раз воздействие будет разным. Я доступно излагаю?
Пока никто не знает какой концентрации применили яд и сколько его хранили до атаки. Также очевидно, что в лицо не плескали, а то были бы свидетели, записи и следы. Если жертвы могли после поражения передвигаться, то концентрация яда была небольшой и действие "длинным", чтобы убийца смог сделать ноги. Наверняка англичане имеют намного больше информации, чем говорят, что еще больше раздражает Рашку-говняшку (#цитата). А другие страны, которые подключились к акциям, наверняка получили более подробную информацию и верят англичанам, а не Рашке-говняшке (#цитата).
Рашка-говняшка (#цитата) приплыла, правда смешно?
Анатолий - сосед Госдепа
sculll 29 марта 2018 | 00:07
anatolr: Гляжу уже даже говночисты стали разбираться в " Новичке")))
2 мл этого газа хватит, чтобы отравить 500 человек. Газ обнаружен дома, в кафе и на лавке. Так что концентрация должна быть достаточной.
Так что, Толя-сосёт у Госдепа, чисть лучше какашки за животными и не позорь колбасных эмигрантов своей тупостью.
Я доступно излагаю?
П.С. Если твой сынок-юрист, пошел в папу и такой же тупой, то США скоро придет маленький пушной зверёк.
zhrv 28 марта 2018 | 23:43
Помнится, и дача Латыниной была обработана снаружи... Тренировка?
fresh_breeze 28 марта 2018 | 23:43
То дочь притащила ту бадягу в чемодане из России.
То в машине вентиляция была отравлена.
Теперь вот новая версия британских пинкертонов.
Не меняется только одно: ВИНОВАТА РОССИЯ!!!
nikvol 29 марта 2018 | 00:14
fresh_breeze: То дочь притащила ту бадягу в чемодане из России.
То в машине вентиляция была отравлена.
Теперь вот новая версия британских пинкертонов
==================================
А им деваться некуда - виновный уже объявлен и теперь никакие другие результаты невозможны. Так что наиболее вероятна ситуация, когда результаты расследования будут либо подтасованы, либо засекречены.
estamp 28 марта 2018 | 23:47
подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома, в Солсбери
---
И пошли отпраздновать это дело? ;)))
А бе шуток. Это бриты только-только сейчас стали в общих чертах прорисовывать картинку что же там произошло. А истерят уже сколько? А чему там "поверили на слово другие джентельмены из ЕС?
java_php 29 марта 2018 | 00:15
Вот это здоровье у Скрипалей. Занюхнуть БОВ и пойти погулять. Надо как с Боингом провести следственный эксперимент.Взять какого нибудь либерала, дать занюхать новичка и посмотреть на ощущения неполживого.
eshunko 29 марта 2018 | 00:18
Все места, где Сергей с дочерью останавливаются обычно, были "подготоалены" к их приходу. Включая входную дверь дома, особенно ручку!, которую они бы, по возвращению, не избежали потрогать руками: вспомним телефонную трубку банкира ...