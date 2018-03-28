Власти Краснодарского края отменили курортный сбор на время Чемпионата мира по футболу
Он пройдет с середины июня по середину июля. Сбор начнет действовать с 16-го июля, — решили в заксобрании Краснодарского края. На Кубани он составит 10 рублей с человека в сутки.
В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании, Польши, Бразилии, Дании, Исландии и Швеции. Несколько матчей чемпионата пройдут в Сочи.
Комментарии3
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edun1952 28 марта 2018 | 22:58
Все блага не для нас...Забота нацлидера о мире за минусом россиян.
prutkov100 28 марта 2018 | 22:59
Власти Краснодарского края отменили курортный сбор на время Чемпионата мира по футболу....
Это они зря . Могли бы и валюты подзаработать и посмотреть какие глаза будут у интуристов , когда им объяснят за что с них берут деньги .
chnch 28 марта 2018 | 23:22
Через годик- два наверстают...