Власти Краснодарского края отменили курортный сбор на время Чемпионата мира по футболу....

Он пройдет с середины июня по середину июля. Сбор начнет действовать с 16-го июля, — решили в заксобрании Краснодарского края. На Кубани он составит 10 рублей с человека в сутки.

В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании, Польши, Бразилии, Дании, Исландии и Швеции. Несколько матчей чемпионата пройдут в Сочи.