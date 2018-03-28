Мосгорсуд снизил срок заключения лидеру запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции» Александр Поткину (Белову). Он был осужден по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахского БТА-банка. Поткину в итоге назначили 3,5 года колонии общего режима. Ранее Мещанский суд приговорил его к 7,5 годам заключения.