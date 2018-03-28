Мосгорсуд снизил срок заключения лидеру запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции»
Мосгорсуд снизил срок заключения лидеру запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции» Александр Поткину (Белову). Он был осужден по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахского БТА-банка. Поткину в итоге назначили 3,5 года колонии общего режима. Ранее Мещанский суд приговорил его к 7,5 годам заключения.
Комментарии1
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vasilevich58 28 марта 2018 | 22:59
Особенно трогательно звучит "чисто русская" фамилия этого борца за чистоту нации!