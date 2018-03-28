Экспертизы по опознанию тел погибших в пожаре в Кемерове проходят без остановок
Специалисты стараются работать максимально быстро, — сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
«Работают судебные эксперты. Уверенно опознано 23 погибших, 22 были сегодня похоронены близкими в Кемерово, и трое погибших сейчас эвакуируются двое в Томск, один в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего. Остальные тела не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная молекулярно-генетическая экспертиза. Работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее 21 дня. Сократили с 35 дней, но быстрее может не получиться, из-за очень серьезной работы».
Вероника Скворцова добавила, что останки погибших, которые не удалось опознать, отправят в Москву в четверг.
Комментарии8
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leomosk16 28 марта 2018 | 22:39
Группа кемеровчан, один из которых потерял близких в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", объявила награду в 12 миллионов рублей за поимку и передачу правосудию украинского пранкера Евгения Вольнова, который специально распространял слухи о "сотнях жертв" трагедии, сообщил РИА Новости один из активистов.
И правильно!
Ублюдок-провокатор должен сидеть в тюрьме!
Долго....
kottigr1 28 марта 2018 | 22:44
leomosk16: Вот ведь так и знал, что в Кемерово без жидобандеровцев не обошлось ! Мучил другой вопрос.. Ну вот как.. !? Как их туда присобачить.. !!?
russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 22:48
leomosk16: А ЕСЛИ ОН СКАЗАЛ ПРАВДУ???
kottigr1 28 марта 2018 | 22:49
russkie_za_sverjenie: Совравшим в Беслане, кто же поверит в Кемерово ?
brandfa 28 марта 2018 | 22:58
leomosk16: Идиот, в тюрьме должны сидеть все, по чьей вине сгорели невинные люди: начиная от владелицы ТЦ и заканчивая президентом вместе с губернатором, его замами, и МЧС-никами с кукурузерами.
fashist_putin 28 марта 2018 | 22:44
более 400 трупов развезут по стране, скоро куличи, яйца, пасха, инаугурация царька
Зачем быдлу настроение портить?
kottigr1 28 марта 2018 | 23:01
fashist_putin: Тех кто находился в кинозалах и развозить никуда не нужно.. Их уже на совочек смели..
hagana 28 марта 2018 | 22:57
А что про пропавших без вести ? Тех ,которых не смогли предъявить в моргах ?