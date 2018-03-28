Экспертизы по опознанию тел погибших в пожаре в Кемерове проходят без остановок

Специалисты стараются работать максимально быстро, — сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Работают судебные эксперты. Уверенно опознано 23 погибших, 22 были сегодня похоронены близкими в Кемерово, и трое погибших сейчас эвакуируются двое в Томск, один в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего. Остальные тела не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная молекулярно-генетическая экспертиза. Работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее 21 дня. Сократили с 35 дней, но быстрее может не получиться, из-за очень серьезной работы».

Вероника Скворцова добавила, что останки погибших, которые не удалось опознать, отправят в Москву в четверг.