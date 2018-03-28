США отказали в визах сборной России по вольной борьбе

Она должна была участвовать в Кубке мира в начале апреля. Он пройдет в Айова-сити. Посольство США в Москве не организовало собеседования российской команде, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В дипмиссии, по ее словам, сослались на нехватку консульского персонала. Захарова пояснила, что решение о том, каких сотрудников сокращать, принимала не Москва, а Вашингтон. Российская сторона лишь действовали в качестве ответного шага.