США отказали в визах сборной России по вольной борьбе
Она должна была участвовать в Кубке мира в начале апреля. Он пройдет в Айова-сити. Посольство США в Москве не организовало собеседования российской команде, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В дипмиссии, по ее словам, сослались на нехватку консульского персонала. Захарова пояснила, что решение о том, каких сотрудников сокращать, принимала не Москва, а Вашингтон. Российская сторона лишь действовали в качестве ответного шага.
Комментарии66
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fraps 28 марта 2018 | 22:43
rqoswen:
Ну... пиндосы никогда не отличались смелостью.
Вот - яркий пример трусости америкосов.
boooben 28 марта 2018 | 22:46
Наоборот, это яркий пример того, насколько они не боятся и презирают путинскую Россию. Даже отказывать не стали, просто не допустили к собеседованию. Просто "брысь".
vasilevich58 28 марта 2018 | 22:57
"Ответки" посыплются сейчас на путинскую Россию как из ведра.
Но страдать от них будет не банда "Озеро", а все мы.
И наверняка "вольники" проклинают сейчас не Путина, а опять абаму!
Страна злобных идиотов!
kottigr1 28 марта 2018 | 23:03
vasilevich58: Придется Путину запретить все выездные визы в США для воронежцев... Вынудили !
timwlad68 28 марта 2018 | 22:57
rqoswen: rqoswen: Пусть к рамзанке дырову едут бороться )
-------------------------
Верное замечание.
Россиия становится мировым центром по развитию единоборств всех видов.
В США нет спорстменов.В США все наёмники гастарбайтеры,так как спорт в США это бизнес и соотвественно амениканская спортивная корпорация любой ценой устраняет своих конкурентов с морового спортивного рынка.
И так,надо развивать свою спортивную процессиональную корпорацию и начинать боротся зап прибыли на спортивном рынке.
К стати,в соревнованиях спецназа США не приниают участия по собственому желанию.
Потому ии надобны этим в США гастарбайтеры по всем отраслям ,так как своих не готовят.
kinnlade 28 марта 2018 | 22:34
Пиндосы !! Я в восторге, только парней жаль
ura_123 28 марта 2018 | 22:37
kinnlade: То что ты сейчас написало,называется просто-когнитивный диссонанс.
Причём не только у тебя,но и у Марии З.
fig__wam 28 марта 2018 | 22:38
kinnlade: Если парней жаль, то от чего ты в восторге, дурачок?
От того что кремлины сдуру опять бомбят Воронеж?
Все их действия рикошетом бьют по россиянам, а они орут, что они не причем. Идиоты что-ли, как и ты.
kinnlade 28 марта 2018 | 22:42
fig__wam: Либералы ! Дорогие! Пишите пожалуйста что нибудь поновей, достали уже однообразием, вы же мля люди умственного труда, пораскинте своими мозгами
fig__wam 28 марта 2018 | 22:52
kinnlade:
Дурачок,
так от чего ты в восторге, объясни?
Парней жаль, а ты в восторге.
kinnlade 28 марта 2018 | 23:19
fig__wam: Вот когда ты научишься вежливо обращаться , может и буду тебе что то обьяснять
fig__wam 28 марта 2018 | 23:23
kinnlade: Значит обделался ты дурачок, а я тебя твоей рожицей в твое дерьмо и опустил.
Ничего ты не можешь ответить.
kinnlade 28 марта 2018 | 23:30
fig__wam: Вот когда ты научишься вежливо обращаться , может и буду тебе что то обьяснять
fig__wam 28 марта 2018 | 23:33
kinnlade: Значит обделался ты дурачок, а я тебя твоей рожицей в твое дерьмо и опустил.
Ничего ты не можешь ответить.
ЗЫ. Вежливо я с людьми общаюсь, а с мразью так, как она того заслуживает.
kinnlade 28 марта 2018 | 23:40
fig__wam: Сопли утри и иди спать , школу проспишь
archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 22:56
fig__wam: ura_123:
В ответ на спортивные бойкоты, придётся самоназначенцу организовывать Игры Доброй Моли, как в 1986 году.
Это и хорошо - можно опять устроить грандиозный распил на постройке смаопротекающих стадионов и прочих недоспортивных сооружений.
kinnlade 28 марта 2018 | 23:32
archibald_dandy_esquire: А у тебя противогаз приготовлен?
ivan444 28 марта 2018 | 22:45
kinnlade: "Я в восторге, только парней жаль" Каких "парней" - дагестанских?
kinnlade 28 марта 2018 | 22:49
ivan444: Не, дагестанских совсем не жаль
travmatolog 28 марта 2018 | 22:34
Епта, МИД же сам требовал сокращения консульского персонала. Че они теперь ноют то?
kir_pich_101 28 марта 2018 | 22:34
Раша борется за кубок Мира...
Парадокс или насмешка?
abuvgrobu 28 марта 2018 | 22:35
Их истеричные вопли на нас не подействовали ... вот начали откровенно подлить ... просто по закону предъявить нечего, а так из исподтишка ударить ... только это и могут ...
matros__koshkin__21 28 марта 2018 | 22:45
abuvgrobu: «по закону предъявить нечего»
О каком законе ты, вонючка, базлаешь? Ну-ка, уродец, живо доложи!
sapiens17 28 марта 2018 | 22:35
Печально это.
Грустно, что страдают спортсмены, люди за действия руководителей и собственников России.
piterjanis 28 марта 2018 | 22:36
трусы.
kolenval99 28 марта 2018 | 23:05
piterjanis: Только трусы? А как же носки и майки?
vtodorol 28 марта 2018 | 23:15
piterjanis: Чо?Трусы все-таки допустили ??!!
zaltik 28 марта 2018 | 22:37
Комментаторы изгаляются почище пиндосов. Ни стыда, ни совести. Просто противно читать эти издевательские насмешки над своей страной.
Ну и уезжайте из России, которую вы так ненавидите.
jetsam 28 марта 2018 | 22:40
zaltik: вы путаете понятия - Россия и кремлядь.
Россию невозможно ненавидеть - ее нет. ее руками не потрогать и не замарать.
kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 22:45
zaltik: донбасские колорады ненавидят Украину. Почему вы их не призываете уезжать из Украины...например в Россию? Вместо этого шлете отпускников и поставляете оружие в их военторг...?!
К зеркалу дружок ...к зеркалу...
kinnlade 28 марта 2018 | 22:47
zaltik: У них какая то своя правда, приличным людям их не понять
alehan11174 28 марта 2018 | 23:08
kinnlade: объясняю - данные спортсмены в этом случае представляют отвратительное путирашинское государство. естественно мы поддерживаем и сочувствуем российскому народу и России. А вот кремлевских государственных г***но свиней ипали и будем ипать ( как и любую авторитарную и тоталитарную сволочь всему миру)!!!:))
kinnlade 28 марта 2018 | 23:15
alehan11174: Да ясно , ясно . Я вот тебе ссылочку скину , набери в ютубе, много нового узнаешь о своей нынешней стране
Vegabond100
vtodorol 28 марта 2018 | 23:22
zaltik: Не, нужно выдавить из страны оккупантов Путирашки,поработившей Россию похлеще татаро-монгольской орды...
vargor 28 марта 2018 | 22:39
Америка, зачем и спорт поганишь своей русофобской политикой? Ответим антиамериканизмом. И не мы в этом противостоянии виноваты.
nemez1 28 марта 2018 | 22:44
vargor: отзовите в РФ дочку лаврова, сыночка медведева и будете квиты.
gригорьич 28 марта 2018 | 22:45
vargor: вам бы для начала научиться подвязывать портки бечевкой
mmclaren 28 марта 2018 | 22:47
vargor: Где то это уже было, совок... нееее?
ivan444 28 марта 2018 | 22:49
vargor: "И не мы в этом противостоянии виноваты." Мы конечно не виноваты - виновата кремлядь. С неё и спрос!
vtodorol 28 марта 2018 | 23:32
vargor: Чем больше Америка противостоит Путирашке ,оккупировавшей Россию ,тем ближе День освобождения!!!Это будет День Победы II .
inspector15 28 марта 2018 | 23:59
vargor: Хорош пиз..ть от лица народа! Кто это МЫ? За себя говори. А виноваты из-за таких телевизороголовых как ты.
fresh_breeze 28 марта 2018 | 22:45
Предвкушаю обратку на летнем ЧМ в России. Мидовцы, смотрите там не подкачайте! 8)
shalunok 28 марта 2018 | 22:47
Когда бьешь по пружине, верх идиотизма удивляться обратке.
max3446 28 марта 2018 | 22:49
потребовать перенести соревнования из Пендостана! Вообще надо требовать чтобы ни одно в мире соревнование в США и странах ЕС с Британией и тем более Украине, не проводилось
zx48k 28 марта 2018 | 22:52
max3446: у кого требовать? У Асада или Ким Чен Ына?
vtodorol 28 марта 2018 | 23:36
zx48k: У пУТИНА -самого влиятельного в мире.
eric_cartman1 28 марта 2018 | 22:54
max3446: "Вообще надо требовать чтобы ни одно в мире соревнование в США и стра..."
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У кого требовать?
fantforbarbi 28 марта 2018 | 22:58
max3446: А систему ,когда спортсмены могут зарабатывать очень хорошие деньги соревнуясь- это СССР-Россия придумали )))??? Удивительный бред .
max3446 28 марта 2018 | 23:55
fantforbarbi: eric_cartman1: Разумеется у МОК, ФИФА, ФИС и всех иных спортивных федераций. США и ЕС изгои общества. Приличные люди их за таковых не считаю. И надо им дать понять что они такие и есть, лишив их права проведения спортивных соревнований для начала
timwlad68 28 марта 2018 | 22:51
rqoswen: Пусть к рамзанке дырову едут бороться )
-------------------------
Верное замечание.
Россиия становится мировым центром по развитию единоборств всех видов.
В США нет спорстменов.В США все наёмники гастарбайтеры,так как спорт в США это бизнес и соотвественно амениканская спортивная корпорация любой ценой устраняет своих конкурентов с морового спортивного рынка.
И так,надо развивать свою спортивную процессиональную корпорацию и начинать боротся зап прибыли на спортивном рынке.
К стати,в соревнованиях спецназа США не приниают участия по собственому желанию.
Потому ии надобны США гастарбайтеры по всем отраслям так как своих не готовят.
max3446 28 марта 2018 | 22:52
представляю как бы сейчас выла российская оппозиционная либерастня если бы Россия вот так поступила бы с пендостанскими спортсменами
ostapbey 28 марта 2018 | 23:00
max3446: а за что?? Ну-ка придумай повод. Такой реальный. Чтоб так МАХ 34-46 % вероятности.
Даже..
vtodorol 28 марта 2018 | 23:39
max3446: \\если бы Россия вот так поступила бы\\
Россия никогда так не поступит , если освободится от ига Путирашки.
jetsam 28 марта 2018 | 22:52
читаем внимательно #сборной России по вольной борьбе#
никто не отказывал!
борьба же - ВОЛЬНАЯ. вот мы ее и проиграли.
потому как она вольная С ДВУХ концов, а не только со входа в путенский кабинет.
* это еще миллер на себе испытал. когда на трубе хотел европу вертануть. так вертанул, что газпром чуть лопнул от сланцового газа....
echo_shar 28 марта 2018 | 22:56
А посол штатовский на днях брехал, что он поддерживает российский народ.! )))
alehan11174 28 марта 2018 | 23:03
echo_shar: естественно поддерживаем и сочувствуем российскому народу и России. А вот кремлевских г***но свиней ипали и будем ипать ( как и любую авторитарную и тоталитарную сволочь всему миру)!!!:))
o_smirnov 28 марта 2018 | 22:58
"Это не Москва, а Вашингтон, - заявила Захарочка. - Российская сторона лишь действовали в качестве ответного шага".
Российская сторона не зналИ, что такое бумеранг!
mikr 28 марта 2018 | 22:58
По-серьезному американцы против России ничего сделать не могут, поэтому стараются хотя бы мелко нагадить.
jetsam 28 марта 2018 | 23:04
mikr: ТОЧНО. откуда ты знал про: #По-серьезному американцы против России ничего сделать не могут, поэтому стараются хотя бы мелко нагадить сказал медведев после N-ой попытки разблокировать свой айфон в очередной раз забыв пароль из пяти букв...#
eric_cartman1 28 марта 2018 | 23:07
mikr: По-серьезному американцы против России ничего сделать не могут, поэтому стараются хотя бы мелко нагадить.
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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) (вместо укатывающегося со смеху смайлика)
mladek 28 марта 2018 | 22:59
Небось, допинга напились и собрались ехать.
makcmakc 28 марта 2018 | 23:00
эй! фантики эха! Ваши кумиры как могут, так и борются!!!!! Как чмошники.А вы им зады подлизовать тока мастера!!!! Как говорит мой знакомый либирал: "... главное во время подлизать попец..."
klegg 28 марта 2018 | 23:01
..." - сказала захарова и закружилась в зажигательном танце
semper_fidelis 28 марта 2018 | 23:01
Хоботов, это мелко!
josephine 28 марта 2018 | 23:05
Надо чуть подождать - Маша поди брешет как всегда...
cracow77 29 марта 2018 | 00:23
Как-то дешево и мелко... Вроде супер-держава, а подляночки какие-то тухлые.