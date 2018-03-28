Сразу несколько стран объявили сегодня о том, что отзывают из России своих послов

Это Португалия, Мальта, Люксембург и Словакия. Черногория, в свою очередь, высылает одного сотрудника российского посольства.

Все это связано с так называемым «делом Скрипаля» в Великобритании. Лондон обвиняет Москву в применении химического оружия при покушении на бывшего офицера ГРУ. Москва обвинения отвергает.

Высылка послов из ряда западных стран, — это случай, который точно попадёт в учебники международных отношений. Еще не было случая, чтобы ядерная держава и член Совбеза ООН стала страной-изгоем, — сказал в эфире «Эха» журналист Константин Эггерт.

Константин Эггерт добавил, что у высылки послов есть и практический аспект. Закрытие консульство на западном берегу США связало руки российской разведке в этом регионе, — отметил журналист.