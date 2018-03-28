Сразу несколько стран объявили сегодня о том, что отзывают из России своих послов
Это Португалия, Мальта, Люксембург и Словакия. Черногория, в свою очередь, высылает одного сотрудника российского посольства.
Все это связано с так называемым «делом Скрипаля» в Великобритании. Лондон обвиняет Москву в применении химического оружия при покушении на бывшего офицера ГРУ. Москва обвинения отвергает.
Высылка послов из ряда западных стран, — это случай, который точно попадёт в учебники международных отношений. Еще не было случая, чтобы ядерная держава и член Совбеза ООН стала страной-изгоем, — сказал в эфире «Эха» журналист Константин Эггерт.
Константин Эггерт добавил, что у высылки послов есть и практический аспект. Закрытие консульство на западном берегу США связало руки российской разведке в этом регионе, — отметил журналист.
Комментарии28
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ostapbey 28 марта 2018 | 22:09
"Что день, то короче к могиле наш путь", -- томно выводили пассажиры. Им стало жалко самих себя, стало обидно, что они никогда не были студентами. Припев они исполнили громкими голосами:
"По рюмочке, по маленькой, тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом".
-- Стой! - закричал вдруг горбун. - Давай назад! Душа горит.
russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 22:13
ostapbey: УРРАААА ПЛЕШЬФЮРЕРУ!!!! ЕМУ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ РОССИЮ ИЗГОЕМ!!
mamapckoe_ky 28 марта 2018 | 22:18
russkie_za_sverjenie: сделал очком много ходов?
prutkov100 28 марта 2018 | 22:18
Сказка для взрослых , отрывок .
Уже 19-й год , в окружении вражеских клумб с цветами , в нашей урне царствует маленький окурок . Не то чтобы он самый недокуренный и в нем больше осталось табака чем в других окурках , но в свое время его привел к власти окурок от сигары , пропитанный ароматами дорогих винных и не очень напитков , так с тех времен и повелось – окурок царствует ,а его друзья бычки и плевки , держат в повиновении остальной состав в нашей урне . Вокруг нашей урны в основном цветущие клумбы , правда попадаются клумбы сделанные из бывших урн , таких как наша сейчас , а некоторые и вовсе стали превращаться в настоящие клумбы ... Но вот однажды , захотелось нашему окурку уподобиться цветку , такому как в соседних клумбах и его даже стали привечать другие цветки . Продолжение следует ....
jidkov 28 марта 2018 | 22:14
.. Еще не было случая, чтобы ядерная держава и член Совбеза ООН стала страной-изгоем...
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Крыса, загнанная в угол, как и обезьяна с гранатой - чрезвычайно непредсказуемы и опасны...
mamapckoe_ky 28 марта 2018 | 22:20
jidkov: сдаётся, есть таки у людей противояд.
cypher 28 марта 2018 | 22:30
jidkov: крысы - милые существа, если их кормить и поить, а не селить в контактных зоопарках.
Обезьяны опасны и без гранаты, особенно если их разозлить.
Граната тоже опасна, сколом эмали не отделаешься. Но у обезьян они обычно ворованные, и бывают крайней редко.
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Так с кем вы хотели сравнить руководство нашей страны, с разозленными павианами или орангутанами? Макаки, по-моему, при опасности трусливо убегают.
nikitin43 28 марта 2018 | 22:10
вован поди думал - дай отравлю скрипаля , отведу душу за утеряный кокс , а получилось как всегда .теперь совсем один как дырка в заднице.
ostapbey 28 марта 2018 | 22:12
После этого наступил крах. Зеленого автомобиля стали бояться, как чумы. Граждане далеко обходили Спасо-Кооперативную площадь, на которой Козлевич водрузил полосатый столб с табличкой: "Биржа автомобилей". В течение нескольких месяцев Адам не заработал ни копейки и жил на сбережения, сделанные им за время ночных поездок.
Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую и на его взгляд весьма заманчивую надпись: "Эх, прокачу! "-и снизил цену с пяти рублей в час до трех. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна:
-- Воздух-то какой! Прокатимся, что ли? Должностные лица высовывались на улицу и под грохот ундервудов отвечали:
-- Сам катайся. Душегуб!
-- Почему же душегуб? - чуть не плача, спрашивал Козлевич.
-- Душегуб и есть, - отвечали служащие, - под выездную сессию подведешь.
cypher 28 марта 2018 | 22:38
ostapbey:
Внезапно, покрывая обычную трамвайную брань, со стороны, где колыхался Балаганов, послышался женский вой:
– Украли!! Держите! Да вот же он стоит!
Все поворотили головы. К месту происшествия, задыхаясь от любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал, что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.
– Бандит! – кричала женщина. – Только отвернулась, а он...
Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 1 р. 70 к. денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
– Что ж это такое? Ведь я машинально.
– Я тебе покажу машинально! – сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее.
В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой.
Великий комбинатор отвернулся.
brocer 28 марта 2018 | 22:11
Вообще это подготовка к войне. Кто бы что не пиздил про ракеты на ядерном двигателе и гиперзвук. Было бы что в реале, так бы не посмели поступать.
Собирают крыс в одном месте. И гореть с ними народу, который их выбирает.
ugiazov 28 марта 2018 | 22:12
Короче: Россию опустили. Или это Путина опустили?
jidkov 28 марта 2018 | 22:40
ugiazov, вам же кисель-ТВ объяснил: есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России
alo0000 28 марта 2018 | 22:13
У нас есть посольство в Люксембурге? Во - бездельников!
antimrakobes 28 марта 2018 | 22:17
Жаль русского посла нельзя отозвать из России. Нет в России представителя русского народа.
glotov 28 марта 2018 | 22:18
Как там Невинный говорил в фильме "Гараж": - Правление пошло на поводу у истерички!!
estamp 28 марта 2018 | 22:19
Сразу несколько стран объявили сегодня о том, что отзывают из России своих послов
---
Это чё, в то время как Лидеры Цивилизованного Человечества высылают российских дипломатов, американцы вон аж 60, эти отщепенцы отзывают своих? Маршируют не в ногу?
"Константин Эггерт ... Закрытие консульство на западном берегу США связало руки российской разведке в этом регионе, "
---
А если бы Скрипаль был бодр и весел, амеры не только не мешали бы русским шпионам, но и даже немного помогали бы им?
ostapbey 28 марта 2018 | 22:40
estamp: причем тут русский шпион Скрипаль??
Тебя сношают за ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ!!!
Ну тупой, аж сам удивляешься?? Даже??
polit_person 28 марта 2018 | 22:23
Закрытие консульство на западном берегу США связало руки российской разведке в этом регионе,
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От же неудобства какие. Теперь донесения резиденту придется высылать через яндекс-почту, а не через записки в закладках из батареек.
oneoretwo 28 марта 2018 | 22:24
вот до чего довела страну смычка нквд и реального криминала...
estamp 28 марта 2018 | 22:26
И кстати, посчитайте сколько стран ЕС и НАТО не стали делать ничего. Прибавьте к ним тех, кто выслал по одному дипломату или, тем паче, отозвал своего на недельку. Что в переводе на русский значит " На и отъе.ись!". И вы почучите количество стран пославших явно или дипломатично Империю Добрых Эльфов и ее ближайшего союзника.
ostapbey 28 марта 2018 | 22:32
estamp:
Еще не вечер, еще не вечер, еще в запасе время есть у нас с тобой.
Еще не вечер, еще не вечер, еще открыты двери надежде и доверью.
Припев:
Пусть говорят, что стал с годами труден путь,
Пусть говорят, былое счастье не вернуть.
Только не буду верить я таким словам.
Никому тебя я не отдам.
estamp 28 марта 2018 | 22:34
ostapbey: Ты чё дебил?
ostapbey 28 марта 2018 | 22:38
estamp: тебеее отдам.....ОТДАМ!!! не переживай. Ты, как неуловимый Джо, купился на последнюю строчку песни)))
даже)))))))))
abuvgrobu 28 марта 2018 | 22:30
Послы разъезжаются по домам рассматривать англицкие комиксы с "доказательствами".
ostapbey 28 марта 2018 | 22:35
abuvgrobu: вот ты сидишь в параше по горло, как терпила..среди опущеных..
И остальные тоже так же..
А корчил их себя "пахана".. В авторитете, якобы.
Даже.
echo_shar 28 марта 2018 | 22:31
Близится реальный конфликт и разрядка.
Скорее бы. Очень интересно! )
jidkov 28 марта 2018 | 22:44
echo_shar, А чё? Там Шойга уже на гидропланах через арктику американцев запужать пытается...