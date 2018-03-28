В марше против антисемитизма в Париже приняли участие несколько тысяч человек
Поводом для проведения акции стало убийство 85-летней женщины, пережившей Холокост.
«Белый марш» против антисемитизма, прошедший сегодня на востоке Парижа, помимо простых людей собрал многих известных политиков. В акции, например, приняли участие экс-кандидаты в президенты Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV. Цель марша – почтить память убитой Мирель Кноль и других жертв религиозной ненависти.
Тело пожилой женщины еврейского происхождения было найдено на прошлой неделе в ее квартире. Причиной смерти стали несколько ножевых ранений. По мнению полиции, причиной убийства стал распространенный стереотип о богатстве евреев. Были задержаны двое подозреваемых, которым предъявили обвинения в убийстве на религиозной почве, а также ограблении и уничтожении имущества.
Местные СМИ подчеркивают, что в девятилетнем возрасте Кноль удалось избежать так называемой облавы «Вель Д'Ив», в результате которой больше 10 тысяч евреев были арестованы и отправлены в концлагеря.
Похороны Мирель Кноль прошли сегодня, на них присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 28 марта 2018 | 22:08
расея фашистская страна и такого рода выступления будут караться как экстремизм.
fig__wam 28 марта 2018 | 22:16
nikitin43: Да вот нашествия нацистов она сумела пережить, а нашествие мусульман нет.
nikitin43 28 марта 2018 | 22:25
fig__wam: фашизм это идеология , посмотрите соловьёва - там фашисты разных национальностей и они не скрывают этого.
twenty_two 28 марта 2018 | 22:32
А когда начнется марш против кланов обосновавшихся в Голливуде, что не актер, то еврей?
Или еврейских кланов подмявших под себя мировую банковскую систему?
Ой, говорить такое это же - антисемитизм, даже думать так нельзя, особенно в свободолюбивой Америке и Европе, можно реальный срок получить.
killbalafre 28 марта 2018 | 22:43
twenty_two: а когда пройдет марш против засилья ольгинских опарышей, прочно окопавшихся на Эхо?
kisa2000 28 марта 2018 | 22:33
Бедная женщина, трудно вообразить её последние минуты жизни.