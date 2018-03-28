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22:04, 28 марта 2018

В марше против антисемитизма в Париже приняли участие несколько тысяч человек

Поводом для проведения акции стало убийство 85-летней женщины, пережившей Холокост.

«Белый марш» против антисемитизма, прошедший сегодня на востоке Парижа, помимо простых людей собрал многих известных политиков. В акции, например, приняли участие экс-кандидаты в президенты Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV. Цель марша – почтить память убитой Мирель Кноль и других жертв религиозной ненависти.

Тело пожилой женщины еврейского происхождения было найдено на прошлой неделе в ее квартире. Причиной смерти стали несколько ножевых ранений. По мнению полиции, причиной убийства стал распространенный стереотип о богатстве евреев. Были задержаны двое подозреваемых, которым предъявили обвинения в убийстве на религиозной почве, а также ограблении и уничтожении имущества.

Местные СМИ подчеркивают, что в девятилетнем возрасте Кноль удалось избежать так называемой облавы «Вель Д'Ив», в результате которой больше 10 тысяч евреев были арестованы и отправлены в концлагеря.

Похороны Мирель Кноль прошли сегодня, на них присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Комментарии

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nikitin43 28 марта 2018 | 22:08

расея фашистская страна и такого рода выступления будут караться как экстремизм.

fig__wam 28 марта 2018 | 22:16

nikitin43: Да вот нашествия нацистов она сумела пережить, а нашествие мусульман нет.

nikitin43 28 марта 2018 | 22:25

fig__wam: фашизм это идеология , посмотрите соловьёва - там фашисты разных национальностей и они не скрывают этого.

(комментарий скрыт)

twenty_two 28 марта 2018 | 22:32

А когда начнется марш против кланов обосновавшихся в Голливуде, что не актер, то еврей?
Или еврейских кланов подмявших под себя мировую банковскую систему?

Ой, говорить такое это же - антисемитизм, даже думать так нельзя, особенно в свободолюбивой Америке и Европе, можно реальный срок получить.

killbalafre 28 марта 2018 | 22:43

twenty_two: а когда пройдет марш против засилья ольгинских опарышей, прочно окопавшихся на Эхо?

kisa2000 28 марта 2018 | 22:33

Бедная женщина, трудно вообразить её последние минуты жизни.

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