В марше против антисемитизма в Париже приняли участие несколько тысяч человек

Поводом для проведения акции стало убийство 85-летней женщины, пережившей Холокост.

«Белый марш» против антисемитизма, прошедший сегодня на востоке Парижа, помимо простых людей собрал многих известных политиков. В акции, например, приняли участие экс-кандидаты в президенты Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV. Цель марша – почтить память убитой Мирель Кноль и других жертв религиозной ненависти.

Тело пожилой женщины еврейского происхождения было найдено на прошлой неделе в ее квартире. Причиной смерти стали несколько ножевых ранений. По мнению полиции, причиной убийства стал распространенный стереотип о богатстве евреев. Были задержаны двое подозреваемых, которым предъявили обвинения в убийстве на религиозной почве, а также ограблении и уничтожении имущества.

Местные СМИ подчеркивают, что в девятилетнем возрасте Кноль удалось избежать так называемой облавы «Вель Д'Ив», в результате которой больше 10 тысяч евреев были арестованы и отправлены в концлагеря.

Похороны Мирель Кноль прошли сегодня, на них присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.