Столичная полиция отпустила из ОВД блогера Илью Варламова
Он был задержан в центре Москвы у станции метро «Чистые пруды». По словам самого Варламова, задерживали его сотрудники ФСО. В полиции пояснили, что Варламов вызывал подозрения своим поведением. Блогер добавил, что покинул отделение полиции без предъявления обвинений.
Комментарии20
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kotvinder2 28 марта 2018 | 22:06
Варламов - наемная титушка.
zapadnay 28 марта 2018 | 22:13
Что же он такое делал, что вызывал подозрение?
r88w556xl4 28 марта 2018 | 22:38
Варламов вызывал подозрения своим поведением
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Уж не без штанов ли пьяный бегал? Известно, что Одуван большой любитель заложить за воротник.
покинул отделение полиции без предъявления обвинений
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Значит действительно что-то неадекватное творил.
canary 28 марта 2018 | 22:16
kotvinder2: а ты кто? титушка не наемная, а ?
polit_person 28 марта 2018 | 22:13
Сказать честно, своим поведением он давно вызывает подозрение в адекватности у всех нормальных людей.
pontifig 28 марта 2018 | 22:20
polit_person: А чем ?
cypher 28 марта 2018 | 22:22
polit_person: что, за 11-80 работать не хочет?!...
падазрительно!
ugiazov 28 марта 2018 | 22:14
Просто так взяли и задержали. Просто так взяли и отпустили.
А могли и не отпустить.
amstaff_30rus 28 марта 2018 | 22:14
Как:?! Без избиения и пыток??!!
uxo41 28 марта 2018 | 22:15
сегодня "ДЕНЬ ТРАУРА" - но под окнами целый день разъезжают пацреоты с оглушительной музыкой!!!
Ни одного не задержали, даже не остановили, а вот Варламов для НИХ оказался ООООЧЕНЬ подозрительным ...
vladimir_na_echo 28 марта 2018 | 22:17
uxo41: а может это "либералы" или хохлы. Или Вы у них политубеждения спрашивали?
uxo41 28 марта 2018 | 22:20
vladimir_na_echo: /// "не свистите когда хрюкаете, а то вас трудно понять" ...
vladimir_na_echo 28 марта 2018 | 22:15
А кто это?
wattman 28 марта 2018 | 22:18
За полчаса сделали кудрявому биографию!
zapadnay 28 марта 2018 | 22:41
wattman:
Анна Ахматова знала, что говорить в таких случаях.
ihor_syvoryj 28 марта 2018 | 22:23
Доллары по 40-к менял?
leomosk16 28 марта 2018 | 22:25
//// В полиции пояснили, что Варламов вызывал подозрения своим поведением.../////
Ну а как полиция должна была реагировать на то, что клоун, размахивая руками и, навевая социальный пессимизм, кричал, что все в жопе и нет выхода?
И все оборачивались, а дети пугались и спрашивали: "А что такое выход"?..(((((
ruthenocene 28 марта 2018 | 22:25
Ну вот же ж беда: топишь-топишь за московские власти, а тут - раз, и повязали московские менты! За что? Да было б за что - было бы хуже! Иди домой и радуйся! Радуйся!!
И никого не колышет, что ты господина Пэжэ - два раза ку! Ходи пока...
sab171 28 марта 2018 | 22:34
патлатый достал, все дерьмо и бестолковость в стране на обозрение выставляет в то время когда 76% во всеобщем порыве, несмотря ни на что, нам только дай и т.д.
gourakov 28 марта 2018 | 22:41
Одуван - умница и лучший блогер страны.
Этим и подозрителен для тупой охранки