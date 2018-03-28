Столичная полиция отпустила из ОВД блогера Илью Варламова

Он был задержан в центре Москвы у станции метро «Чистые пруды». По словам самого Варламова, задерживали его сотрудники ФСО. В полиции пояснили, что Варламов вызывал подозрения своим поведением. Блогер добавил, что покинул отделение полиции без предъявления обвинений.