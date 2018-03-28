Трагедию в Кемерове используют для провокаций, — уверен первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко...

На примере Кузбасса, по его словам, видно, что для этого разработаны технологии. Кириенко сказал об этом на конференции Фонда развития гражданского общества. Заседание было закрытым для прессы, однако позже выступление одного из кремлевских чиновников стало известно благодаря рассказам участников. Один из них, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, сказал «Эху Москвы», что после этого высказывания не стоит ждать проблем с правоохранительными органами для митинговавших у кемеровской администрации.

По словам Виноградова, в Кремле таким образом пытаются проанализировать реакцию региональных властей на подобную трагедию. Политолог считает, что она была, мягко говоря, неровной.