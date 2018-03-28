Трагедию в Кемерове используют для провокаций, — уверен первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко
На примере Кузбасса, по его словам, видно, что для этого разработаны технологии. Кириенко сказал об этом на конференции Фонда развития гражданского общества. Заседание было закрытым для прессы, однако позже выступление одного из кремлевских чиновников стало известно благодаря рассказам участников. Один из них, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, сказал «Эху Москвы», что после этого высказывания не стоит ждать проблем с правоохранительными органами для митинговавших у кемеровской администрации.
По словам Виноградова, в Кремле таким образом пытаются проанализировать реакцию региональных властей на подобную трагедию. Политолог считает, что она была, мягко говоря, неровной.
Комментарии42
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vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 22:05
Сергей Владиленович никогда не ошибается. Прав и сейчас.
fig__wam 28 марта 2018 | 22:06
vor_mbh_axaxa: Сергей
fig__wam 28 марта 2018 | 22:11
fig__wam:Сергей Владиленович был человеком, а стал подлецом.
Умным подлецом.
Но он не с казал кто эти технологии разработал и кто их в Кемерово использовал.
Неужели агенты ЦРУ? Пусть предъявит. А то что ФСБ делает, только бизнес крышует?
И на какой случай эти технологии разрабатывали?
Что видели, что все прогнило в России и сейчас катастрофы одна за другой пойдут?
patrik04 28 марта 2018 | 22:22
Трагедию в Кемерове используют для провокаций, — уверен первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко...
Ну и что? Эти люди используют любой повод, чтобы захватить власть в стране и гибель детей в Кемерово, это просто один из поводов. такой же как и свалки в Подмосковье или как отравление Скрипалей.
matros__koshkin__21 28 марта 2018 | 22:26
«Трагедию в Кемерове используют для провокаций, — уверен первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко»
Искренне надеюсь, что такая текстовая херня появилась благодаря дурному пересказу и как всегда уродской работе эховских редакторов. Ну не мого лично Сергей Владиленович такую херню сморозить. Он-то должен знать, что понятие "провокация" не юридическое, и что не бывает просто провокаций. Провоцируют всегда против кого-то, чего-то. И Сергей наш Владиленович должен был уточнить, против кого/чего якобы были эти якобы провокации и какую статью УК они нарушили, ибо если они ничего не нарушили, ко какое собачье дело Сергею Владиленовичу до них. Он, Сергей Владиленович хочет, чтобы после трагедии, в которой повинны власти разных уровней, ему, Сергею Владиленовичу жопу медом мазали? А еще чего он хочет?
nf5096004 28 марта 2018 | 22:30
patrik04: посмотрела бы на тебя, если б твои дети сгорели в ТЦ или ежедневно дышали "свежим" воздухом мусорных свалок, или в кафе, которое ты посещаешь отравили людей неизвестным веществом. Один из главных провокаторов тут - ты!
zapadnay 28 марта 2018 | 22:27
А по подробнее, плиз.... а то все слова, слова, никакой конкретики. Как говорил евонный шеф: пароли, явки, фамилии.
prutkov100 28 марта 2018 | 22:14
Сейчас включил на минутку ТВ Звезда . Такого бреда я не слыхал в своей жизни ни разу !!! Оказывается это Навальный со своими штабами , на деньги Ходорковского по заказу Великобритании устроили поджег в Кемерово , предварительно по закрывав пожарные выходы ит.д. Меня хватило секунд на сорок и я выключил этот блевантин .
boooben 28 марта 2018 | 22:18
Урановые рудники плачут по этой сайентологической сволочи.
fig__wam 28 марта 2018 | 22:19
prutkov100: Я уже лет десять не смотрю российские телеаналы.
Тошнить начинает на 10-й секунде.
Но ведь люди-то смотрят и верят.
Что у них с мозгами или что у них вместо мозгов?
ura_123 28 марта 2018 | 22:25
fig__wam: Вместо головы,жопа. Ну а что вместо мозгов и так понятно)))
kisa2000 28 марта 2018 | 22:28
fig__wam: По Жванецкому "мыслить так трудно-поэтому большинство людей только судит. Для этого мозги не надо..
inna2101 28 марта 2018 | 22:20
prutkov100: 40 секунд! Вы - мужественный человек. Я вообще ТВ не включаю (политику) с 2014 года. Наверняка еще украинцы там были, Вы не дослушали.
А вообще ощущение глубочайшего бреда, накрывшего страну.
prutkov100 28 марта 2018 | 22:36
inna2101: Я не смотрю зомбоящик с 2009 года , в смысле вообще . Просто сегодня решил посмотреть , как в стране по ТВ соблюдается траур . Посмотрел и теперь включу его только в двух случаях . 1) Фюрер склеит ласты . 2) В стране начнется революция .
mariner 28 марта 2018 | 22:36
prutkov100: Я на этот канал даже случайно уже несколько лет не натыкаюсь, поэтому не знаю, а там про бендеровцев с канистрами ничего не говорили?
ura_123 28 марта 2018 | 22:23
fig__wam: Да все они там сер-геи. В хорошем смысле этого слова!
ur_sus 28 марта 2018 | 22:09
К российской власти вопросов больше не имеется. Есть вопросы к россиянам: "ну как, после вставания с колен?" дышится легко?
antimrakobes 28 марта 2018 | 22:13
ur_sus: У меня к этим терпилам другой вопрос. Сколько ещё ваших детей должны угробить чиновники, чтобы вместо белых шариков вы начали запускать коктейли молотова в их особняки?
ihor_syvoryj 28 марта 2018 | 22:15
ur_sus: Так с кАлен они встали, осталось попытаться оторвать от земли локти!
ura_123 28 марта 2018 | 22:27
ur_sus: Конечно легко! В районах мусорных полигонов ...
akademik_ugarov_56 28 марта 2018 | 22:12
Чтобы столько жертв было, надо либо поливать с огнемётов, либо специально всех запирать.
Интересно, тут есть хоть один адекватный человек? Плюсани, друг.
ura_123 28 марта 2018 | 22:30
akademik_ugarov_56: кириенка тебя не услышит...
kottigr1 28 марта 2018 | 22:37
akademik_ugarov_56: А если опять "сухой закон" попробовать ?.. Это ведь гораздо жестче огнеметов..
andy66 28 марта 2018 | 22:07
советская еще традиция - называть провокацией все что не нравится власти
универсальное слово
jidkov 28 марта 2018 | 22:07
а никого мнение этого инфантильного киндер-сюрприза не интересует...
beobachter 28 марта 2018 | 22:08
И кто же использует? Опять Обама-чмо, или Трамп-наш?
uhovostro 28 марта 2018 | 22:11
beobachter: Думаю, что они вместе сговорились, и ещё Терезу Мэй привлекли к этому гнусному делу! А руководит всем этим израильская военщина и южнокорейские марионетки...
matros__koshkin__21 28 марта 2018 | 22:17
uhovostro: «руководит всем этим израильская военщина и южнокорейские марионетки...»
Как ты наивен! Я те зуб даю, что тут не обошлось без Чан Кайши и Салазара. Да, и еще Мабуту!
uhovostro 28 марта 2018 | 22:27
matros__koshkin__21: Чёрт возьми! Как же я мог их забыть???..
ded64 28 марта 2018 | 22:10
И как язык не отсох....
sadda 28 марта 2018 | 22:10
Путинским крысам главное усидеть в своих креслах, все остальное для них мелочь.
aleksei123m 28 марта 2018 | 22:11
Интересно, а нормальные люди, без теорий заговора, с нормальными человеческими чувствами, в управлении страной есть?
jidkov 28 марта 2018 | 22:18
aleksei123m, нет там таких. Отбор дюже строгий...
ihor_syvoryj 28 марта 2018 | 22:11
Серёга! Так что тебе мешает со своего поста повелеть срочно разработать "не имеющие аналохи" системы автоматического пожаротушения и смонтировать по всем расиянским городам и весям? Госдеп или масоны?
nf5096004 28 марта 2018 | 22:21
А как вы хотели? Народ спокойно должен реагировать на подобное? Будут молчать, так вы и пальцем не пошевелите.
kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 22:24
А еще есть такие для которых трагедия в Кемерово лишь повод для заверений в верности путину и возможность лишний раз поползать перед ним на пузе виляя хвостом...как кириенко и мизулина
Мерзость какая
piter_ug 28 марта 2018 | 22:28
Не было бы коррупции Жуликов и Воров - не было бы ни Болотной-Сахарова, ни подлодки Курска, ни океанов, наполненных упавшими ракетами, воровства на Восточном, ни Беслана, ни взрывов домов в Москве, ни теперь трагедии в Кемерово.
И много ещё чего.
benga_medok 28 марта 2018 | 22:31
"На примере Кузбасса, по его словам, видно, что для этого разработаны технологии."
Технологии вы, твари, разработали ! Иначе чем можно объяснить, что Востриков, выступивший на митинге с резкой критикой властей, сегодня по ТВ эту власть превозносил до небес и говорил, опустив глаза в землю, что на митинге действовали провокаторы ? А его родители тем временем подают в прокуратуру на бездействие МЧС во время пожара, когда они в течение 40 минут, находясь в дыму на 4-м этаже Зимней Вишни и разговаривая по телефону с умирающей дочерью, не могли добиться от МЧС, чтобы те вскрыли дверь ? Вы твари и убийцы !
bekipp 28 марта 2018 | 22:33
Может он думает и поджоги специально, чтобы власть дескридитировать?
edun1952 28 марта 2018 | 22:33
Спихнем свой бардак на их Госдеп и концы в воду.
ddolly 28 марта 2018 | 22:35
Т.е. люди специально сожгли своих детей, чтобы попиариться и создать провокации. Как вообще можно слушать этого урода после "фальсификаций на "выборах".
salut__521 28 марта 2018 | 22:35
Блин, ещё и дефолтный сморчок чего-то там вякает...