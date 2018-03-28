Обострилось противостояние местных жителей и полиции возле мусорной свалки под Коломной
Стражи порядка прогнали с дороги жителей города, которые блокировали проезд на мусорный полигон «Воловичи». Есть задержанные, — подтвердила «Эху Москвы» участница акции Виктория Соболева.
По словам Соболевой, сейчас у полигона находится около 400 активистов. Они уже четвертые сутки не пропускают на полигон грузовики с мусором из Москвы. Количество задержанных, по разным данным, составляет от 20-ти до 30-ти человек.
Ранее напряженная обстановка в связи с работой мусорных полигонов сложилась в Волоколамске и в Клину, а также еще в ряде подмосковных городов.
Комментарии12
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ur_sus 28 марта 2018 | 22:06
//Стражи порядка прогнали с дороги жителей города//
"стражи помойки" прогнали жителей...
В тему:
-я должен тебя убить...
- но ты же мой друг!
- да, я твой друг, но я раб Лампы!
"вошебная лампа Алладина"
patrik04 28 марта 2018 | 22:17
Обострилось противостояние местных жителей и полиции возле мусорной свалки под Коломной...
Складывайте свой мусор в парках и скверах Москвы, которые толстожопый Серёга Митрохин защищал от застроек, пока не построите мусоросжигательные заводы в промзонах Москвы.
gs1112 28 марта 2018 | 22:20
В воздухе витает предчувствие большого шухера.
fedor_v_glaz 28 марта 2018 | 22:36
gs1112: это точно.
guliai_pole 28 марта 2018 | 22:32
patrik04: ...опять чья то жопа будоражит воображение?
экий вы затейник...
kp6ic 28 марта 2018 | 22:06
а митинг согласован?
vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 22:08
400 ??!!! Круто. Ведь это значит - там почти 25 либеральных оппозиционера.
Мусорный протест...
canary 28 марта 2018 | 22:12
vor_mbh_axaxa: ты ясновидец?
neon999 28 марта 2018 | 22:11
Если голосуют за вонючую власть - то будет вонять. Придется вымирать, если против этого протестовать лениво.
semper_fidelis 28 марта 2018 | 22:16
neon999: Невонючая власть будет вывозить мусор куда-то в другое место?
ugiazov 28 марта 2018 | 22:17
ЗА ЧТО ГОЛСОВАЛИ ?!!!
bekipp 28 марта 2018 | 22:30
Как просто - вывалить мусор за городом и разогнать недовольных тем, что "я гажу, где хочу". Гадить можно только по согласованию. Если согласовал, то вообще можно всё, а несли нет - сам знаешь.