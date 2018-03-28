Обострилось противостояние местных жителей и полиции возле мусорной свалки под Коломной...

Стражи порядка прогнали с дороги жителей города, которые блокировали проезд на мусорный полигон «Воловичи». Есть задержанные, — подтвердила «Эху Москвы» участница акции Виктория Соболева.

По словам Соболевой, сейчас у полигона находится около 400 активистов. Они уже четвертые сутки не пропускают на полигон грузовики с мусором из Москвы. Количество задержанных, по разным данным, составляет от 20-ти до 30-ти человек.

Ранее напряженная обстановка в связи с работой мусорных полигонов сложилась в Волоколамске и в Клину, а также еще в ряде подмосковных городов.