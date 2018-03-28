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21:32, 28 марта 2018

Кемеровский суд арестовал на 2 месяца охранника торгового центра Сергея Антюшина

По версии следствия, он не включил пожарную сигнализацию в горящем торговом центре. Сам Антюшин во время судебного заседания настаивал на том, что не виноват.

Также суд арестовал на 2 месяца управляющую торгового центра Надежду Судденок.
Всего по этому делу задержаны 5 человек. Один из них – электрик, который обслуживал пожарную сигнализацию, Александр Никитин. Следствие утверждает, что у него не было должной квалификации, поскольку по специальности он повар-кондитер.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 21:35

- Воландеморт Воландемортович, как же так - сгорели сотни людней, среди них много детей?!!
- А вы госдолг США видели?? Хотите, чтобы было как на Украине?? Если бы они не сгорели, там бы сейчас стояли базы НАТО!!!

brocer 28 марта 2018 | 21:37

russkie_za_sverjenie: Хохол?

shlevet 28 марта 2018 | 21:46

brocer: Да не, это местный дебилушка

neburzhui2 28 марта 2018 | 21:49

поскольку по специальности он повар-кондитер.

Все техслужбы сейчас вот из таких специалистов состоят - родня и прихвостни буржуйские...

polba 28 марта 2018 | 21:48

brocer:
Вот из этих.
https://colonelcassad.livejournal.com/3879966.html
У них тут много аккаунтов.

kryymsdyk 28 марта 2018 | 21:52

Антюхин за Путина голосовал, а ты, Полба за кого?

fig__wam 28 марта 2018 | 21:55

kryymsdyk: Власти тсей

brocer 28 марта 2018 | 21:57

kryymsdyk: Гребаный стыд. Этот чел на вахте сидел безвылазно. Это 100%. Знаю их собачью работу.

fig__wam 28 марта 2018 | 22:04

kryymsdyk: Власти сейчас ищут стрелочников, чтобы вывести из-под удара действительно серьезные фигуры.
Тех кто согласовывал негодный проект и подписывал акт о вводе опасного объекта в эксплуатацию.
А это уже уровень мэра города-зам. губернатора.
Пожарные говорят, что проект отказались согласовать, а здание ввели в эксплуатацию.
------------------------
Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что разбирательство начнется «с администрации города, которая в 2013 году дала разрешение на преобразование этой кондитерской фабрики в торговый центр, видимо, с большими нарушениями».

Но тэто огн с перепугу и вгорячах. А теперь вот оказывается у электрика удостоверения не было.
и все объясняется.

polba 28 марта 2018 | 22:09

kryymsdyk: Я? Хм...
Ну, коли вам интересно, я всегда голосовал за коммунистов.

kryymsdyk 28 марта 2018 | 22:26

polba: дура чтоле? )))

polba 28 марта 2018 | 22:43

kryymsdyk: Мне много лет. Много видел, много читал, много понял и много знаю.
В общем... Этот рецепт не для вас., вы лучше поскачите... пока можете.

efilika 28 марта 2018 | 22:11

brocer: а ты кто? что тебя тут интересует? Мафиозный клан у власти никогда не способен проконтролировать ни-че-го! А знаешь почему? Потому как надо быстрее и больше бабла срубить и все инстанции пройти. А бедный дежурный - просто стрелочник.

brocer 28 марта 2018 | 22:21

efilika: Это менталитет советский. С ним никто ничего не сможет сделать. Посмотри например на Украину. Сколько не меняй президента, результат всегда один.
Путин конечно мудак, но что с этой страной делать?

akademik_ugarov_56 28 марта 2018 | 22:01

Ну, что, мои безмозглые друзья.
Все хаваете венедиктрвщину...
Кто венедиктрвщину, кто соловьевщину - хрен редьки не слаще.

Огонь из одной точки распространился так быстро, что не успели вывести целые залы!
Вот так изба... бревна да смола.

plank1957 28 марта 2018 | 21:36

И почему-то никого из чиновников не арестовали?

mchappy 28 марта 2018 | 21:40

Почему тулеев не на нарах???!

blindpew_33 28 марта 2018 | 22:00

mchappy: потому что "своих не бросаем"

akademik_ugarov_56 28 марта 2018 | 22:07

mchappy:
Граждане, посмотрите на себя...
Вы же реально тупое стадо...
Вам можно что угодно внушить, что снег зелёный, да, вот так скажет Венедиктов и ко, и вы верите.
Стыдно за вас.
И это типа интеллектуалы тут собираются, тьфу..

hunterhead 28 марта 2018 | 22:15

mchappy: "Почему тулеев не на нарах???!"

Голосовал за Путена, из за которого в России и в других странах массово гибнут люди.

grishakras 28 марта 2018 | 21:43

Это круто! Вся система , с самым большим числом силовиков на душу населения нашла причину: это охранник Петя! . Пипец!

ugiazov 28 марта 2018 | 21:46

Кто подписал приказ на работу этого "электрика"?
Кто подписал акт приёмки в эксплуатацию?
Кто из МЧС проверял пожарную безопасность?

servelat 28 марта 2018 | 21:49

ugiazov: Явно не Путин с Тулеевым.

brocer 28 марта 2018 | 21:52

servelat: Если разбираться снизу вверх, то нарвемся на очередное кадровое решение Путина. Так что не нужно.

ugiazov 28 марта 2018 | 21:58

brocer: А чего вы испугались? Пусть решают.

brocer 28 марта 2018 | 22:01

ugiazov: Выше охранника не решат. Я не испугался. Наберут новых охранников. Не все в Сирию могут уехать по контракту.

inna2101 28 марта 2018 | 21:55

servelat: Царь хороший! Бояре плохие!
Детский сад или 11-80...

hunterhead 28 марта 2018 | 22:18

servelat: "Явно не Путин с Тулеевым."

А кто разрешал этот беспредел столько лет? Опять не Путен с Тулиеевым?

putkaput001 28 марта 2018 | 22:00

В ст.38 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" чётко сказано:"Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества и т.д." Так почему до сих пор не привлекли собственника имущества, т.е. развлекательного комплекса "Зимняя вишня"? Не Тулеев ли с собратьями или разные приближённые имеют там свой бизнес? И не поэтому ли упорно твердят, что виноваты только управляющие, охранник, техники и обслуга?

polba 28 марта 2018 | 22:27

putkaput001: Собственник в Австралии проживает. Миллиардер Денис Штенгелов. Занимательнейшая личность. Кстати, обещает вернуться для разбора.

ihor_syvoryj 28 марта 2018 | 22:01

Не! Неполный список!
Срочно найти стрелочника. Можно с узкоколейки!

(комментарий скрыт)

valeriy_n 28 марта 2018 | 22:07

Навар с этой "вишни" по карманам рассовали дружбаны Тулеева (да и сам Тулеев себя не обидел), а крайними сделают, понятно, охранника и электрика-кондитера..

neon999 28 марта 2018 | 22:08

Удовлетворятся ли потерявшие детей такими "мерами" ? Плюс денежной компенсацией (или ее обещанием) ? Кто-то возможно не удовлетворится. Тогда их обвинят в "пиаре на костях"
и будут прессовать омоном.

polba 28 марта 2018 | 22:14

neon999: Австралийский владелец ТЦ выплатит 3 000 000 руб за каждый труп. Не иначе, как на Кремль работает.

wasielna 28 марта 2018 | 22:36

А уборщицу почему не арестовали?

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