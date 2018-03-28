Кемеровский суд арестовал на 2 месяца охранника торгового центра Сергея Антюшина
По версии следствия, он не включил пожарную сигнализацию в горящем торговом центре. Сам Антюшин во время судебного заседания настаивал на том, что не виноват.
Также суд арестовал на 2 месяца управляющую торгового центра Надежду Судденок.
Всего по этому делу задержаны 5 человек. Один из них – электрик, который обслуживал пожарную сигнализацию, Александр Никитин. Следствие утверждает, что у него не было должной квалификации, поскольку по специальности он повар-кондитер.
Комментарии35
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russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 21:35
- Воландеморт Воландемортович, как же так - сгорели сотни людней, среди них много детей?!!
- А вы госдолг США видели?? Хотите, чтобы было как на Украине?? Если бы они не сгорели, там бы сейчас стояли базы НАТО!!!
brocer 28 марта 2018 | 21:37
russkie_za_sverjenie: Хохол?
shlevet 28 марта 2018 | 21:46
brocer: Да не, это местный дебилушка
neburzhui2 28 марта 2018 | 21:49
поскольку по специальности он повар-кондитер.
Все техслужбы сейчас вот из таких специалистов состоят - родня и прихвостни буржуйские...
polba 28 марта 2018 | 21:48
brocer:
Вот из этих.
https://colonelcassad.livejournal.com/3879966.html
У них тут много аккаунтов.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 21:52
Антюхин за Путина голосовал, а ты, Полба за кого?
fig__wam 28 марта 2018 | 21:55
kryymsdyk: Власти тсей
brocer 28 марта 2018 | 21:57
kryymsdyk: Гребаный стыд. Этот чел на вахте сидел безвылазно. Это 100%. Знаю их собачью работу.
fig__wam 28 марта 2018 | 22:04
kryymsdyk: Власти сейчас ищут стрелочников, чтобы вывести из-под удара действительно серьезные фигуры.
Тех кто согласовывал негодный проект и подписывал акт о вводе опасного объекта в эксплуатацию.
А это уже уровень мэра города-зам. губернатора.
Пожарные говорят, что проект отказались согласовать, а здание ввели в эксплуатацию.
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Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что разбирательство начнется «с администрации города, которая в 2013 году дала разрешение на преобразование этой кондитерской фабрики в торговый центр, видимо, с большими нарушениями».
Но тэто огн с перепугу и вгорячах. А теперь вот оказывается у электрика удостоверения не было.
и все объясняется.
polba 28 марта 2018 | 22:09
kryymsdyk: Я? Хм...
Ну, коли вам интересно, я всегда голосовал за коммунистов.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 22:26
polba: дура чтоле? )))
polba 28 марта 2018 | 22:43
kryymsdyk: Мне много лет. Много видел, много читал, много понял и много знаю.
В общем... Этот рецепт не для вас., вы лучше поскачите... пока можете.
efilika 28 марта 2018 | 22:11
brocer: а ты кто? что тебя тут интересует? Мафиозный клан у власти никогда не способен проконтролировать ни-че-го! А знаешь почему? Потому как надо быстрее и больше бабла срубить и все инстанции пройти. А бедный дежурный - просто стрелочник.
brocer 28 марта 2018 | 22:21
efilika: Это менталитет советский. С ним никто ничего не сможет сделать. Посмотри например на Украину. Сколько не меняй президента, результат всегда один.
Путин конечно мудак, но что с этой страной делать?
akademik_ugarov_56 28 марта 2018 | 22:01
Ну, что, мои безмозглые друзья.
Все хаваете венедиктрвщину...
Кто венедиктрвщину, кто соловьевщину - хрен редьки не слаще.
Огонь из одной точки распространился так быстро, что не успели вывести целые залы!
Вот так изба... бревна да смола.
plank1957 28 марта 2018 | 21:36
И почему-то никого из чиновников не арестовали?
mchappy 28 марта 2018 | 21:40
Почему тулеев не на нарах???!
blindpew_33 28 марта 2018 | 22:00
mchappy: потому что "своих не бросаем"
akademik_ugarov_56 28 марта 2018 | 22:07
mchappy:
Граждане, посмотрите на себя...
Вы же реально тупое стадо...
Вам можно что угодно внушить, что снег зелёный, да, вот так скажет Венедиктов и ко, и вы верите.
Стыдно за вас.
И это типа интеллектуалы тут собираются, тьфу..
hunterhead 28 марта 2018 | 22:15
mchappy: "Почему тулеев не на нарах???!"
Голосовал за Путена, из за которого в России и в других странах массово гибнут люди.
grishakras 28 марта 2018 | 21:43
Это круто! Вся система , с самым большим числом силовиков на душу населения нашла причину: это охранник Петя! . Пипец!
ugiazov 28 марта 2018 | 21:46
Кто подписал приказ на работу этого "электрика"?
Кто подписал акт приёмки в эксплуатацию?
Кто из МЧС проверял пожарную безопасность?
servelat 28 марта 2018 | 21:49
ugiazov: Явно не Путин с Тулеевым.
brocer 28 марта 2018 | 21:52
servelat: Если разбираться снизу вверх, то нарвемся на очередное кадровое решение Путина. Так что не нужно.
ugiazov 28 марта 2018 | 21:58
brocer: А чего вы испугались? Пусть решают.
brocer 28 марта 2018 | 22:01
ugiazov: Выше охранника не решат. Я не испугался. Наберут новых охранников. Не все в Сирию могут уехать по контракту.
inna2101 28 марта 2018 | 21:55
servelat: Царь хороший! Бояре плохие!
Детский сад или 11-80...
hunterhead 28 марта 2018 | 22:18
servelat: "Явно не Путин с Тулеевым."
А кто разрешал этот беспредел столько лет? Опять не Путен с Тулиеевым?
putkaput001 28 марта 2018 | 22:00
В ст.38 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" чётко сказано:"Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества и т.д." Так почему до сих пор не привлекли собственника имущества, т.е. развлекательного комплекса "Зимняя вишня"? Не Тулеев ли с собратьями или разные приближённые имеют там свой бизнес? И не поэтому ли упорно твердят, что виноваты только управляющие, охранник, техники и обслуга?
polba 28 марта 2018 | 22:27
putkaput001: Собственник в Австралии проживает. Миллиардер Денис Штенгелов. Занимательнейшая личность. Кстати, обещает вернуться для разбора.
ihor_syvoryj 28 марта 2018 | 22:01
Не! Неполный список!
Срочно найти стрелочника. Можно с узкоколейки!
valeriy_n 28 марта 2018 | 22:07
Навар с этой "вишни" по карманам рассовали дружбаны Тулеева (да и сам Тулеев себя не обидел), а крайними сделают, понятно, охранника и электрика-кондитера..
neon999 28 марта 2018 | 22:08
Удовлетворятся ли потерявшие детей такими "мерами" ? Плюс денежной компенсацией (или ее обещанием) ? Кто-то возможно не удовлетворится. Тогда их обвинят в "пиаре на костях"
и будут прессовать омоном.
polba 28 марта 2018 | 22:14
neon999: Австралийский владелец ТЦ выплатит 3 000 000 руб за каждый труп. Не иначе, как на Кремль работает.
wasielna 28 марта 2018 | 22:36
А уборщицу почему не арестовали?