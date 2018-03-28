Российский футбольный союз проверит сообщение об инциденте на матче между сборными России и Франции в Петербурге
Это связано с возможных проявлением расизма со стороны болельщиков. Французские журналисты утверждают, что в ходе товарищеской встречи с трибун раздавалось уханье в адрес двух французских игроков Поля Погба и Усмана Дембеле. В свою очередь, как пишет «Спорт Экспресс», во французской сборной никакого уханья не слышали.
Комментарии6
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compare 28 марта 2018 | 21:41
с таким "футболом",как "наш",остается только "ухать"....а тем временем,мастера своего дела,навтыкают в "наши" ворота всяких сюрпризов,для "ухающих" идиотов...
dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:42
А еще болельщики демонстративно жрали бананы.
ВсЁ! чемпионат нужно отменять..
riots 28 марта 2018 | 21:48
Да-а, такой футбол нам не нужен. (С)
aleksandr39 28 марта 2018 | 21:48
Пора забирать у России права на чемпионат мира и отдать его Англии .
dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:59
aleksandr39: Пора тебе спать ложиться. В твоей психушке отбой...
aleksandr39 28 марта 2018 | 21:50
Странно что РФС не присутствовал на игре Россия -Франция и не слышал криков бандитов из ОПГ " днр -лугандон " .