Российский футбольный союз проверит сообщение об инциденте на матче между сборными России и Франции в Петербурге

Это связано с возможных проявлением расизма со стороны болельщиков. Французские журналисты утверждают, что в ходе товарищеской встречи с трибун раздавалось уханье в адрес двух французских игроков Поля Погба и Усмана Дембеле. В свою очередь, как пишет «Спорт Экспресс», во французской сборной никакого уханья не слышали.