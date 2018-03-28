Великобритания планирует запретить продажу российских облигаций через Лондонскую расчетную палату
Премьер-министр Тереза Мэй согласилась рассмотреть такое предложение, пишет The Guardian. С инициативой выступил председатель Комитета по иностранным делам Том Тугендхат. Он полагает, что лазейки в европейском законодательстве и законодательстве Великобритании позволяют российским банкам, находящимся под санкциями, выступать в роли организатора выпуска российских бондов. В этом месяце марте Министерство финансов России разместило евробонды на четыре миллиарда долларов. При этом спрос со стороны инвесторов значительно превысил этот объем и достигал семи миллиардов, говорили в Москве.
Комментарии15
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vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 21:35
Лондонская расчетная палата - полный отстой. Она не нужна.
dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:39
Великобритания просто обязана запретить переводы из российских банков в английские.
А еще должна выгнать со своей территории всех российских олигархов, чиновников и их семьи. И отобрать у них недвижимость.
Вот это будет достойный ответ за Скрипалей!
brocer 28 марта 2018 | 21:47
dobro_vam_v_dom: На что тогда этот остров будет жить? Скорее всего подгорает у них. Мало завозить стали.
pmasel 28 марта 2018 | 21:51
Зря смеетесь портянки. Это очень серьезно. Треть наших ОФЗ у иностранцев. Если они начнут их скидывать, мало не покажется.
polit_person 28 марта 2018 | 22:03
pmasel: Как интересно. Может статься и так, что они их не просто скинут, а выкинут в урну. Греческие банки взяли и списали кредиторам часть долгов. Молча и безапелляционно. Войны не случилось.
molchun 28 марта 2018 | 22:03
pmasel: Расценки у Пригожина низкие, так что серьезный капитал им не нажить. Пусть себе тявкают дальше.
ugiazov 28 марта 2018 | 21:55
brocer: И Япония остров. А живут получше россиян.
brocer 28 марта 2018 | 21:59
ugiazov: Япония это технологии (теперь устаревшие). США тоже технологии. А Великобритания только финансы. В большей части отмывание денег. Самое удобное и лояльное к ворью место в мире.
polit_person 28 марта 2018 | 21:59
dobro_vam_v_dom: Еще Британия должна отдать России Закаева. Можно не отдавать, а просто отравить как Скрипаля.
efilika 28 марта 2018 | 22:13
vor_mbh_axaxa: И если и другие откажут, где бабки будут добывать? Так что хайло заткни.Хотя, трепись, от него не прибавится. НАдеюсь, за англичанами и другие последуют.
glotov 28 марта 2018 | 21:35
Это - одна из целей, которую Мэй пытается выдать за средство.
ugiazov 28 марта 2018 | 21:53
Я думал прекратят всякое движение российских финансов.
polit_person 28 марта 2018 | 22:05
ugiazov: Ты хочешь что бы англичане пошли по миру с протянутой рукой? Они же не совсем дураки.
demokrat62 28 марта 2018 | 22:10
Запутинцам-полное эмбарго на продажу русской нефти на Лондонской бирже и отключение от SWIFT."эти твари только кулак понимают.
echo_shar 28 марта 2018 | 22:33
Бритосы допрыгаются.
Будет весело, но страшно.