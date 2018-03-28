Великобритания планирует запретить продажу российских облигаций через Лондонскую расчетную палату

Премьер-министр Тереза Мэй согласилась рассмотреть такое предложение, пишет The Guardian. С инициативой выступил председатель Комитета по иностранным делам Том Тугендхат. Он полагает, что лазейки в европейском законодательстве и законодательстве Великобритании позволяют российским банкам, находящимся под санкциями, выступать в роли организатора выпуска российских бондов. В этом месяце марте Министерство финансов России разместило евробонды на четыре миллиарда долларов. При этом спрос со стороны инвесторов значительно превысил этот объем и достигал семи миллиардов, говорили в Москве.