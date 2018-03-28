Член Совета Федерации Людмила Нарусова собирается просить президента об амнистии
Как рассказала она в эфире «Эха Москвы», освобождение от дальнейшего наказания должна коснуться инакомыслящих и политических заключенных. Также сенатор считает необходимым амнистировать людей, осужденных по «нетяжким экономическим статьям».
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:35
За своих дружков хлопочет?
vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 21:40
Полит-русофобов выпускать нельзя. Народ не поймёт.
Террористов и экстремистов, наркодилеров и педофилов (мемориал) - тоже нельзя.
Может, беременных женщин... Нужен референдум.
dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:45
vor_mbh_axaxa: Беременных женщин? Это вы про Белых?
kobylamay_sosetutrampa 28 марта 2018 | 22:03
Почему Лошадиную маму ещё не погнали сцаными тряпки из Совфеда? Доче место держит?
malanoff 28 марта 2018 | 22:22
dobro_vam_v_dom: Люди должны жить , а не только стоять на коленях и молиться ,
kinnlade 28 марта 2018 | 22:37
malanoff: Именно, ЖИТЬ !!!!!! а не гадить и провоцировать
servelat 28 марта 2018 | 21:43
Какая амнистия? Наоборот, всех упомянутых поздравить с новым годом.
leomosk16 28 марта 2018 | 21:44
Вот, как только голоса за поджопник Нарусевой из сенаторов за многолетнюю коррупцию и пренебрежение своими обязанностями достигли хорошего уровня громкости, так она сразу интенсивной оппозиционеркой стала...
Так часто бывает, когда кто чего-нить накосячит или стырит и попадется, так и неприкосновенная оппозиция сразу...
dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:47
leomosk16: Это у них семейное...
alo0000 28 марта 2018 | 22:06
dobro_vam_v_dom: Не семейное - национальное. По-нашему - по-русски.
ugiazov 28 марта 2018 | 21:51
Что за пошлость? Какая амнистия? Этих людей оправдать надо. Они репресированые.
marpha1 28 марта 2018 | 21:53
Шубу свою Людмила Нарусова нашла?
molchun 28 марта 2018 | 21:56
Вначале сделай, а потом собирайся
jetsam 28 марта 2018 | 22:14
пипец. а дочка с дядей вовой вопрос обтирала?
не иначе обтирала. чтоб супротив царя идти.... надо иметь индульгенцию.
интересно... каким местом индульга куплена?
abuvgrobu 28 марта 2018 | 22:17
Все, за кого "хлопочут" подобного рода персонажи, должны получить по три года дополнительно. Как минимум..
malanoff 28 марта 2018 | 22:24
abuvgrobu:"Все, за кого "хлопочут" подобного рода персонажи, должны получить по три года дополнительно. Как минимум.."
==============================
Путин гордится такими как ты.