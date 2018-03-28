Пожарный инспектор прекратил проверку кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» из-за надзорных каникул
Ему предоставили информацию о том, что компания, которая арендует помещения на четвертом этаже, числится в реестре как малое предприятие, сказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Плановая проверка проводилась летом 2016 года. Инспектор ее прекратил, это указано в документах, добавили в ведомстве.
Комментарии21
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russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 21:33
Кемеровское отделение Красного Креста: «На сегодня около 14 млн рублей перечислено. Со всей России идут переводы, переводы идут и из других стран. Люди сопереживают, спасибо им огромное»
Пока власть тратит миллиарды на ракеты, пострадавшим собирают деньги всем миром.
Мэр Риги Нил Ушаков готов выплатить 50000 евро семьям погибших в страшной трагедии в Кемерово.
Мэр в другой стране поддержал материально больше, чем один из богатейших регионов России − Кузбасс.
gordy 28 марта 2018 | 21:41
Порочная практика - проверять не опасный объект, а бизнес. Такой подход указывает на то, что пожарный надзор давно является формой оброка, из под которого выводят отдельные категории фирм по чисто формальным признакам, будто целью контроля, действительно являются поборы, а не безопасность населения?
kottigr1 28 марта 2018 | 21:45
gordy: Президент России Владимир Путин потребовал от главы СКР Александра Бастрыкина найти документ об осмотре кемеровского торгово-развлекательного центра в 2016 году и узнать, кто его подписал. По словам президента, тогда оказалось, что к торговому центру нет замечаний.
Путин пояснил, что посмотрел документ об осмотре здания в 2016 году — «в том числе сотрудниками противопожарной службы». «Что прочитал? Странно даже звучит: «Без замечаний», — цитирует ТАСС слова Путина на встрече с главой СКР.
Как уже писал РБК, выездная плановая проверка ООО «Зимняя вишня Кемерово» проводилась в июне 2016 года, следует из отчета о проверках федерального государственного пожарного надзора (.pdf). Согласно документу замечаний к торговому центру не было (запись под номером 424). В отчете также указано, что проводил проверку государственный инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Максим Ганак. Результаты проверки были зафиксированы в акте № 154 от 22 июня 2016 года.
В документе указано, что проверка проходила в период с 6 по 22 июня. При этом там же говорится, что акт о проверке был вручен представителю «Зимней вишни» уже 7 июня, на 15 дней раньше официальной даты составления акта. «Акт № 154 от 22.06.2016 вручен 07.06.2016. Нет нарушений», — гласит отчет.
kottigr1 28 марта 2018 | 22:16
kottigr1: Неужели главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев обвиняет Владимира Путина во лжи !?
Ведь со слов самого Путина, он видел "документ об осмотре здания в 2016 году — «в том числе сотрудниками противопожарной службы». «Что прочитал? Странно даже звучит: «Без замечаний»"..
Получается, что и осмотр с проверкой были и даже результат под роспись принят !
plank1957 28 марта 2018 | 21:34
Кого-то неплохо подмазали.
fedor55 28 марта 2018 | 21:38
Причем тут отдельно взятый арендатор, проверять нужно было весь ТЦ, а это малым бизнесом никак не назовешь. Очередная отмазка.
fig__wam 28 марта 2018 | 21:44
fedor55: Абсолютно верно. если они действительно проверяли пожарную безопасность отдельного помещения, а не всего комплекса в целом то они непрофессиональные идиоты.
Но это вряд ли.
max3446 28 марта 2018 | 21:40
А надзорные каникулы в том числе пожарного надзора, были объявлены по требованию оппозиции. Ничтожество навральный в своей предвыборной программе вообще писал про полную отмену проверок. Ну что либерасты, добровольно возьмете на себя ответственность за трагедию?
commeilfaut 28 марта 2018 | 21:44
max3446: не дал тебе навральный? А ты к слуцкому , к слуцкому. Неудовлетворенный ,ты ,наш.
tks 28 марта 2018 | 21:47
max3446: А кто из ИФНС св-во выдал структуре как малому бизнесу? Либерасы?
fedor55 28 марта 2018 | 21:49
max3446: ничтожество - это такие как ты, кто на фоне трагедии свой говновысер пишет ради сраных 11.80. Надзорные каникулы касаются малого бизенса. ТЦ - это не малый бизнес. Ссылка на какого то отдельно взятого арендатора - это очередная отмазка пожнадзора, который наверняка за взятки закрывал глаза на нарушения.
inna2101 28 марта 2018 | 21:53
fedor55: у меня большое подозрение, что методички для ольгинцев пишет какой-нибудь малограмотный гастарбайтер. Экономят. Иначе их немыслимую тупость трудно объяснить. Не только дело в том, что они мерзавцы, это само собой, конечно.
r88w556xl4 28 марта 2018 | 21:50
max3446: Да, а ведь это тело об этом говорило. они требовали "не кошмарить бизнес", они радовались, когда отменили проверки малого бизнеса. Я тогда офигивал от таких решений, которые делались в прогиб неумным либеральным крикунам.
fig__wam 28 марта 2018 | 21:52
max3446: Ты тут идиота изорбрамжаешь, но крайне неудачно, имкенно как идиот.
Никто и никогда в путинсколе правление законов по требованию оппозиции не принимал.
Ее и нет в Госдуре. Кто там оппозиция, неужели коммунисты или жироновцы?
Это раз.
Четырехэтажный торговый комплекс в противопожарном отношении это единый объект. У него единая система дымоудаления, пожаротушения и оповещения.
Только за хорошую взятку можно можно искусственно разделить его.
так что ты, сопля зеленая, свою подлую миссию по отмазыванию взяточников выполняешь плохо.
Пригожин тебя вызывает, ты его обрез должен опробовать еще раз.
brocer 28 марта 2018 | 21:45
Выходит у нас президент неграмотный. Законов не знает.
grishakras 28 марта 2018 | 21:48
Прекрасно! Все по закону! Никто не виноват! Но погибли дети! Погибли мученической смертью! Это десятки жанн Д' Арк ! Инквизиторы мучили людей- про это есть музеи. Но здесь - музей инквизиторства - государство!
cereo 28 марта 2018 | 21:50
опять путают здание и сооружения с кассовым аппаратом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cereo 28 марта 2018 | 21:52
компания, которая арендует помещения на четвертом этаже----- и причём тут противопожарное содержание зданий и сооружений собственником- получателем дохода от аренды здания??????????????????????????????????????????
oto_davar 28 марта 2018 | 22:00
А врать зачем? Лично слышал В.В.П. сказал, что есть дркументы, и там написано "Нарушений не обнаружено" . Кто-то врёт. Может, сам лидер?
zhrv 28 марта 2018 | 22:16
- "компания, которая арендует помещения на четвертом этаже, числится в реестре как малое предприятие"
Как-же все эти "Грозные люди" "поют" на допросах, просто жалко на них смотреть, все они: или пострадавшие, или обманутые, или неполноценные...
Причем здесь компания, когда проверяют пожарную безопасность здания?
ruthenocene 28 марта 2018 | 22:29
Конечно, из-за надзорных каникул прекратил проверку!
А откуда в кармане вдруг образовалась пара штук баксов - ни сном, ни духом не ведает!..