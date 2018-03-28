Z Архив новостей новости
5 21 6 3831
21:30, 28 марта 2018

Пожарный инспектор прекратил проверку кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» из-за надзорных каникул

Ему предоставили информацию о том, что компания, которая арендует помещения на четвертом этаже, числится в реестре как малое предприятие, сказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Плановая проверка проводилась летом 2016 года. Инспектор ее прекратил, это указано в документах, добавили в ведомстве.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 21:33

Кемеровское отделение Красного Креста: «На сегодня около 14 млн рублей перечислено. Со всей России идут переводы, переводы идут и из других стран. Люди сопереживают, спасибо им огромное»

Пока власть тратит миллиарды на ракеты, пострадавшим собирают деньги всем миром.

Мэр Риги Нил Ушаков готов выплатить 50000 евро семьям погибших в страшной трагедии в Кемерово.

Мэр в другой стране поддержал материально больше, чем один из богатейших регионов России − Кузбасс.

gordy 28 марта 2018 | 21:41

Порочная практика - проверять не опасный объект, а бизнес. Такой подход указывает на то, что пожарный надзор давно является формой оброка, из под которого выводят отдельные категории фирм по чисто формальным признакам, будто целью контроля, действительно являются поборы, а не безопасность населения?

kottigr1 28 марта 2018 | 21:45

gordy: Президент России Владимир Путин потребовал от главы СКР Александра Бастрыкина найти документ об осмотре кемеровского торгово-развлекательного центра в 2016 году и узнать, кто его подписал. По словам президента, тогда оказалось, что к торговому центру нет замечаний.

Путин пояснил, что посмотрел документ об осмотре здания в 2016 году — «в том числе сотрудниками противопожарной службы». «Что прочитал? Странно даже звучит: «Без замечаний», — цитирует ТАСС слова Путина на встрече с главой СКР.
Как уже писал РБК, выездная плановая проверка ООО «Зимняя вишня Кемерово» проводилась в июне 2016 года, следует из отчета о проверках федерального государственного пожарного надзора (.pdf). Согласно документу замечаний к торговому центру не было (запись под номером 424). В отчете также указано, что проводил проверку государственный инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Максим Ганак. Результаты проверки были зафиксированы в акте № 154 от 22 июня 2016 года.

В документе указано, что проверка проходила в период с 6 по 22 июня. При этом там же говорится, что акт о проверке был вручен представителю «Зимней вишни» уже 7 июня, на 15 дней раньше официальной даты составления акта. «Акт № 154 от 22.06.2016 вручен 07.06.2016. Нет нарушений», — гласит отчет.

kottigr1 28 марта 2018 | 22:16

kottigr1: Неужели главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев обвиняет Владимира Путина во лжи !?
Ведь со слов самого Путина, он видел "документ об осмотре здания в 2016 году — «в том числе сотрудниками противопожарной службы». «Что прочитал? Странно даже звучит: «Без замечаний»"..
Получается, что и осмотр с проверкой были и даже результат под роспись принят !

plank1957 28 марта 2018 | 21:34

Кого-то неплохо подмазали.

fedor55 28 марта 2018 | 21:38

Причем тут отдельно взятый арендатор, проверять нужно было весь ТЦ, а это малым бизнесом никак не назовешь. Очередная отмазка.

fig__wam 28 марта 2018 | 21:44

fedor55: Абсолютно верно. если они действительно проверяли пожарную безопасность отдельного помещения, а не всего комплекса в целом то они непрофессиональные идиоты.
Но это вряд ли.

max3446 28 марта 2018 | 21:40

А надзорные каникулы в том числе пожарного надзора, были объявлены по требованию оппозиции. Ничтожество навральный в своей предвыборной программе вообще писал про полную отмену проверок. Ну что либерасты, добровольно возьмете на себя ответственность за трагедию?

commeilfaut 28 марта 2018 | 21:44

max3446: не дал тебе навральный? А ты к слуцкому , к слуцкому. Неудовлетворенный ,ты ,наш.

tks 28 марта 2018 | 21:47

max3446: А кто из ИФНС св-во выдал структуре как малому бизнесу? Либерасы?

fedor55 28 марта 2018 | 21:49

max3446: ничтожество - это такие как ты, кто на фоне трагедии свой говновысер пишет ради сраных 11.80. Надзорные каникулы касаются малого бизенса. ТЦ - это не малый бизнес. Ссылка на какого то отдельно взятого арендатора - это очередная отмазка пожнадзора, который наверняка за взятки закрывал глаза на нарушения.

inna2101 28 марта 2018 | 21:53

fedor55: у меня большое подозрение, что методички для ольгинцев пишет какой-нибудь малограмотный гастарбайтер. Экономят. Иначе их немыслимую тупость трудно объяснить. Не только дело в том, что они мерзавцы, это само собой, конечно.

(комментарий скрыт)

r88w556xl4 28 марта 2018 | 21:50

max3446: Да, а ведь это тело об этом говорило. они требовали "не кошмарить бизнес", они радовались, когда отменили проверки малого бизнеса. Я тогда офигивал от таких решений, которые делались в прогиб неумным либеральным крикунам.

fig__wam 28 марта 2018 | 21:52

max3446: Ты тут идиота изорбрамжаешь, но крайне неудачно, имкенно как идиот.
Никто и никогда в путинсколе правление законов по требованию оппозиции не принимал.
Ее и нет в Госдуре. Кто там оппозиция, неужели коммунисты или жироновцы?
Это раз.
Четырехэтажный торговый комплекс в противопожарном отношении это единый объект. У него единая система дымоудаления, пожаротушения и оповещения.
Только за хорошую взятку можно можно искусственно разделить его.

так что ты, сопля зеленая, свою подлую миссию по отмазыванию взяточников выполняешь плохо.
Пригожин тебя вызывает, ты его обрез должен опробовать еще раз.

(комментарий скрыт)

brocer 28 марта 2018 | 21:45

Выходит у нас президент неграмотный. Законов не знает.

grishakras 28 марта 2018 | 21:48

Прекрасно! Все по закону! Никто не виноват! Но погибли дети! Погибли мученической смертью! Это десятки жанн Д' Арк ! Инквизиторы мучили людей- про это есть музеи. Но здесь - музей инквизиторства - государство!

cereo 28 марта 2018 | 21:50

опять путают здание и сооружения с кассовым аппаратом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cereo 28 марта 2018 | 21:52

компания, которая арендует помещения на четвертом этаже----- и причём тут противопожарное содержание зданий и сооружений собственником- получателем дохода от аренды здания??????????????????????????????????????????

oto_davar 28 марта 2018 | 22:00

А врать зачем? Лично слышал В.В.П. сказал, что есть дркументы, и там написано "Нарушений не обнаружено" . Кто-то врёт. Может, сам лидер?

zhrv 28 марта 2018 | 22:16

- "компания, которая арендует помещения на четвертом этаже, числится в реестре как малое предприятие"

Как-же все эти "Грозные люди" "поют" на допросах, просто жалко на них смотреть, все они: или пострадавшие, или обманутые, или неполноценные...
Причем здесь компания, когда проверяют пожарную безопасность здания?

(комментарий скрыт)

ruthenocene 28 марта 2018 | 22:29

Конечно, из-за надзорных каникул прекратил проверку!
А откуда в кармане вдруг образовалась пара штук баксов - ни сном, ни духом не ведает!..

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 240 6 9775 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 225 6 18363 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 161 6 13315 12:49
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 214 6 21448 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 142 6 14204 24.03
Kистория, государство, мнения
Голосование
5 57 6 5856 16:59
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 525 6 57387 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Новости

На митинге в Кемерово было не мало случайных людей, утверждает вице-губернатор Кемерово Владимир Чернов По его оценке, мероприятие было, в том числе, направлено на дискредитацию власти. «Губернатор Тулеев правильно сделал, что не вышел к митингующим

5 64 6 7008
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9376 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Новости

Произошедшая в Кемерово трагедия это удар в спину Владимиру Путину, — считает сенатор Елена Мизулина Накануне в телеэфире она выразила соболезнование президенту, который, как она считает, «делает сегодня для страны невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, а внутри проводя реформы невероятной силы»

5 190 6 21708
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2905814

5 92 6 10715 23.03
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6736 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14267 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 216 6 26041 22.03
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Новости

Кириенко: В Кузбассе после пожара в торговом центре использовались технологии провокаций В своем выступлении на конференции форума «Развитие гражданского общества» он добавил, что из случившегося предстоит сделать большое количество выводов…

5 135 6 16503
Блоги

Алексей Мельников публицист

У ног «победителя выборов» В.В. Путин с людьми не встретился. На митинг не пришёл. С родственниками жертв трагедии не поговорил. Пообщался с местным начальством, проигнорировал граждан, и отбыл в Москву. Почему? Ведь за В.В. Путина в Кемеровской области, согласно официальным итогам выборов 18 марта, голосовало подавляющее число граждан. Отчего же не встретиться со своими избирателями?..

5 47 6 5981 27.03
Kобщество, кемерово, путин, события

Популярное за неделю

Новости

Управление МЧС по Москве просит жителей города после 6-ти вечера постараться не выходить на улицу Как сообщается на сайте ведомства, в столичном регионе ожидаются метеорологические условия, которые будут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе…

5 44 6 88085
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это неправда, что у Путина на этих выборов не было соперников. У него был соперник. Его звали Навальный. И вся стратегия выборов была построена именно на то, чтобы победить этого соперника…

5 252 6 130270 24.03
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 140 6 37022 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 375 6 524921 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 432 6 461877 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6826550
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3373454

Сегодня в эфире