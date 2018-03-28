Илья Варламов задержан в центре Москвы
Сотрудники ФСО задержали Илью Варламова в районе станции метро «Чистые пруды», его привезли в ОВД «Мещанский». Причина задержания непонятна.
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Сотрудники ФСО задержали Илью Варламова в районе станции метро «Чистые пруды», его привезли в ОВД «Мещанский». Причина задержания непонятна.
Произошедшая в Кемерово трагедия это удар в спину Владимиру Путину, — считает сенатор Елена Мизулина Накануне в телеэфире она выразила соболезнование президенту, который, как она считает, «делает сегодня для страны невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, а внутри проводя реформы невероятной силы»
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
У ног «победителя выборов» В.В. Путин с людьми не встретился. На митинг не пришёл. С родственниками жертв трагедии не поговорил. Пообщался с местным начальством, проигнорировал граждан, и отбыл в Москву. Почему? Ведь за В.В. Путина в Кемеровской области, согласно официальным итогам выборов 18 марта, голосовало подавляющее число граждан. Отчего же не встретиться со своими избирателями?..
Комментарии48
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dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:22
А хто это?
gordy 28 марта 2018 | 21:30
@Причина задержания непонятна.@
У него глаза горели?
prutkov100 28 марта 2018 | 21:40
Вот за что задержан Варламов С 8-35 смотрите .
https://www.youtube.com/watch?v=DO9zwRMN4hU
pavelmistery 28 марта 2018 | 21:59
Илья Варламов сообщил, что его отпустили. «Отказался от предложенного общения, взял 51 статью», — отметил он, назвав статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.
Он добавил, что паспорт ему вернули.
glotov 28 марта 2018 | 21:57
gordy: Подтягиваемся под европейские нормы: у них в тренде обвинять не предъявляя доказательств.
kobylamay_sosetutrampa 28 марта 2018 | 22:00
Опять сцал на столб?
zik14 28 марта 2018 | 21:32
dobro_vam_v_dom: Неважно. Главное, шо очередная невинная жертва крававаго терана)))
malanoff 28 марта 2018 | 22:03
zik14: Я допускаю , что Варламов сфотографировал спину Путина. Мазулина говорила , что в спине что-то торчит.
aleksandr39 28 марта 2018 | 21:52
dobro_vam_v_dom: А вот боевиков - наемников из ОПГ " днр -лугандон " не задерживают .
hunterhead 28 марта 2018 | 21:53
dobro_vam_v_dom: "А хто это?"
Не из твоих, не путенская портянка, не волнуйся dobro_vam_v_dom...:-D
polit_person 28 марта 2018 | 21:55
dobro_vam_v_dom: Наверное очередной пранкер, который пытался сфотографировать 3000 жертв пожара.
efilika 28 марта 2018 | 22:16
dobro_vam_v_dom: а тыт - то кто? Не пора ли на отдых?
kryymsdyk 28 марта 2018 | 21:22
попался одуван
kokapu 28 марта 2018 | 21:31
kryymsdyk: попался одуван
---------------
Вот знаю, что "одуваном" все Варламова зовут, а почему-то всегда это слово ассоциируется с кокетливым белоснежным пухом вокруг головы Венедиктова.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 21:47
kokapu: Бенедиктов скорее "тополиный пух"
fedor_v_glaz 28 марта 2018 | 21:50
kokapu: Одуван - внебрачный сын Венедикта)
chubazzl 28 марта 2018 | 21:22
Упссс....
fmsf FMSF 28 марта 2018 | 21:23
Чё тут непонятного?
Лицо чуждого мировоззрения.
leomosk16 28 марта 2018 | 21:23
////Илья Варламов задержан в центре Москвы...////
Опять, что ли, в нетрезвом виде выражался неприлично и безобразия хулиганил?
oto_davar 28 марта 2018 | 21:24
А вот не надо про плитку с дверями писать. Собянин обиделся. С Носиком покойным общался. Да и бабушка у него в Крыму живёт. Наверное, перекрасилась. Пора, пора его к ногтю.
philanthrop 28 марта 2018 | 21:25
За разжигание ненависти к группе лиц "сотрудники ФСБ"?
oldcitizen 28 марта 2018 | 21:32
philanthrop: За разжигание ненависти к группе лиц "сотрудники ФСБ"
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Так тут написано, что его задержала ФСО, то есть, охранники первых лиц. Не иначе, будут шить покушение на Самого. Сколько было лиц расстреляно за покушения на товарища Сталина? Целая армия! И не одно до конца не довели. Теперь вот Варламов...
hunterhead 28 марта 2018 | 21:58
philanthrop: "За разжигание ненависти к группе лиц "сотрудники ФСБ"?"
Зубной эмаль или ноготь? :-D
putin_itogy 28 марта 2018 | 21:26
ХУНТА ЗВЕРЕЕТ!
Чудится им скорый бунт,
бессмысленный и беспощадный...
dan24 28 марта 2018 | 21:27
Это уже за Инет наезд?
wattman 28 марта 2018 | 21:32
Анна Андреевна Ахматова сказала бы: "Нашему курчавому делают биографию!"
shlevet 28 марта 2018 | 21:33
Если ЭМ будет писать о каждом кого задержала полиция, причем даже толком не выяснив за что, то во что оно превратиться?
Или Варламов какой-то особенный гражданин, которого нельзя в принципе задерживать?
mikegolubchik 28 марта 2018 | 21:46
shlevet: фсо это не полициия. Это личная охрана Президента.
d_ed 28 марта 2018 | 21:57
shlevet: Варламов достаточно известен, чтобы о его задержании следовало сообщить
pavelmistery 28 марта 2018 | 22:02
shlevet: Это самый известный блогер в России, он довольно часто бывает на первых местах по цитированию в блогах и СМИ.
shlevet 28 марта 2018 | 22:06
pavelmistery: Иииии???
jersey_dude 28 марта 2018 | 21:34
Причина задержания непонятна
===
А может он фашист? Может он против Русской весны и восставшего Донбасса???
vtodorol 28 марта 2018 | 21:34
Перед "мусорной" машиной,которая в Коломну "отходы реновации" везла, дорогу переходил по пешеходному переходу...
skp 28 марта 2018 | 21:35
В садике дети слова коверкают и смеются над этим.
Еще не выросли детки, а лезут в комментаторчики...
bja_1950 28 марта 2018 | 21:37
Это из-за вчерашней статьи про инструкцию для детских садов и школ.
t_philippova 28 марта 2018 | 21:38
Руки прочь от Варламова!
killbalafre 28 марта 2018 | 21:40
оскорбление чувств ментов
brocer 28 марта 2018 | 21:41
Скорее его спасали от местных чистопрудовых, чтоб не прирезали. Увезли в безопасное место.
volkov_25 28 марта 2018 | 21:44
путин захотел прическу потрогать. Себе такую заприметил видать.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 21:48
volkov_25: варламов будет донором
udavimliberala 28 марта 2018 | 21:47
И кстати ДА! этот кучерявый блогер кто вообще?
hunterhead 28 марта 2018 | 22:02
udavimliberala: "И кстати ДА! этот кучерявый блогер кто вообще?"
Ок кучерявый блогер, причём довольно известный? А ты кто, udavimliberala?
udavimliberala 28 марта 2018 | 22:14
hunterhead: чем же это чудо природы с выпучеными от запора глазами известен? а ну что он сваял за жизнь свою глупую какое произведение или что в этом роде? так есть никто и звать никак, потаскушка рыбка в тысячу раз известнее чем это кучерявое безобразие
tanber 28 марта 2018 | 21:47
Может быть нес в руках уточку!? А ведь могут за это еще и посадить!
tks 28 марта 2018 | 21:50
Причина понятна - его блог, где он рассказал про "антитеррористические" инструкции. Или может сфоткал какую то хрень собачью.
giggs181103 28 марта 2018 | 21:52
90%дебильных комментов,всем весело,хотя бы в такой день заткнулись, можно ведь 11.80 и без смеха отработать...хотя бы в день траура... дебилы
gregor 28 марта 2018 | 21:54
Трусливая власть до нЕльзя .
Всякие были и упыри и убийцы и невежества ..., но таких трусливых руководителей ,как сейчас в России не было никогда в Истории .
Рад за 86 % этот позор поддерживающих .
Очень показательно это ,очень . Ни дорог ,ни друзей
Трусы .
neon999 28 марта 2018 | 21:57
Чтоб кого-то полицаи задержали на улице, причин не нужно. Может у них настроение было соответствующее ? Ну а когда надо будет, - чего-нибудь придумают, напишут в протокол.
Если вернется здоровым-непобитым, то и слава богу. А кто спорит о незаконности задержания может кончить свои дни в пыточной. Мало примеров, что ли ?