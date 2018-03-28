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21:19, 28 марта 2018

Илья Варламов задержан в центре Москвы

Сотрудники ФСО задержали Илью Варламова в районе станции метро «Чистые пруды», его привезли в ОВД «Мещанский». Причина задержания непонятна.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:22

А хто это?

gordy 28 марта 2018 | 21:30

@Причина задержания непонятна.@

У него глаза горели?

prutkov100 28 марта 2018 | 21:40

Вот за что задержан Варламов С 8-35 смотрите .
https://www.youtube.com/watch?v=DO9zwRMN4hU

pavelmistery 28 марта 2018 | 21:59

Илья Варламов сообщил, что его отпустили. «Отказался от предложенного общения, взял 51 статью», — отметил он, назвав статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.

Он добавил, что паспорт ему вернули.

glotov 28 марта 2018 | 21:57

gordy: Подтягиваемся под европейские нормы: у них в тренде обвинять не предъявляя доказательств.

kobylamay_sosetutrampa 28 марта 2018 | 22:00

Опять сцал на столб?

zik14 28 марта 2018 | 21:32

dobro_vam_v_dom: Неважно. Главное, шо очередная невинная жертва крававаго терана)))

malanoff 28 марта 2018 | 22:03

zik14: Я допускаю , что Варламов сфотографировал спину Путина. Мазулина говорила , что в спине что-то торчит.

aleksandr39 28 марта 2018 | 21:52

dobro_vam_v_dom: А вот боевиков - наемников из ОПГ " днр -лугандон " не задерживают .

hunterhead 28 марта 2018 | 21:53

dobro_vam_v_dom: "А хто это?"

Не из твоих, не путенская портянка, не волнуйся dobro_vam_v_dom...:-D

polit_person 28 марта 2018 | 21:55

dobro_vam_v_dom: Наверное очередной пранкер, который пытался сфотографировать 3000 жертв пожара.

efilika 28 марта 2018 | 22:16

dobro_vam_v_dom: а тыт - то кто? Не пора ли на отдых?

kryymsdyk 28 марта 2018 | 21:22

попался одуван

kokapu 28 марта 2018 | 21:31

kryymsdyk: попался одуван
---------------
Вот знаю, что "одуваном" все Варламова зовут, а почему-то всегда это слово ассоциируется с кокетливым белоснежным пухом вокруг головы Венедиктова.

kryymsdyk 28 марта 2018 | 21:47

kokapu: Бенедиктов скорее "тополиный пух"

fedor_v_glaz 28 марта 2018 | 21:50

kokapu: Одуван - внебрачный сын Венедикта)

chubazzl 28 марта 2018 | 21:22

Упссс....

fmsf FMSF 28 марта 2018 | 21:23

Чё тут непонятного?
Лицо чуждого мировоззрения.

leomosk16 28 марта 2018 | 21:23

////Илья Варламов задержан в центре Москвы...////

Опять, что ли, в нетрезвом виде выражался неприлично и безобразия хулиганил?

oto_davar 28 марта 2018 | 21:24

А вот не надо про плитку с дверями писать. Собянин обиделся. С Носиком покойным общался. Да и бабушка у него в Крыму живёт. Наверное, перекрасилась. Пора, пора его к ногтю.

philanthrop 28 марта 2018 | 21:25

За разжигание ненависти к группе лиц "сотрудники ФСБ"?

oldcitizen 28 марта 2018 | 21:32

philanthrop: За разжигание ненависти к группе лиц "сотрудники ФСБ"
===================================================================
Так тут написано, что его задержала ФСО, то есть, охранники первых лиц. Не иначе, будут шить покушение на Самого. Сколько было лиц расстреляно за покушения на товарища Сталина? Целая армия! И не одно до конца не довели. Теперь вот Варламов...

hunterhead 28 марта 2018 | 21:58

philanthrop: "За разжигание ненависти к группе лиц "сотрудники ФСБ"?"

Зубной эмаль или ноготь? :-D

putin_itogy 28 марта 2018 | 21:26

ХУНТА ЗВЕРЕЕТ!
Чудится им скорый бунт,
бессмысленный и беспощадный...

dan24 28 марта 2018 | 21:27

Это уже за Инет наезд?

wattman 28 марта 2018 | 21:32

Анна Андреевна Ахматова сказала бы: "Нашему курчавому делают биографию!"

shlevet 28 марта 2018 | 21:33

Если ЭМ будет писать о каждом кого задержала полиция, причем даже толком не выяснив за что, то во что оно превратиться?
Или Варламов какой-то особенный гражданин, которого нельзя в принципе задерживать?

mikegolubchik 28 марта 2018 | 21:46

shlevet: фсо это не полициия. Это личная охрана Президента.

d_ed 28 марта 2018 | 21:57

shlevet: Варламов достаточно известен, чтобы о его задержании следовало сообщить

pavelmistery 28 марта 2018 | 22:02

shlevet: Это самый известный блогер в России, он довольно часто бывает на первых местах по цитированию в блогах и СМИ.

shlevet 28 марта 2018 | 22:06

pavelmistery: Иииии???

jersey_dude 28 марта 2018 | 21:34

Причина задержания непонятна
===
А может он фашист? Может он против Русской весны и восставшего Донбасса???

vtodorol 28 марта 2018 | 21:34

Перед "мусорной" машиной,которая в Коломну "отходы реновации" везла, дорогу переходил по пешеходному переходу...

skp 28 марта 2018 | 21:35

В садике дети слова коверкают и смеются над этим.
Еще не выросли детки, а лезут в комментаторчики...

bja_1950 28 марта 2018 | 21:37

Это из-за вчерашней статьи про инструкцию для детских садов и школ.

t_philippova 28 марта 2018 | 21:38

Руки прочь от Варламова!

killbalafre 28 марта 2018 | 21:40

оскорбление чувств ментов

brocer 28 марта 2018 | 21:41

Скорее его спасали от местных чистопрудовых, чтоб не прирезали. Увезли в безопасное место.

volkov_25 28 марта 2018 | 21:44

путин захотел прическу потрогать. Себе такую заприметил видать.

kryymsdyk 28 марта 2018 | 21:48

volkov_25: варламов будет донором

udavimliberala 28 марта 2018 | 21:47

И кстати ДА! этот кучерявый блогер кто вообще?

hunterhead 28 марта 2018 | 22:02

udavimliberala: "И кстати ДА! этот кучерявый блогер кто вообще?"

Ок кучерявый блогер, причём довольно известный? А ты кто, udavimliberala?

udavimliberala 28 марта 2018 | 22:14

hunterhead: чем же это чудо природы с выпучеными от запора глазами известен? а ну что он сваял за жизнь свою глупую какое произведение или что в этом роде? так есть никто и звать никак, потаскушка рыбка в тысячу раз известнее чем это кучерявое безобразие

tanber 28 марта 2018 | 21:47

Может быть нес в руках уточку!? А ведь могут за это еще и посадить!

tks 28 марта 2018 | 21:50

Причина понятна - его блог, где он рассказал про "антитеррористические" инструкции. Или может сфоткал какую то хрень собачью.

giggs181103 28 марта 2018 | 21:52

90%дебильных комментов,всем весело,хотя бы в такой день заткнулись, можно ведь 11.80 и без смеха отработать...хотя бы в день траура... дебилы

gregor 28 марта 2018 | 21:54

Трусливая власть до нЕльзя .
Всякие были и упыри и убийцы и невежества ..., но таких трусливых руководителей ,как сейчас в России не было никогда в Истории .
Рад за 86 % этот позор поддерживающих .
Очень показательно это ,очень . Ни дорог ,ни друзей
Трусы .

neon999 28 марта 2018 | 21:57

Чтоб кого-то полицаи задержали на улице, причин не нужно. Может у них настроение было соответствующее ? Ну а когда надо будет, - чего-нибудь придумают, напишут в протокол.
Если вернется здоровым-непобитым, то и слава богу. А кто спорит о незаконности задержания может кончить свои дни в пыточной. Мало примеров, что ли ?

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