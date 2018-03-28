Сотрудников Тобольского районного Центра культуры накажут за банкет в день траура
По словам главы района Юрия Бата, гуляния чиновников в ресторане было «частной инициативой», пишет сайт Ура.Ру. В руководстве Центра сказали изданию, что сотрудники узнали об объявлении общенационального траура только сегодня утром. Когда сотрудница, ответственная за организацию банкета, попыталась отменить праздник, ей отказала администрация ресторана — и его участники пожалели уже внесенные деньги. В свою очередь представители заведения сообщили, что с подобной просьбой к ним никто не обращался. Видео корпоратива в тобольском ресторане проявилось сегодня в интернете.
Комментарии12
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odobryam_s 28 марта 2018 | 21:07
Духовность....
dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:09
odobryam_s: А Вы сегодня, наверное, даже кушать не можете?
kryymsdyk 28 марта 2018 | 21:31
dobro_vam_v_dom: культур-мультур, верные мединцы)))
brocer 28 марта 2018 | 21:07
Верю представителям заведения на 100%.
seryj_wolk 28 марта 2018 | 21:25
brocer: Чувствуется длинная рука Запада!
fmsf FMSF 28 марта 2018 | 21:10
А тут взывают к совести?!
Эти "культурные люди" пожалели свои кровные, чтобы не пропали. А ресторанные барыги не упустили возможность хоть немного нажиться.
brocer 28 марта 2018 | 21:14
fmsf: Культурные люди даже не подумали скорее всего. Нечем было. Весь объем мозга занят культурой. А барыги.. это оправдание. Продукты прокиснут, но перенести вполне реально при желании. А не свежее жрать и пить некультурно.
evgeny_biolog 28 марта 2018 | 21:12
Интересно, а россияне за границей тоже соблюдали пост сегодня?
i_c_e 28 марта 2018 | 21:18
Хрень какая-то. У нас что, если президент траур объявил, так вся жизнь замереть должна? Траур-трауром, но жизнь-то, тем более заранее запланированная, продолжается. На поминках даже, в день похорон, выпивают, по старой православной традиции, без зазрения совести. Помянут, посмотрят в будущее, увидят положительные моменты этой жизни.
Способ поведения государственно-объявленных событий, включая праздники и траурные дни, должно быть, всё-таки, личным делом граждан. Сомневаюсь, что всеми были отменены запланированные на этот день свадьбы, похороны и дни рождения.
kokapu 28 марта 2018 | 21:24
Ну, эти-то гедонисты не самые виновные в трагедии. Лучше Тулеевым займитесь и его сволочью вице-губернатором.
brocer 28 марта 2018 | 21:32
kokapu: А может их папкой, который назначает такую сволочь?
molchun 28 марта 2018 | 21:50
Мы что, здесь в стае? Вожак завыл - стая подхватила? Моя личная жизнь принадлежит только мне. И я живу так как Я хочу. Я сочувствую родственникам и близким погибших и пострадавших, но три дня плакать как Захарова не собираюсь. Фальшивая, неискренняя скорбь. По команде.
Дурак сказал - эхо разнесло. Еще раз убедился, что на Эхе не уважают права личности, если они выкладывают такое на своем сайте.