Сотрудников Тобольского районного Центра культуры накажут за банкет в день траура

По словам главы района Юрия Бата, гуляния чиновников в ресторане было «частной инициативой», пишет сайт Ура.Ру. В руководстве Центра сказали изданию, что сотрудники узнали об объявлении общенационального траура только сегодня утром. Когда сотрудница, ответственная за организацию банкета, попыталась отменить праздник, ей отказала администрация ресторана — и его участники пожалели уже внесенные деньги. В свою очередь представители заведения сообщили, что с подобной просьбой к ним никто не обращался. Видео корпоратива в тобольском ресторане проявилось сегодня в интернете.